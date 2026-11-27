Das Business-Motel in Heimsheim an der A8 belohnt Vielreisende: ab 20 Nächten im Jahr kostet jede weitere Nacht 49 Euro, mitgebrachte Kollegen übernachten für je 39 Euro.

Das Business-Motel auf dem PROJEKTCAMPUS Heimsheim belohnt Vielreisende: ab 20 Nächten im Jahr kostet jede weitere Nacht 49 Euro, und wer einen Kollegen mitbringt, übernachtet mit ihm für je 39 Euro.

Monteure, Projektteams und Außendienst kommen oft wochenlang an denselben Ort. Das Business-Motel auf dem PROJEKTCAMPUS Heimsheim an der A8 führt deshalb zwei neue Preise für Wiederkehrer ein.

Wer in den letzten zwölf Monaten 20 Nächte im Motel verbracht hat, erhält den Stammkunden-Status: Jede weitere Nacht kostet dann 49 Euro. Den Status und wie viele Nächte noch fehlen, sehen Gäste jederzeit online mit ihrem persönlichen Code aus dem Online-Check-in.

Mit der Aktion „Bring einen Kollegen mit“ bekommt jeder Gast nach dem Check-in einen persönlichen Code. Ein neuer Gast bucht damit bis zu fünf Nächte für je 39 Euro – und für jede dieser Nächte erhält auch der Werbende eine Nacht für 39 Euro, nach Verfügbarkeit und an jedem Wochentag.

Für Fahrer von Transportern und LKW stehen direkt am Motel 20 XL-Stellplätze bereit; ein LKW-Stellplatz kostet 25 Euro pro Nacht. Seit Juli 2026 gelten die Lenk- und Ruhezeiten auch für Transporter über 2,5 Tonnen – viele Fahrer verbringen die Wochenruhe deshalb lieber im Bett als im Fahrzeug.

„Viele unserer Gäste sind Handwerker und Ingenieure, die immer wieder für Projekte in die Region kommen“, sagt Patrick Wolff, Geschäftsführer der Wolff Executive GmbH. „Wer uns treu bleibt oder Kollegen mitbringt, soll das auch im Preis merken.“

Das Motel liegt direkt an der A8-Ausfahrt Heimsheim (46) zwischen Stuttgart und Pforzheim. Es hat 54 Zimmer mit eigenem Bad, Check-in rund um die Uhr mit Zimmercode und Parkplätze für PKW, Transporter und LKW. Regulär beginnen die Preise bei 59 Euro pro Nacht; Firmen können auf Rechnung buchen. Gebucht wird direkt über projektcampus.de/motel-a8.html.