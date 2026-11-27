Das Eigenheim wird im Alter zur Herausforderung? Wann sich ein Verkauf lohnt, welche Wohnalternativen es gibt und wie Eigentümer mit einer fundierten Immobilienbewertung neue Perspektiven schaffen.

Berikon im November 2026. Jahrzehntelang war das eigene Haus Lebensmittelpunkt, Rückzugsort und Zuhause für die ganze Familie. Doch wenn die Kinder ausgezogen sind, der Ruhestand beginnt oder die täglichen Arbeiten rund um Haus und Garten zunehmend beschwerlich werden, stellt sich für viele Eigentümer eine wichtige Frage: Ist die bisherige Wohnsituation noch die richtige? Der Verkauf einer Immobilie aus Altersgründen ist dabei nicht nur eine finanzielle Entscheidung. Er bedeutet häufig auch, sich von Erinnerungen und einem vertrauten Lebensumfeld zu verabschieden. Gleichzeitig kann er neue Möglichkeiten eröffnen – etwa für altersgerechtes Wohnen, finanzielle Flexibilität und einen selbstbestimmten nächsten Lebensabschnitt.

Wohnen im Alter: Ein gesellschaftliches Thema mit wachsender Bedeutung

Die demografische Entwicklung verändert auch den Schweizer Immobilienmarkt. Die Lebenserwartung steigt, die geburtenstarken Jahrgänge erreichen das Rentenalter und damit rückt die Frage nach geeigneten Wohnformen stärker in den Mittelpunkt.

Wie relevant das Thema ist, zeigen Zahlen des Bundesamts für Wohnungswesen. Eine im Auftrag des Bundes durchgeführte Studie zur Wohnsituation älterer Menschen kommt zum Ergebnis, dass im Jahr 2022 lediglich 5,1 Prozent der über 75-Jährigen ihre Wohnverhältnisse verändert haben. Viele ältere Menschen bleiben somit trotz veränderter Lebensumstände in ihrer bisherigen Wohnung oder ihrem Eigenheim.

Das hat unterschiedliche Gründe. Neben der emotionalen Verbundenheit spielen auch die Kosten eines Umzugs, die Suche nach geeignetem Wohnraum und die Sorge vor höheren Mietausgaben eine Rolle. Hinzu kommt, dass ein Wohnungswechsel im höheren Alter organisatorisch und körperlich anspruchsvoll sein kann.

Gleichzeitig entsprechen ältere Immobilien nicht immer den heutigen Anforderungen an barrierefreies Wohnen. Treppen, schmale Durchgänge, mehrere Stockwerke oder ein grosser Garten können den Alltag zunehmend erschweren.

Die Entscheidung für einen Immobilienverkauf wird deshalb häufig nicht durch einen einzelnen Anlass ausgelöst. Vielmehr ist es ein Prozess, in dem persönliche Bedürfnisse, finanzielle Überlegungen und die zukünftige Lebensplanung zusammenkommen.

Lesen Sie mehr dazu: https://www.remaximmobilien.ch/news/wohnen-im-alter/

Wenn das Eigenheim zur Herausforderung wird

Was während der Familienphase ideal war, kann sich im Alter als weniger praktisch erweisen. Ein grosszügiges Einfamilienhaus mit mehreren Zimmern, Keller, Estrich und Garten bietet viel Platz. Sind die Kinder längst ausgezogen, werden jedoch häufig nur noch wenige Räume regelmässig genutzt.

Der Unterhalt bleibt trotzdem bestehen.

Heizungsanlagen müssen gewartet, Dächer instand gehalten und Gartenflächen gepflegt werden. Auch kleinere Reparaturen, die früher selbstverständlich selbst erledigt wurden, können mit zunehmendem Alter einen erheblichen Aufwand darstellen.

Besonders bei älteren Gebäuden können zusätzliche Investitionen notwendig werden. Eine Heizungssanierung, die Erneuerung von Fenstern oder eine energetische Modernisierung verursachen teilweise hohe Kosten.

Hinzu kommt die Frage nach der Alltagstauglichkeit. Ein Schlafzimmer im Obergeschoss, ein Badezimmer mit Badewanne oder ein Hauseingang mit mehreren Treppenstufen können langfristig zu Hindernissen werden.

Nicht jeder Eigentümer möchte oder kann solche Anpassungen vornehmen. In manchen Fällen ist ein Umzug in eine kleinere, zentral gelegene und altersgerechte Wohnung die langfristig sinnvollere Lösung.

Dabei geht es nicht darum, dass ältere Menschen grundsätzlich ihr Eigenheim verlassen sollten. Vielmehr stellt sich die individuelle Frage, ob die bestehende Wohnsituation weiterhin zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Die emotionale Seite des Immobilienverkaufs

Neben den praktischen und finanziellen Überlegungen ist die emotionale Dimension nicht zu unterschätzen.

Ein Haus, in dem die Kinder aufgewachsen sind, verbindet viele Menschen mit wichtigen Lebensereignissen. Familienfeste, gemeinsame Ferienvorbereitungen, Geburtstage und alltägliche Erinnerungen sind eng mit den einzelnen Räumen verbunden.

Ein Verkauf bedeutet deshalb häufig mehr als einen Eigentümerwechsel. Es ist auch der Abschluss eines persönlichen Lebensabschnitts.

Viele Eigentümer schieben die Entscheidung über Jahre hinaus, selbst wenn sie bereits feststellen, dass die Immobilie zu gross geworden ist. Der Gedanke, das vertraute Zuhause aufzugeben, fällt verständlicherweise nicht leicht.

Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit möglichen Alternativen kann helfen, den Entscheidungsdruck zu reduzieren. Wer sich bereits einige Jahre vor einem geplanten Umzug mit dem Thema beschäftigt, hat mehr Zeit, verschiedene Wohnformen zu prüfen und die finanziellen Konsequenzen zu vergleichen.

Auch Gespräche mit den Angehörigen können sinnvoll sein. Insbesondere wenn Kinder Interesse an einer späteren Übernahme des Elternhauses haben, sollten die Möglichkeiten und Erwartungen frühzeitig besprochen werden.

Immobilienbewertung: Was ist das Eigenheim heute wert?

Wer einen Verkauf in Betracht zieht, benötigt zunächst eine realistische Einschätzung des aktuellen Immobilienwerts.

Viele Eigentümer haben eine Vorstellung davon, was ihr Haus wert sein könnte. Häufig orientieren sie sich am ursprünglichen Kaufpreis, an früheren Marktpreisen oder an aktuellen Immobilieninseraten aus der Umgebung.

Diese Informationen können eine erste Orientierung geben. Für eine fundierte Verkaufsentscheidung reichen sie jedoch nicht immer aus.

Der Marktwert einer Immobilie hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Lage: Gemeinde, Quartier, Infrastruktur, Verkehrsanbindung und Mikrolage beeinflussen die Nachfrage.

Zustand: Baujahr, Bausubstanz, Unterhaltszustand und durchgeführte Renovationen sind wichtige Bewertungskriterien.

Grundstück: Grundstücksgrösse, Ausnützungsmöglichkeiten und baurechtliche Rahmenbedingungen können den Wert wesentlich beeinflussen.

Ausstattung: Grundriss, Wohnfläche, Badezimmer, Küche und Aussenbereiche bestimmen die Attraktivität des Objekts.

Energetischer Zustand: Heizung, Dämmung, Fenster und mögliche Sanierungskosten spielen eine zunehmend wichtige Rolle.

Marktsituation: Die Nachfrage nach vergleichbaren Immobilien und tatsächlich erzielte Verkaufspreise geben Hinweise auf einen realistischen Angebotspreis.

Eine professionelle Immobilienbewertung berücksichtigt diese Faktoren und setzt sie in Beziehung zur regionalen Marktsituation.

Gerade für langjährige Eigentümer kann das Ergebnis überraschend sein. In vielen Fällen hat sich der Wert der Immobilie seit dem Erwerb deutlich verändert. Gleichzeitig können aufgeschobene Renovationen oder ein Sanierungsbedarf die Preisgestaltung beeinflussen.

Eine nachvollziehbare Bewertung schafft deshalb eine wichtige Grundlage für die weitere Planung.

Weitere Informationen zur Wertermittlung und zum Verkaufsprozess finden Interessierte unter: https://www.remaximmobilien.ch/news/beratung-beim-immobilienkauf/

Verkaufen, verkleinern oder weiterhin Eigentümer bleiben?

Nicht jeder ältere Eigentümer muss sein Haus verkaufen. Je nach persönlicher Situation und finanziellen Möglichkeiten gibt es verschiedene Alternativen.

1. Das Eigenheim verkaufen und eine kleinere Wohnung beziehen

Eine häufig geprüfte Möglichkeit ist der Verkauf des bisherigen Hauses und der anschliessende Umzug in eine kleinere Wohnung.

Eine zentral gelegene Eigentums- oder Mietwohnung kann den Alltag vereinfachen. Kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und öffentlichen Verkehrsmitteln können die Selbstständigkeit unterstützen.

Auch der Unterhaltsaufwand fällt bei einer kleineren Wohnfläche häufig geringer aus.

Der Verkaufserlös kann dazu beitragen, die neue Wohnsituation zu finanzieren und zusätzlich finanzielle Reserven aufzubauen. Ob sich ein solcher Schritt wirtschaftlich lohnt, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab.

Dazu gehören der erzielte Verkaufspreis, die Kosten des Umzugs, die Wohnkosten am neuen Standort und mögliche steuerliche Konsequenzen.

2. Eine altersgerechte Wohnform wählen

Für manche Menschen ist eine altersgerechte Wohnung besonders attraktiv. Dazu gehören beispielsweise Wohnungen mit Lift, schwellenlosem Zugang, grosszügigen Bewegungsflächen und gut erreichbaren Alltagsangeboten.

Auch betreutes Wohnen kann eine Möglichkeit sein, wenn im Alltag gelegentlich Unterstützung benötigt wird, die Selbstständigkeit aber weiterhin wichtig bleibt.

Wer sich mit solchen Wohnformen beschäftigt, sollte frühzeitig prüfen, welche Angebote in der gewünschten Region verfügbar sind.

Dabei ist es sinnvoll, nicht erst dann zu suchen, wenn ein Umzug dringend notwendig wird. Die Auswahl geeigneter Wohnungen kann begrenzt sein und die Organisation eines Wohnungswechsels benötigt Zeit.

3. Das Haus behalten und an die neuen Bedürfnisse anpassen

In bestimmten Fällen ist es sinnvoll, weiterhin im bisherigen Eigenheim zu wohnen.

Dazu können bauliche Anpassungen vorgenommen werden. Ein Badezimmer lässt sich beispielsweise altersgerechter gestalten, Treppen können mit technischen Hilfsmitteln ergänzt und Eingangsbereiche angepasst werden.

Auch eine teilweise Vermietung kann geprüft werden, wenn die Immobilie über ausreichend Wohnfläche verfügt und die räumlichen Voraussetzungen stimmen.

Allerdings sollten die Kosten solcher Massnahmen den langfristigen Nutzen nicht übersteigen. Insbesondere bei älteren Gebäuden empfiehlt sich eine umfassende Betrachtung des zukünftigen Unterhaltsbedarfs.

Finanzielle Überlegungen: Was bleibt nach dem Verkauf?

Für viele Eigentümer ist die Immobilie ein wesentlicher Bestandteil des persönlichen Vermögens. Über Jahrzehnte wurde Hypothekarschuld abgebaut und gleichzeitig Vermögen im Eigenheim aufgebaut.

Mit dem Verkauf wird dieses gebundene Vermögen grundsätzlich in liquide Mittel umgewandelt.

Das kann im Ruhestand zusätzliche finanzielle Flexibilität schaffen. Beispielsweise können damit die neue Wohnsituation finanziert, Rücklagen gebildet oder andere persönliche Wünsche verwirklicht werden.

Allerdings sollte nicht allein der Verkaufspreis betrachtet werden. Entscheidend ist, welcher Betrag nach Abzug sämtlicher relevanter Verpflichtungen tatsächlich zur Verfügung steht.

Dazu gehören insbesondere:

– Noch bestehende Hypotheken und deren Ablösung.

– Allfällige Kosten für die Vorbereitung und Vermarktung der Immobilie.

– Notariats- und Grundbuchkosten, soweit sie anfallen.

– Die Grundstückgewinnsteuer.

– Kosten für den Umzug und die neue Wohnsituation.

Die Grundstückgewinnsteuer ist in der Schweiz kantonal unterschiedlich geregelt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei einem Ersatzkauf von selbstgenutztem Wohneigentum ein Steueraufschub möglich sein. Auch die Besitzdauer und die anrechenbaren Anlagekosten können die Steuerbelastung beeinflussen.

Eine frühzeitige steuerliche Prüfung ist deshalb sinnvoll.

Darüber hinaus sollten Eigentümer berücksichtigen, dass sich ein Verkauf auf die gesamte finanzielle Situation im Ruhestand auswirken kann. Insbesondere bei Ergänzungsleistungen oder anderen einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen empfiehlt sich eine individuelle Beratung.

Den richtigen Verkaufszeitpunkt finden

Eine häufige Frage lautet: Wann ist der beste Zeitpunkt, um das Eigenheim zu verkaufen?

Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Die persönliche Lebenssituation ist mindestens ebenso wichtig wie die Entwicklung des Immobilienmarktes.

Wer bereits merkt, dass die Immobilie zu gross oder zu aufwendig geworden ist, sollte sich nicht ausschliesslich von kurzfristigen Marktprognosen leiten lassen.

Auch die persönliche Gesundheit, die finanzielle Planung und die Verfügbarkeit einer passenden Anschlusswohnung spielen eine Rolle.

Ein frühzeitig vorbereiteter Verkauf bietet verschiedene Vorteile. Eigentümer können Unterlagen zusammentragen, kleinere Instandsetzungsarbeiten planen und die Vermarktung ohne unnötigen Zeitdruck vorbereiten.

Zudem bleibt genügend Zeit, um sich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.

Ein überstürzter Verkauf kann dagegen dazu führen, dass wichtige Fragen zur Finanzierung, zum Umzug oder zur steuerlichen Situation erst spät geklärt werden.

Was Eigentümer vor dem Verkauf vorbereiten sollten

Ein strukturierter Verkaufsprozess beginnt idealerweise mit einer Bestandsaufnahme.

Dazu gehören der Grundbuchauszug, Baupläne, Versicherungsunterlagen, Informationen zu Renovationen und allfällige Dokumentationen über technische Anlagen.

Anschliessend sollte der Zustand der Immobilie beurteilt werden. Nicht jede Renovation lohnt sich unmittelbar vor einem Verkauf. Während kleinere Reparaturen und eine gepflegte Präsentation die Vermarktung unterstützen können, müssen grössere Investitionen sorgfältig kalkuliert werden.

Danach folgt die Preisfestlegung. Eine marktgerechte Preisstrategie ist entscheidend, um die passende Käuferschaft anzusprechen und unnötig lange Vermarktungszeiten zu vermeiden.

Auch die Organisation der Besichtigungen, die Kommunikation mit Interessenten und die Prüfung von Kaufangeboten benötigen Zeit.

Gerade für ältere Eigentümer kann es eine Entlastung darstellen, wenn diese Aufgaben strukturiert begleitet und koordiniert werden.

Der Hausverkauf im Alter ist auch ein Schritt in einen neuen Lebensabschnitt

Das eigene Haus zu verkaufen, ist für viele Menschen eine der grösseren Entscheidungen im Leben. Es geht nicht nur um einen Immobilienwert, sondern auch um Erinnerungen, persönliche Gewohnheiten und die Gestaltung der Zukunft.

Gleichzeitig können veränderte Wohnbedürfnisse, steigende Unterhaltskosten und der Wunsch nach mehr Alltagstauglichkeit dafür sprechen, sich mit einem Verkauf auseinanderzusetzen.

Eine fundierte Immobilienbewertung, eine sorgfältige finanzielle Planung und die frühzeitige Prüfung geeigneter Wohnalternativen schaffen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage.

Für Eigentümer in Berikon und der umliegenden Region kann eine unverbindliche Einschätzung des Immobilienwerts ein sinnvoller erster Schritt sein. RE/MAX Plus in Berikon beschäftigt sich unter anderem mit Immobilienbewertungen, Verkaufsprozessen und der Vermittlung von Wohnimmobilien.

Wer sich über den möglichen Verkauf der eigenen Liegenschaft informieren möchte, findet unter www.remaximmobilien.ch weitere Informationen.

Denn ein Haus zu verkaufen bedeutet nicht zwangsläufig, etwas zu verlieren. Es kann auch bedeuten, Raum für neue Möglichkeiten zu schaffen und die eigene Wohnsituation an einen veränderten Lebensabschnitt anzupassen.

Hier mehr erfahren: https://www.remaximmobilien.ch/news/vorsorge-und-nachlassplanung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: RE/MAX Plus – Berikon

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