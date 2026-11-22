Hotelgäste erwarten zum Frühstück zunehmend frisch gepressten Orangensaft. Profi-Citruspressen von Rotor Lips, die FEUMA in Deutschland vertreibt, liefern bis zu 75 Liter Saft pro Stunde.

Das Frühstück prägt den Eindruck, den Gäste von einem Hotel mitnehmen. Frisch gepresster Orangensaft gehört dabei für viele Gäste inzwischen zum Standard. Gleichzeitig ist frischer Saft eines der Produkte mit der besten Marge auf der Karte, in Hotels ebenso wie in Cafés und Bars.

Haushaltspressen sind für diese Mengen nicht gebaut. Ihr Motor wird im Dauerbetrieb heiß, die Saftschale ist zu klein und die Reinigung kostet im laufenden Frühstück zu viel Zeit. Profi-Citruspressen haben dagegen einen Motor für den gewerblichen Dauerbetrieb, Presskegel in mehreren Größen und eine Saftschale mit Auslauf direkt ins Glas oder in die Karaffe.

FEUMA vertreibt in Deutschland die Maschinen der Schweizer Schwesterfirma Rotor Lips. Die Citrus- und Orangenpresse SUNKIST mit Rüttelsieb arbeitet mit Presskegeln in drei Größen und erreicht eine Stundenleistung von etwa 75 Litern. Das Rüttelsieb startet mit der Maschine und sorgt für eine hohe Saftausbeute. Für Cafés und kleinere Bars eignet sich die SUNKIST light mit zwei Presskegeln und etwa 20 Litern pro Stunde. Wer über den Tag viele Früchte presst, arbeitet mit der Hebelpresse P206 besonders ergonomisch. Eine Übersicht bieten die Citrus- und Orangenpressen bei FEUMA.

Ergänzt wird die Saftstation durch Obst- und Gemüsesaftzentrifugen für Apfel-, Karotten- oder Ingwersäfte sowie Gastro-Mixer für Smoothies. Presskegel, Sieb und Saftschale der Rotor Lips Pressen lassen sich ohne Werkzeug abnehmen und reinigen.

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Die FEUMA Gastromaschinen GmbH mit Sitz in Gößnitz ist ein Hersteller professioneller Hochleistungs-Küchenmaschinen für den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Catering, Bäckereien, Konditoreien, im Lebensmittelhandel und in Obstverarbeitungsbetrieben. Das Sortiment umfasst Universal-Küchenmaschinen, Gemüseschneider, Fleisch- und Separierwölfe, Apfelbearbeitungsmaschinen, Rührmaschinen und Universalantriebe. Die Geräte werden in Deutschland gefertigt und stehen für robuste Edelstahlbauweise, Langlebigkeit und ein modulares System. Zusätzlich vertreibt FEUMA in Deutschland die Maschinen der Schweizer Schwesterfirmen Rotor Lips und VAC-STAR. Ergänzt wird das Angebot durch Sonderanfertigungen sowie Service, Beratung und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

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