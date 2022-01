Die Festplatten Zerstörung in Hanau – auf uns ist Verlass!

Wir bieten Ihnen als Fachbetrieb in Hanau an, Ihre Festplatten nachhaltig zu zerstören. Dadurch gelangen die Daten, die Sie auf Ihren Festplatten haben, nicht in falsche Hände. Es gibt zwar einige kostenfreie Softwareprogramme auf dem Markt, mit denen man angeblich die Daten löschen kann, aber das sollten Sie besser nicht probieren. Denn diese löschen nur die Verzeichnisse, nicht die Inhalte der Festplatte. Sie selbst können die Daten nicht mehr sehen und oder bearbeiten, aber doch sind sie noch da und können recht schnell gerettet und missbrauch werden. Und genau dies gilt es in einem Unternehmen zu vermeiden! Rufen Sie unsere Festplatten Löschung in Hanau zu sich, damit wir Ihre Festplatte/n zerstören und das datenschutzkonform!

Wir sorgen dafür, dass alle Daten endgültig zerstört werden und niemand Zugriff erhält

Unser Fachbetrieb für die Festplatten Löschung in Hanau wird dafür sorgen, dass keine Daten mehr lesbar sind. Wir machen den Datenspeicher für Sie unbrauchbar, somit sind Sie auf der sicheren Seite und müssen keine Risiken eingehen. Immerhin haben Sie in Ihrem Unternehmen die Verantwortung für Kunden- oder Patientendaten und müssen deshalb immer an den Datenschutz denken. Wenn Sie in die Jahre gekommene Hardware entsorgen möchten, übereilen Sie dies nicht. Handeln Sie nie unüberlegt und wenden Sie sich lieber an unsere Festplatten Zerstörung in Hanau Wir werden alle Daten Ihrer Hardware zerstören, damit Hacker oder Computerprofis keine Daten mehr herstellen können und der Missbrauch ausgeschlossen ist. Wir erfüllen mit unserem Fachbetrieb die Anforderungen der Schutzklasse 3 nach DIN 66399. Die DSGVO verlangt von Firmen und Privatpersonen das unwiderrufliche Löschen aller gesammelten und gespeicherten Daten, um einen Missbrauch zu verhindern. Wer dies nicht tut, kann unter Umständen mit hohen Geldsummen dafür bestraft werden. Wir werden dies nicht zulassen und handeln für Sie! Rufen Sie uns einfach zu sich und verhindern Sie hohe Bußgelder und Ärger. Denn Ihr Unternehmen könnte massiv darunter leiden und viele Kunden verlieren. Dies wollen Sie sicherlich nicht und mit uns können Sie diesem auch ganz leicht entgehen!

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma „IT Service Jakubowski" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

