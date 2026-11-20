Eine geerbte Immobilie wirft oft schwierige Fragen auf: verkaufen, übernehmen oder vermieten? Wie eine fundierte Immobilienbewertung hilft, faire Lösungen zu finden und familiäre Konflikte zu vermeide

Berikon im November 2026. Eine geerbte Immobilie ist für viele Menschen weit mehr als ein Vermögenswert. Sie steht für gemeinsame Erinnerungen, familiäre Verbundenheit und einen wichtigen Teil der eigenen Lebensgeschichte. Gleichzeitig kann eine Erbschaft die Hinterbliebenen vor komplexe Entscheidungen stellen: Soll das Elternhaus verkauft, von einem Familienmitglied übernommen oder innerhalb der Erbengemeinschaft gemeinsam gehalten werden? Besonders schwierig wird die Situation, wenn unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen und niemand den tatsächlichen Wert der Liegenschaft kennt. Eine fundierte Immobilienbewertung und eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den möglichen Optionen können helfen, finanzielle Unsicherheiten und familiäre Konflikte zu reduzieren.

Wenn eine Erbschaft plötzlich Immobilienfragen aufwirft

Der Tod eines nahestehenden Menschen bringt zunächst eine persönliche und emotionale Belastung mit sich. Müssen die Hinterbliebenen zusätzlich über eine Immobilie entscheiden, entstehen häufig Fragen, mit denen sie sich zuvor kaum beschäftigt haben. Wie viel ist das Elternhaus heute wert? Kann ein Erbe die Liegenschaft übernehmen und die übrigen Erben auszahlen? Ist eine Vermietung wirtschaftlich sinnvoll oder sollte ein Verkauf geprüft werden?

Diese Fragen sind nicht allein finanzieller Natur. Oft hängen persönliche Erinnerungen an der Immobilie. Während ein Familienmitglied das Elternhaus möglichst erhalten möchte, sieht ein anderes darin möglicherweise eine finanzielle Verpflichtung, die es lieber auflösen würde.

Die unterschiedlichen Perspektiven sind nachvollziehbar. Schliesslich haben die Beteiligten nicht nur verschiedene finanzielle Möglichkeiten, sondern auch unterschiedliche Lebenssituationen und Zukunftspläne.

Eine solche Ausgangslage verlangt nach sachlichen Entscheidungsgrundlagen. Insbesondere eine objektive Bewertung kann dazu beitragen, persönliche Erwartungen und wirtschaftliche Realitäten voneinander zu trennen.

Die Erbengemeinschaft: Gemeinsam entscheiden, individuell betroffen sein

Im Schweizer Erbrecht bilden mehrere Erben grundsätzlich eine Erbengemeinschaft, sofern sie gemeinsam eine Erbschaft antreten. Bis zur Erbteilung steht der Nachlass den Erben gemeinschaftlich zu. Die Erben müssen wichtige Entscheidungen über die Nachlassgegenstände grundsätzlich gemeinsam treffen.

Bei einer Immobilie kann diese Situation anspruchsvoll werden. Ein einzelner Miterbe kann nicht ohne Weiteres allein über die gesamte Liegenschaft verfügen. Ein Verkauf, eine Vermietung oder eine Übertragung müssen deshalb unter Berücksichtigung der erbrechtlichen Situation und der erforderlichen Zustimmung erfolgen.

In der Praxis entstehen daraus verschiedene Konstellationen.

Ein Beispiel: Drei Geschwister erben gemeinsam ein Einfamilienhaus. Eine Person möchte das Gebäude übernehmen, weil sie darin ihre eigene Familie unterbringen möchte. Die zweite Person bevorzugt einen Verkauf, um ihren Erbanteil auszahlen zu lassen. Die dritte Person ist noch unentschlossen und möchte zunächst wissen, welchen finanziellen Wert die Immobilie tatsächlich besitzt.

Ohne eine gemeinsame Informationsgrundlage können solche unterschiedlichen Vorstellungen zu langwierigen Diskussionen führen.

Eine unabhängige beziehungsweise nachvollziehbar begründete Wertermittlung schafft hier eine wichtige Ausgangsbasis. Sie beantwortet zwar nicht automatisch die Frage nach der besten Lösung, ermöglicht aber eine sachlichere Diskussion über die finanziellen Konsequenzen.

Erfahren Sie mehr dazu: https://www.remaximmobilien.ch/news/verkaufspreis/

Immobilienbewertung: Warum der richtige Wert entscheidend ist

Eine der ersten Herausforderungen bei einer geerbten Liegenschaft ist die Bestimmung ihres aktuellen Wertes. Häufig orientieren sich Erben zunächst an persönlichen Erinnerungen, früheren Kaufpreisen oder den Preisen vergleichbarer Immobilien aus Online-Inseraten.

Solche Informationen können eine erste Orientierung bieten. Für eine verbindliche Entscheidung sind sie jedoch nicht ausreichend.

Der tatsächliche Marktwert einer Immobilie hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören insbesondere:

– Lage: Gemeinde, Quartier, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Mikrolage beeinflussen die Nachfrage.

– Bausubstanz: Alter, Zustand, Bauqualität und bereits durchgeführte Renovationen spielen eine wichtige Rolle.

– Energetischer Zustand: Heizsystem, Dämmung, Fenster und möglicher Sanierungsbedarf können die Attraktivität beeinflussen.

– Grundstück: Grundstücksgrösse, Ausnützungsmöglichkeiten, baurechtliche Rahmenbedingungen und Dienstbarkeiten sind ebenfalls relevant.

– Marktumfeld: Die aktuelle Nachfrage und tatsächlich erzielte Verkaufspreise vergleichbarer Objekte geben Hinweise auf die Zahlungsbereitschaft potenzieller Käufer.

Gerade bei älteren Familienhäusern können die Unterschiede zwischen dem emotional empfundenen Wert und dem wirtschaftlichen Marktwert erheblich sein.

Eine professionelle Immobilienbewertung berücksichtigt deshalb nicht nur die sichtbaren Eigenschaften eines Gebäudes, sondern auch die regionalen Marktbedingungen und die individuellen Besonderheiten des Objekts.

Weitere Informationen zu Bewertungsfragen und den verschiedenen Einflussfaktoren finden Interessierte hier: https://www.remaximmobilien.ch/news/schritte-zur-immobilienbewertung/

Wenn sich die Erben nicht einig sind

Die grösste Herausforderung einer Erbschaft liegt nicht immer in der Immobilie selbst, sondern häufig in den unterschiedlichen Interessen der Beteiligten.

Ein häufiger Streitpunkt ist die Frage nach dem Verkaufspreis. Wird die Liegenschaft von einem Erben übernommen, möchten die übrigen Beteiligten ihren Anteil auf einer fairen finanziellen Grundlage erhalten. Ist der angesetzte Wert zu hoch, kann die Übernahme für die kaufende Person finanziell schwierig werden. Ist er zu tief, fühlen sich die anderen Erben möglicherweise benachteiligt.

Ein nachvollziehbares Bewertungsgutachten kann helfen, solche Diskussionen zu versachlichen.

Dabei sollte auch geklärt werden, welchem Zweck die Bewertung dient. Eine Marktwerteinschätzung für einen geplanten Verkauf verfolgt einen anderen Zweck als eine umfassende Bewertung für eine rechtliche Auseinandersetzung oder eine steuerliche Fragestellung.

Je nach Situation kann deshalb ein ausführliches Gutachten durch eine qualifizierte Fachperson sinnvoll sein. Bei rechtlichen Streitigkeiten empfiehlt sich zusätzlich die Beratung durch eine Fachperson für Erbrecht.

Ein anonymisiertes Erfahrungszitat aus der Beratungspraxis könnte diesen Punkt verdeutlichen:

„Wir wollten eigentlich nur wissen, was mit dem Haus unserer Eltern geschehen soll. Doch schon bei der Frage nach dem Wert hatten wir völlig unterschiedliche Vorstellungen. Erst als eine nachvollziehbare Bewertung vorlag, konnten wir vernünftig über die nächsten Schritte sprechen.“

Verkaufen, übernehmen oder vermieten: Welche Möglichkeiten gibt es?

Ist die Eigentumssituation geklärt und liegt eine realistische Bewertung vor, können die verschiedenen Handlungsoptionen miteinander verglichen werden.

1. Die Immobilie verkaufen

Ein Immobilienverkauf ist häufig die pragmatischste Lösung, wenn keiner der Erben die Liegenschaft selbst nutzen möchte oder die Erbengemeinschaft den Nachlass finanziell aufteilen will.

Der Verkaufserlös kann nach Berücksichtigung der relevanten Kosten und Verpflichtungen entsprechend den Erbanteilen verteilt werden. Voraussetzung ist, dass die erforderlichen rechtlichen und formellen Schritte eingehalten werden.

Ein professionell vorbereiteter Verkauf umfasst mehrere Phasen: die Marktanalyse, die Festlegung einer realistischen Preisstrategie, die Aufbereitung der Verkaufsunterlagen, die Vermarktung, die Besichtigungen und schliesslich die Vertragsabwicklung.

Gerade bei geerbten Immobilien ist eine transparente Kommunikation innerhalb der Erbengemeinschaft wichtig. Alle Beteiligten sollten über die wesentlichen Schritte und die Preisstrategie informiert sein.

2. Ein Erbe übernimmt die Immobilie

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass ein Mitglied der Erbengemeinschaft das Haus oder die Wohnung übernimmt und die übrigen Erben entsprechend ihren Anteilen auszahlt.

Diese Lösung kann besonders interessant sein, wenn eine emotionale Bindung zur Immobilie besteht oder ein Familienmitglied bereits in der Region wohnt.

Allerdings muss die Finanzierung realistisch geprüft werden. Neben der Auszahlung der Miterben können Hypotheken, laufende Unterhaltskosten und mögliche Renovationen eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.

Eine aktuelle Immobilienbewertung bildet dabei eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen. Auch die Finanzierung durch eine Bank sowie die rechtliche Ausgestaltung der Übertragung sollten frühzeitig geklärt werden.

3. Die Immobilie vermieten

Nicht jede geerbte Liegenschaft muss unmittelbar verkauft werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Vermietung eine sinnvolle Alternative darstellen.

Entscheidend ist dabei, ob die erwartbaren Mieteinnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den laufenden Kosten, dem Unterhaltsbedarf und möglichen Investitionen stehen.

Bei älteren Gebäuden sollten insbesondere der Zustand der Haustechnik, energetische Massnahmen und mögliche Sanierungsarbeiten berücksichtigt werden.

Zusätzlich braucht es eine klare Vereinbarung zwischen den Erben über die Verwaltung, die Kostenverteilung und die Verwendung der Mieteinnahmen.

Eine Vermietung kann langfristig wirtschaftlich interessant sein, setzt jedoch voraus, dass die Erbengemeinschaft bereit ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

Steuerliche und rechtliche Fragen nicht unterschätzen

Neben der Bewertung und der Entscheidung über die zukünftige Nutzung sollten auch die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

In der Schweiz unterscheiden sich die erbrechtlichen und steuerlichen Regelungen teilweise von Kanton zu Kanton. Insbesondere bei Immobilien können kantonale Vorschriften eine wichtige Rolle spielen.

Je nach Konstellation sind beispielsweise folgende Aspekte relevant:

– Erbschaftssteuern und mögliche Steuerbefreiungen.

– Grundstückgewinnsteuern bei einem späteren Verkauf.

– Bestehende Hypotheken und damit verbundene Verpflichtungen.

– Grundbucheinträge und allfällige Dienstbarkeiten.

– Laufende Unterhalts- und Nebenkosten.

– Allfällige Ansprüche und Verpflichtungen innerhalb der Erbengemeinschaft.

Bei der Grundstückgewinnsteuer ist insbesondere zu beachten, dass ein Eigentümerwechsel durch Erbgang je nach kantonalem Recht besondere steuerliche Folgen haben kann. Auch ein späterer Verkauf ist steuerlich entsprechend einzuordnen.

Erben sollten deshalb nicht ausschliesslich den möglichen Verkaufserlös betrachten, sondern die gesamte finanzielle Situation beurteilen. Für verbindliche Auskünfte sind die zuständigen kantonalen Behörden sowie Steuer- und Rechtsexperten die richtigen Ansprechpartner.

Was Immobilienerben vor einer Entscheidung klären sollten

Bevor eine geerbte Liegenschaft verkauft oder innerhalb der Familie übertragen wird, empfiehlt sich eine systematische Bestandsaufnahme.

Dazu gehören zunächst sämtliche relevanten Dokumente. Grundbuchauszug, Gebäudeunterlagen, bestehende Hypothekarverträge, Versicherungsnachweise und Informationen zu früheren Renovationen können für die Beurteilung wichtig sein.

Anschliessend sollte die finanzielle Ausgangslage geklärt werden. Wie hoch sind die laufenden Kosten? Bestehen offene Verpflichtungen? Welche Investitionen könnten in den kommenden Jahren notwendig werden?

Im nächsten Schritt ist eine fundierte Bewertung sinnvoll. Sie hilft, die verschiedenen Möglichkeiten wirtschaftlich miteinander zu vergleichen.

Erst auf dieser Grundlage lässt sich beurteilen, ob ein Verkauf, eine Übernahme oder eine Vermietung langfristig die bessere Lösung darstellt.

Auch ein zeitlicher Rahmen ist hilfreich. Eine Erbschaft muss nicht zwangsläufig innerhalb weniger Wochen zu einer endgültigen Entscheidung führen. Dennoch sollten die Beteiligten darauf achten, notwendige administrative Aufgaben, Versicherungen, Unterhalt und laufende Verpflichtungen nicht aufzuschieben.

Auch für Kaufinteressenten können Erbschaftsimmobilien interessant sein

Geerbte Immobilien können auf dem Markt unterschiedliche Käufergruppen ansprechen. Während einige Interessenten ein bezugsfertiges Einfamilienhaus suchen, interessieren sich andere gezielt für ältere Liegenschaften mit Entwicklungspotenzial.

Für Menschen, die eine Immobilie erwerben möchten, ist es deshalb wichtig, nicht nur den Angebotspreis zu betrachten.

Eine sorgfältige Prüfung der Bausubstanz, möglicher Renovationskosten, der Grundstückssituation und der Finanzierung bleibt unerlässlich. Gerade bei älteren Häusern kann ein vermeintlich günstiger Kaufpreis durch notwendige Investitionen relativiert werden.

Wer Immobilien kaufen möchte, sollte deshalb den Gesamtaufwand realistisch kalkulieren und neben dem Kaufpreis auch die langfristigen Kosten berücksichtigen.

Für Verkäufer wiederum ist es wichtig, die Immobilie so zu präsentieren, dass ihre tatsächlichen Eigenschaften und Möglichkeiten transparent erkennbar werden.

Eine sachliche Grundlage erleichtert schwierige Entscheidungen

Eine geerbte Immobilie verbindet häufig persönliche Erinnerungen mit erheblichen finanziellen Interessen. Gerade deshalb ist es wichtig, emotionale Aspekte und wirtschaftliche Entscheidungen nicht miteinander zu vermischen.

Eine nachvollziehbare Immobilienbewertung, eine offene Kommunikation innerhalb der Erbengemeinschaft und die frühzeitige Klärung rechtlicher sowie steuerlicher Fragen schaffen eine bessere Grundlage für die nächsten Schritte.

Ob die Liegenschaft verkauft, übernommen oder vermietet wird, hängt letztlich von der individuellen familiären, finanziellen und rechtlichen Situation ab. Eine allgemeingültige Lösung gibt es nicht.

Für Eigentümer und Erben in Berikon und der umliegenden Region kann es hilfreich sein, frühzeitig eine fachliche Einschätzung zum Zustand und Marktwert der Immobilie einzuholen. RE/MAX Plus in Berikon beschäftigt sich unter anderem mit Immobilienbewertungen, Verkaufsprozessen und der Vermittlung von Wohnimmobilien.

Wer sich zunächst unverbindlich über die Möglichkeiten informieren möchte, findet unter https://www.remaximmobilien.ch/news/immobilienverkauf/ weitere Informationen zum regionalen Immobilienmarkt und zu den angebotenen Dienstleistungen.

Eine gute Entscheidung beginnt nicht zwingend mit dem Verkauf. Sie beginnt mit einer verlässlichen Informationsgrundlage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RE/MAX Plus – Berikon

Herr Roland Meyer

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