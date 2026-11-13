Scheidung und Immobilie: Wenn ein Zuhause neu bewertet wird

Eine Scheidung wirft bei gemeinsamem Wohneigentum viele Fragen auf. Ob Verkauf, Übernahme oder gemeinsame Nutzung: Eine realistische Immobilienbewertung schafft Klarheit und hilft, fundierte Entscheid

Berikon im November 2026: Eine Trennung verändert nicht nur das persönliche Leben, sondern häufig auch die finanzielle und wohnliche Situation einer Familie. Gehört den Ehepartnern gemeinsam ein Haus oder eine Wohnung, stellt sich früher oder später die Frage, wie mit der Immobilie weiter verfahren werden soll. Verkauf, Übernahme durch eine Person oder eine vorübergehende gemeinsame Lösung sind mögliche Wege. Eine realistische Bewertung der Immobilie kann dabei helfen, emotionale Entscheidungen von wirtschaftlichen Fakten zu trennen.

Eine Scheidung gehört zu den Lebenssituationen, in denen private und finanzielle Fragen besonders eng miteinander verbunden sind. Neben Unterhaltszahlungen, Vermögensaufteilung und der künftigen Wohnsituation muss bei Wohneigentum geklärt werden, wem die Immobilie künftig gehört oder ob sie verkauft werden soll.

Gerade bei einem gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus geht es dabei um mehr als einen Vermögenswert. Das Haus ist möglicherweise das Zuhause der Kinder, Lebensmittelpunkt der Familie und mit gemeinsamen Erinnerungen verbunden. Gleichzeitig kann es einen erheblichen Teil des gemeinsamen Vermögens darstellen.

Wenn aus dem gemeinsamen Zuhause eine finanzielle Frage wird

Für viele Paare ist der Kauf eines Eigenheims eine langfristige Entscheidung. Die Finanzierung wurde gemeinsam geplant, Hypotheken wurden aufgenommen und über Jahre wurden Unterhalt und Renovationen finanziert.

Kommt es zur Scheidung, verändert sich diese Ausgangslage grundlegend.

Eine häufige Frage lautet dann: Kann eine Person die Immobilie alleine übernehmen? Dafür muss unter anderem geprüft werden, ob die Finanzierung auch mit einem Einkommen tragbar ist und wie die Vermögenswerte zwischen den Ehepartnern aufgeteilt werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Immobilie zu verkaufen und den verbleibenden Erlös entsprechend den rechtlichen Vereinbarungen aufzuteilen.

Keine dieser Varianten lässt sich pauschal als beste Lösung bezeichnen. Die persönliche Situation, die Finanzierung, die Eigentumsverhältnisse und die familiären Bedürfnisse sind entscheidend.

Was hingegen in vielen Fällen sinnvoll ist: möglichst früh Klarheit über den tatsächlichen Wert der Immobilie zu schaffen.

Eine realistische Bewertung schafft eine gemeinsame Grundlage

Bei einer Trennung können unterschiedliche Vorstellungen über den Wert des gemeinsamen Hauses entstehen. Eine Person möchte vielleicht möglichst hoch bewerten, um ihren finanziellen Anteil zu maximieren. Die andere interessiert sich möglicherweise stärker dafür, ob sie die Immobilie selbst übernehmen kann.

Eine professionelle Immobilienbewertung kann hier eine sachliche Ausgangsbasis schaffen.

Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell einen Verkaufspreis festzulegen. Vielmehr soll zunächst geklärt werden, welchen Marktwert die Immobilie unter den aktuellen Bedingungen ungefähr besitzt.

Für die Beurteilung können unter anderem Lage, Grundstücksgrösse, Wohnfläche, Baujahr, Zustand, Ausbaustandard und aktuelle Marktsituation relevant sein. Auch mögliche Renovationen oder Entwicklungspotenziale können den Wert beeinflussen.

Gerade bei einer Scheidung ist eine nachvollziehbare Bewertung wichtig, weil sie als Grundlage für weitere Gespräche dienen kann.

Hier finden Sie mehr Informationen darüber, warum Sie den Marktwert Ihrer Immobilie kennen sollten: https://www.remaximmobilien.ch/news/marktwert-ihrer-immobilie/

„Wir mussten zuerst wissen, worüber wir eigentlich entscheiden“

Diese Perspektive zeigt ein häufiges Spannungsfeld: Die emotionale Frage nach dem zukünftigen Zuhause wird schnell mit einer wirtschaftlichen Frage verbunden.

– Wer bleibt im Haus?

– Wer zieht aus?

– Wie wird die Finanzierung weitergeführt?

– Was geschieht mit der Hypothek?

– Und wie wird der Anteil der anderen Person berücksichtigt?

Eine sachliche Betrachtung der Immobilie kann zwar keine persönliche Entscheidung abnehmen. Sie kann aber helfen, die finanziellen Rahmenbedingungen besser zu verstehen.

Drei mögliche Wege für eine gemeinsame Immobilie

Bei einer Scheidung gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, mit gemeinsamem Wohneigentum umzugehen.

1. Eine Person übernimmt die Immobilie

Eine mögliche Lösung ist, dass eine Person das Haus oder die Wohnung übernimmt.

Dabei müssen mehrere Punkte geklärt werden. Neben der Bewertung der Immobilie ist insbesondere die Finanzierung entscheidend. Die übernehmende Person muss prüfen lassen, ob die Hypothek und die laufenden Kosten langfristig tragbar sind.

Zudem muss geregelt werden, wie der bisherige Anteil der anderen Person finanziell ausgeglichen wird.

2. Die Immobilie wird verkauft

Ein Immobilienverkauf kann sinnvoll sein, wenn eine alleinige Übernahme finanziell nicht realistisch ist oder beide Parteien einen klaren wirtschaftlichen Schnitt wünschen.

In diesem Fall stellt sich die Frage nach dem erzielbaren Verkaufspreis. Eine realistische Marktpositionierung ist entscheidend, denn ein überhöhter Angebotspreis kann die Vermarktung verlängern, während eine zu tiefe Einschätzung den möglichen Erlös reduzieren kann.

Nach einem Verkauf können die finanziellen Verpflichtungen, einschliesslich einer bestehenden Hypothek, entsprechend den rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen geregelt werden.

3. Die Immobilie bleibt vorerst im gemeinsamen Besitz

In bestimmten Situationen kann auch eine Übergangslösung gewählt werden. Beispielsweise können die Beteiligten vereinbaren, die Immobilie vorerst gemeinsam zu halten.

Eine solche Lösung kann insbesondere dann komplex werden, wenn beide Personen weiterhin finanzielle Verpflichtungen tragen, aber nicht mehr gemeinsam wohnen.

Deshalb sollte genau festgelegt werden, wer welche Kosten übernimmt, wer die Immobilie nutzt und wie mit späteren Verkaufs- oder Übernahmeentscheidungen umgegangen wird.

Kinder können die Entscheidung zusätzlich erschweren

Besonders sensibel ist die Situation, wenn minderjährige Kinder betroffen sind.

Für Kinder kann die bisherige Wohnung oder das Haus ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags sein. Ein Verkauf kann deshalb nicht nur finanzielle, sondern auch organisatorische und emotionale Veränderungen auslösen.

Gleichzeitig sollte die Wohnsituation nicht isoliert von den finanziellen Möglichkeiten betrachtet werden. Eine Immobilie langfristig zu halten, obwohl die Finanzierung für eine Person nicht tragbar ist, kann ebenfalls zu zusätzlichen Belastungen führen.

Die Interessen der Kinder, die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die persönlichen Bedürfnisse der Eltern müssen daher miteinander abgewogen werden.

Der Immobilienmarkt entscheidet nicht über die private Situation

Eine wichtige Unterscheidung bleibt: Der Marktwert einer Immobilie sagt nichts darüber aus, welche Lösung für eine Familie persönlich die richtige ist.

Eine grosse Immobilie kann wirtschaftlich attraktiv sein, aber hohe laufende Kosten verursachen. Ein Verkauf kann finanziell sinnvoll sein, gleichzeitig aber einen vertrauten Lebensmittelpunkt auflösen.

Deshalb sollte eine Immobilienbewertung nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage verstanden werden. Sie liefert einen wirtschaftlichen Baustein, der gemeinsam mit rechtlichen, finanziellen und persönlichen Überlegungen betrachtet werden muss.

Bei rechtlichen Fragen zur Scheidung, zur güterrechtlichen Auseinandersetzung oder zu Unterhaltsverpflichtungen ist die Beratung durch entsprechend qualifizierte Fachpersonen erforderlich.

Warum ein Verkauf nach einer Scheidung besondere Vorbereitung braucht

Entscheidet sich ein Paar für einen Immobilienverkauf, sollte die Immobilie nicht vorschnell auf den Markt gebracht werden.

Zunächst müssen die Eigentums- und Entscheidungsverhältnisse geklärt sein. Anschliessend geht es um die Frage, welcher Preis unter den aktuellen Marktbedingungen realistisch ist.

Auch der Zustand der Immobilie spielt eine Rolle. Kleinere Renovationen können unter Umständen sinnvoll sein, während grössere Investitionen vor einem Verkauf sorgfältig geprüft werden sollten.

Für potenzielle Käuferinnen und Käufer bleibt letztlich entscheidend, ob Preis, Lage, Zustand und langfristige Perspektive der Immobilie zusammenpassen.

Dass ein Objekt aufgrund einer Scheidung verkauft wird, ist für die Marktbeurteilung allein kein Qualitätsmerkmal und kein Grund, automatisch von einem günstigen Angebot auszugehen.

Auch Käuferinnen und Käufer sollten genau hinschauen

Für Menschen, die Immobilien kaufen möchten, können Scheidungsfälle interessante Angebote hervorbringen. Der Verkaufsgrund sollte jedoch nicht mit dem Wert der Immobilie verwechselt werden.

Wie bei jedem Kauf empfiehlt sich eine sorgfältige Prüfung. Dazu gehören beispielsweise Zustand, Unterhalt, Finanzierung, Lage und mögliche zukünftige Investitionen.

Gerade bei Einfamilienhäusern, die über viele Jahre von einer Familie bewohnt wurden, können individuelle Umbauten oder aufgeschobene Renovationen vorhanden sein. Diese Faktoren sollten bei der persönlichen Kalkulation berücksichtigt werden.

Wer Immobilien kaufen möchte, sollte deshalb nicht nur den ausgeschriebenen Preis betrachten, sondern auch die voraussichtlichen Gesamtkosten.

Sachlichkeit kann in einer emotionalen Situation helfen

Eine Scheidung lässt sich nicht auf eine Immobilienentscheidung reduzieren. Dennoch kann gerade der Umgang mit Wohneigentum erheblichen Einfluss auf die finanzielle Zukunft beider Parteien haben.

Transparente Informationen sind deshalb besonders wichtig.

Eine nachvollziehbare Bewertung kann helfen, unterschiedliche Vorstellungen über den Wert des gemeinsamen Eigentums zu reduzieren. Eine klare Darstellung der möglichen Szenarien kann wiederum zeigen, welche Varianten grundsätzlich realistisch sind.

Dabei muss eine fachliche Begleitung nicht automatisch auf einen Verkauf hinauslaufen. Auch wer eine Immobilie behalten möchte, kann von einer professionellen Einschätzung profitieren.

Informationen zu Immobilienbewertung, Immobilienverkauf und weiteren Immobiliendienstleistungen in der Region finden Interessierte hier: https://www.remaximmobilien.ch/

Zwischen persönlichem Neustart und finanzieller Realität

Eine Scheidung bedeutet für viele Menschen einen Neustart. Die bisherige Wohnsituation muss möglicherweise neu organisiert werden, während gleichzeitig langfristige finanzielle Entscheidungen getroffen werden müssen.

Die gemeinsame Immobilie ist dabei häufig einer der grössten Vermögenswerte.

Umso wichtiger ist es, persönliche Wünsche und wirtschaftliche Möglichkeiten voneinander zu unterscheiden. Wer im bisherigen Haus bleiben möchte, sollte frühzeitig prüfen, ob dies finanziell tragbar ist. Wer einen Verkauf erwägt, sollte den aktuellen Marktwert kennen. Und wer eine Immobilie als Käuferin oder Käufer übernimmt, sollte Zustand und Folgekosten realistisch einschätzen.

Eine fundierte Immobilienbewertung kann in diesem Prozess eine wichtige Orientierung geben, ersetzt jedoch weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung.

Erst Klarheit schaffen, dann entscheiden

Wenn eine Ehe geschieden wird und gemeinsames Wohneigentum vorhanden ist, treffen emotionale, familiäre und wirtschaftliche Interessen aufeinander. Eine schnelle Entscheidung ist deshalb nicht immer die beste Entscheidung.

Ob Übernahme, Verkauf oder eine befristete gemeinsame Lösung: Am Anfang sollte eine möglichst klare Faktenlage stehen.

Dazu gehört insbesondere die Frage, welchen Marktwert die Immobilie tatsächlich besitzt. Eine professionelle Immobilienbewertung kann hierfür eine neutrale Grundlage liefern.

Erst danach lassen sich verschiedene Szenarien sinnvoll miteinander vergleichen. Wer sich für einen Immobilienverkauf entscheidet, sollte die Immobilie realistisch positionieren und den Verkaufsprozess sorgfältig vorbereiten. Wer sie übernehmen möchte, sollte vor allem die langfristige Finanzierbarkeit prüfen.

Für Personen, die sich unabhängig von einer konkreten Verkaufsentscheidung über die Möglichkeiten informieren möchten, bietet RE/MAX entsprechende Informationen und Dienstleistungen rund um Immobilienbewertung und Verkauf. Eine Immobilienbewertung ist ein wichtiger Schritt.

Erfahren Sie mehr darüber: https://www.remaximmobilien.ch/news/verkauf-ihrer-immobilie/

Am Ende geht es nicht darum, eine allgemeingültige Lösung für Scheidungsimmobilien zu finden. Entscheidend ist vielmehr, eine Lösung zu entwickeln, die zur jeweiligen familiären, rechtlichen und finanziellen Situation passt.

Eine sachliche Bewertung der Immobilie kann dabei ein erster Schritt sein, um aus einer schwierigen persönlichen Situation zumindest bei der Immobilienfrage eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RE/MAX Plus – Berikon

Herr Roland Meyer

Bahnhofstrasse 4

8965 Berikon

Schweiz

fon ..: +41 56 511 10 10

fax ..: +41 56 511 10 11

web ..: https://www.remaximmobilien.ch/

email : info@remax-berikon.ch

RE/MAX Immobilien steht für professionelle, transparente und kundenorientierte Immobilienvermittlung. Als Teil des international renommierten RE/MAX-Netzwerks verbindet das Unternehmen lokale Marktkenntnis mit einer starken nationalen und globalen Präsenz. Mit Standorten in Dietikon, Berikon und Affoltern am Albis begleitet RE/MAX Immobilien Eigentümer, Käufer und Investoren kompetent bei sämtlichen Immobiliengeschäften.

Pressekontakt:

RE/MAX Plus – Berikon

Herr Roland Meyer

Bahnhofstrasse 4

8965 Berikon

fon ..: +41 56 511 10 10

web ..: https://www.remaximmobilien.ch/

email : info@remax-berikon.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.