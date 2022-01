Nicht nur wenn es um Handwerk geht, macht sich Erfahrung bezahlt. Doch gerade in diesem Bereich macht genau die Erfahrung oft den entscheidenden Unterschied.

In der Ersten österreichischen Fahnenfabrik weiß man, was es bedeutet, ein Unternehmen von einem familiär geführten Handwerksbetrieb in das 21. Jahrhundert zu führen – denn genau das ist hier gelungen. Seit 1924 steht die Erste österreichische Fahnenfabrik für feinstes Handwerk, beste Qualität und die Erfahrung mit Materialien und Techniken. Im Unternehmen ist man stets am Puls der Zeit und arbeitet nach modernsten technischen Gesichtspunkten – und das seit fast 100 Jahren.

Fahnen und Flaggen sind ein Geschäftsbereich, der wahrlich viel Erfahrung und Erkenntnisse verlangt. Unternehmensfahnen, Beach Flags, Werbefahnen und -banner werden vor allem in unseren Breiten schwer beansprucht, vor allem im Winter. Wind und Wetter, Kälte und Frost sowie starke Temperaturwechsel verlangen ganz bestimmte Materialien, die all dem trotzen können.

Die Experten und Expertinnen der Ersten österreichischen Fahnenfabrik können für jede Anfrage die individuell beste Lösung ausarbeiten, von der Gestaltung über die Materialwahl bis hin zur Verarbeitung. Neben diesen individuellen Anpassungen stellt man auch diverse Vordrucke sowie individuell bedruckbare Produkte in verschiedenen Größen und aus verschiedenen Materialien zur Verfügung, um die Wahl zu vereinfachen. Außerdem gibt man jederzeit gerne Tipps für die richtige Pflege von Fahnen und Flaggen – und das wird vor allem im Frühling wieder wichtig. Wenn der Winter vorbei ist und kein Schnee mehr ins Haus steht, dürfen Fahnen und Flaggen, die den Winter über draußen waren, überprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert werden. So erhöht man ihre Lebensdauer und spart unnötige Kosten.

Mehr dazu finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.fahnenfabrik.at.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik wurde als Handwerksbetrieb gegründet und kann auf über 90 Jahre Erfahrung in Sachen Fahnen- und Flaggenherstellung verweisen. Von Beginn an zeichnete sich das Unternehmen durch fachliche Kompetenz, ausgezeichnete Qualität, absolute Termintreue und freundliche, kompetente Mitarbeiter aus.

Das Unternehmen wurde bis Dezember 2013 in der zweiten Generation von Herr Mag. René Ender, dem Schwiegersohn des Firmengründers Paul Löb, geführt und mit 1. Jänner 2014 von Herrn Christoph Eder übernommen, der den Traditionsbetrieb im Sinne seiner Gründer weiterführt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet alles, was auf dem Sektor Fahnen gewünscht wird, von der klassischen Fahne über Werbebanner bis hin zu Beachflags für jeden Anlass. Lassen Sie sich vom modernen, umfangreichen Sortiment überzeugen!

