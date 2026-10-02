Scheidung und Immobilie: Wenn das Zuhause zur Frage wird

Eine Scheidung verändert auch die Wohn- und Vermögenssituation. Was passiert mit der gemeinsamen Immobilie? Eine sachliche Bewertung hilft, Optionen wie Übernahme oder Verkauf fundiert zu prüfen.

Berikoen im Oktober 2026: Eine Scheidung verändert nicht nur das persönliche Leben, sondern häufig auch die finanzielle und wohnliche Situation. Gehört eine Immobilie beiden Ehepartnern, muss geklärt werden, wer darin bleibt, ob eine Übernahme möglich ist oder ob ein Verkauf sinnvoller ist. Eine sachliche Bewertung und eine frühzeitige Klärung der finanziellen Rahmenbedingungen können helfen, emotionale Konflikte von wirtschaftlichen Entscheidungen zu trennen.

Wenn eine Ehe endet, gehört die gemeinsame Immobilie oft zu den schwierigsten Punkten der Trennung. Das gilt insbesondere dann, wenn Kinder im Haushalt leben, die Finanzierung gemeinsam getragen wurde oder beide Partner unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Hauses haben.

Die zentrale Frage lautet dann nicht nur: «Wer bekommt das Haus?» Vielmehr geht es um mehrere miteinander verbundene Themen: Eigentum, Finanzierung, Unterhalt, Wohnsituation, Vermögensaufteilung und gegebenenfalls den Verkauf.

Gerade weil eine Immobilie einen hohen finanziellen Wert besitzt, können unterschiedliche Einschätzungen schnell zu einem Konfliktpunkt werden. Eine realistische Immobilienbewertung kann hier eine sachliche Grundlage schaffen.

Wenn aus dem gemeinsamen Zuhause ein Vermögenswert wird

Während einer Ehe wird eine Immobilie häufig vor allem als Zuhause wahrgenommen. Im Rahmen einer Scheidung verändert sich die Perspektive. Plötzlich stellt sich die Frage, welchen wirtschaftlichen Wert das Objekt besitzt und wie dieser im Rahmen der Vermögensaufteilung berücksichtigt wird.

Ein solches Spannungsfeld ist nachvollziehbar. Der persönliche Wert eines Hauses und sein Marktwert sind zwei unterschiedliche Grössen. Während Erinnerungen, Nähe zu Schule oder Arbeitsplatz und das vertraute Umfeld individuell bedeutsam sind, orientiert sich der Marktwert an objektiv bewertbaren Eigenschaften und der aktuellen Marktsituation.

Eine professionelle Immobilienbewertung kann deshalb insbesondere dann hilfreich sein, wenn die Beteiligten zunächst unterschiedliche Vorstellungen vom Wert haben.

Drei mögliche Wege nach einer Trennung

Nach einer Scheidung kommen grundsätzlich verschiedene Lösungen infrage. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von der individuellen Situation und den rechtlichen Vereinbarungen ab.

1. Eine Person übernimmt die Immobilie

Eine mögliche Lösung besteht darin, dass eine Person im gemeinsamen Haus oder in der gemeinsamen Wohnung bleibt und den Anteil der anderen Person übernimmt.

Dafür muss zunächst geklärt werden, welchen Wert die Immobilie besitzt. Anschliessend stellt sich die Frage, ob die übernehmende Person die entsprechende Finanzierung langfristig tragen kann.

Neben der bestehenden Hypothek können auch Unterhaltskosten, Renovationen, Versicherungen und weitere laufende Ausgaben berücksichtigt werden müssen.

Die emotionale Bindung an das Zuhause ist dabei verständlich, sollte aber von der finanziellen Machbarkeit getrennt betrachtet werden.

2. Die Immobilie wird vorerst gemeinsam gehalten

In manchen Fällen entscheiden sich getrennte Paare dafür, die Immobilie nicht unmittelbar zu verkaufen oder zu übertragen. Das kann beispielsweise dann eine Übergangslösung sein, wenn die Wohnsituation der Kinder berücksichtigt werden soll oder eine endgültige Vermögensaufteilung noch nicht abgeschlossen ist.

Eine solche Lösung kann jedoch zusätzliche Abstimmungen erforderlich machen. Wer übernimmt den Unterhalt? Wer bezahlt die Hypothek? Wie werden Renovationen entschieden? Was geschieht bei einem späteren Verkauf?

Je länger eine gemeinsame Eigentümerschaft nach der Trennung besteht, desto wichtiger werden klare Vereinbarungen.

3. Verkauf und Aufteilung des Erlöses

Wenn keiner der beiden Partner die Immobilie übernehmen kann oder möchte, kann ein Immobilienverkauf eine klare Lösung darstellen.

Dabei wird die Immobilie am Markt angeboten und der Verkaufserlös anschliessend entsprechend den rechtlichen und finanziellen Vereinbarungen aufgeteilt.

Ein Verkauf kann emotional schwierig sein, schafft aber in bestimmten Situationen auch klare Verhältnisse. Beide Personen erhalten die Möglichkeit, ihre Wohn- und Lebenssituation unabhängig voneinander neu zu organisieren.

Warum die Immobilienbewertung eine wichtige Rolle spielt

Eine häufige Ursache für Konflikte ist die Frage nach dem Wert der Immobilie.

Der eine Partner hält beispielsweise einen hohen Verkaufspreis für realistisch, während der andere von einem deutlich tieferen Wert ausgeht. Solche Differenzen können eine ohnehin belastende Situation zusätzlich verschärfen.

Eine professionelle Immobilienbewertung betrachtet das Objekt anhand verschiedener Faktoren. Dazu zählen unter anderem Lage, Grundstück, Wohnfläche, Zustand, Baujahr, Ausbaustandard und aktuelle Marktsituation.

Je nach Immobilie können weitere Kriterien relevant sein – beispielsweise Aussicht, Erschliessung, Grundstücksform, energetischer Zustand oder bauliche Möglichkeiten.

Eine Bewertung ist dabei nicht automatisch eine Verkaufsempfehlung. Sie kann zunächst lediglich dazu dienen, eine gemeinsame sachliche Ausgangslage zu schaffen.

Die Finanzierung ist mindestens so wichtig wie der Immobilienwert

Ein häufiger Denkfehler besteht darin, nur den Wert der Immobilie zu betrachten.

Entscheidend ist vielmehr, ob eine Person das Haus auch nach der Trennung finanzieren kann. Dabei müssen bestehende Hypotheken, Eigenmittel, Einkommen und laufende Kosten berücksichtigt werden.

Eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut muss eine geplante Übernahme entsprechend prüfen. Eine Immobilienfachperson kann den Marktwert und die Verkaufsperspektive beurteilen, ersetzt aber keine Finanzierungsprüfung.

Gerade deshalb sollten Eigentümerinnen und Eigentümer nicht erst nach einer endgültigen Trennungsvereinbarung beginnen, sich mit der finanziellen Situation auseinanderzusetzen.

Was beim Immobilienverkauf nach einer Scheidung wichtig ist

Entscheidet sich ein Paar für den Immobilienverkauf, empfiehlt sich eine strukturierte Vorbereitung.

Zunächst sollten die Eigentumsverhältnisse und die bestehenden Verpflichtungen geklärt werden. Anschliessend kann die Immobilie bewertet und geprüft werden, welche Unterlagen für einen Verkauf benötigt werden.

Dazu gehören beispielsweise Grundbuchinformationen, Baupläne, Angaben zu Renovationen, Versicherungsunterlagen und Informationen über bestehende Hypotheken.

Auch der Zustand des Objekts sollte realistisch beurteilt werden. Nicht jede Renovation ist vor einem Verkauf wirtschaftlich sinnvoll. Entscheidend ist, welche Massnahmen tatsächlich einen relevanten Einfluss auf die Vermarktung haben könnten.

Ebenso wichtig ist die Festlegung eines realistischen Angebotspreises. Ein überhöhter Startpreis kann dazu führen, dass eine Immobilie lange am Markt bleibt. Ein zu tiefer Preis kann dagegen wirtschaftliche Nachteile verursachen.

Steuerliche und rechtliche Fragen frühzeitig klären

Bei einer Scheidung können neben dem Immobilienwert weitere rechtliche und steuerliche Fragen entstehen. Dazu gehören unter anderem die Aufteilung des Vermögens, die Übertragung eines Miteigentumsanteils, bestehende Hypotheken und mögliche steuerliche Folgen eines späteren Verkaufs.

Welche Regelungen konkret gelten, hängt unter anderem vom Kanton, den Eigentumsverhältnissen und der persönlichen Situation der Beteiligten ab.

Deshalb sollten steuerliche und rechtliche Fragen mit den zuständigen Fachpersonen geklärt werden. Ein Immobilienmakler kann bei der Bewertung, Vermarktung und beim Verkaufsprozess unterstützen, ist jedoch nicht der Ersatz für eine anwaltliche, notarielle oder steuerliche Beratung.

Besonders sensibel: Wenn Kinder betroffen sind

Befinden sich Kinder im gemeinsamen Haushalt, erhält die Immobilienfrage eine zusätzliche Dimension.

Ein Wohnortwechsel kann für Kinder eine erhebliche Veränderung darstellen. Schule, Freundeskreis, Freizeitaktivitäten und das vertraute Umfeld können eine Rolle spielen. Gleichzeitig muss die Wohnsituation finanziell tragbar sein.

Eine Immobilie allein sollte deshalb nicht zum Symbol dafür werden, wer «gewinnt» oder «verliert». Sinnvoller ist eine Betrachtung der langfristigen finanziellen und familiären Situation.

Die Frage, ob eine Person das Haus behalten kann, sollte deshalb möglichst anhand nachvollziehbarer Kriterien beantwortet werden: Ist die Finanzierung tragbar? Welche laufenden Kosten entstehen? Welche Verpflichtungen bestehen gegenüber der anderen Person? Und ist die Lösung langfristig realistisch?

Auch Käuferinnen und Käufer sollten genau hinsehen

Für Kaufinteressenten kann eine Immobilie, die aufgrund einer Scheidung verkauft wird, grundsätzlich ein ganz normaler Marktverkauf sein. Der private Hintergrund des Verkaufs sagt allein nichts über die Qualität oder den Wert eines Objekts aus.

Wer eine Immobilie Immobilien kaufen möchte, sollte deshalb nicht von Vermutungen über die Situation der Verkäuferseite ausgehen, sondern die Immobilie anhand objektiver Kriterien prüfen.

Dazu gehören insbesondere Lage, Zustand, Preis, Unterhaltsbedarf, rechtliche Rahmenbedingungen und die persönliche Finanzierbarkeit.

Aktuelle Informationen zum Immobilienmarkt sowie zu Dienstleistungen rund um Bewertung und Verkauf finden Interessierte hier: https://www.remaximmobilien.ch/news/objektpraesentation/

Sachlichkeit kann Entscheidungen erleichtern

Eine Scheidung lässt sich nicht auf eine Immobilienfrage reduzieren. Dennoch kann gerade das gemeinsame Haus einen erheblichen Teil der finanziellen Auseinandersetzung ausmachen.

Umso wichtiger ist es, die einzelnen Fragen voneinander zu trennen. Der persönliche Wunsch, im bisherigen Zuhause zu bleiben, ist eine Sache. Die Frage, ob dies wirtschaftlich möglich ist, eine andere. Ebenso ist der ideelle Wert einer Immobilie nicht identisch mit ihrem Marktwert.

Eine nachvollziehbare Immobilienbewertung kann dazu beitragen, die Diskussion auf eine sachliche Ebene zu bringen. Sie schafft zwar keine automatische Einigung, liefert aber eine gemeinsame Grundlage für weitere Gespräche.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer, die eine Trennung oder Scheidung vor sich haben, kann es deshalb sinnvoll sein, sich frühzeitig einen Überblick über den Wert der gemeinsamen Immobilie und die verschiedenen Handlungsoptionen zu verschaffen.

Erst bewerten, dann entscheiden

Eine gemeinsame Immobilie kann bei einer Scheidung zu einer der anspruchsvollsten Vermögensfragen werden. Ob Übernahme durch eine Person, vorübergehendes gemeinsames Halten oder Immobilienverkauf – jede Variante bringt eigene finanzielle und organisatorische Konsequenzen mit sich.

Eine realistische Immobilienbewertung kann eine wichtige Grundlage bilden, bevor weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig sollten Finanzierung, rechtliche Vereinbarungen und steuerliche Konsequenzen separat geprüft werden.

Wer sich zunächst neutral über den Wert einer Immobilie, einen möglichen Verkauf oder den regionalen Markt informieren möchte, kann hier weitere Informationen finden: https://www.remaximmobilien.ch/news/immobilienbewertung/

Der entscheidende Schritt besteht nicht darin, möglichst schnell eine Lösung zu erzwingen. Entscheidend ist vielmehr, eine Lösung zu finden, die wirtschaftlich nachvollziehbar, rechtlich geklärt und für die persönliche Situation tragfähig ist.

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