Datensicherung ist eine heikle Sache und erfordert Kompetenz und Wissen. Doch Daten können nicht nur digital beschädigt werden oder abhanden kommen. Was tun gegen Bedrohungen im Serverraum?

Beim Thema Datensicherheit denken viele Menschen an Datenschutz, Datenklau und Hackerangriffe. Doch Daten müssen auch in Bezug auf die Hardware gesichert werden, und das nicht nur in IT-Firmen. Große Unternehmen aus den verschiedensten Sparten betreiben nicht nur Rechenzentralen oder Serverräume, sondern auch Elektroschalträume – all dies sind empfindliche Stellen im Betrieb, die ganz besonders gesichert werden sollten.

Im Unternehmen „Brodinger“ hat man sich auf Brandschutz im Serverraum spezialisiert. Die Experten wissen, wie man diese empfindlichen Stellen am besten schützt: „Zum Schutz wichtiger Unternehmensbereiche gehört ein optimal funktionierender Brandschutz. Für uns stellt das Löschen mit chemischen Löschmitteln eine ideale Lösung dar. Durch diese speziellen Löschmittel entsteht kein zusätzlicher Schaden. Im Falle eines Brandes kann man das betroffene System darum kostengünstig und problemlos wiederherstellen.“

Weitere Vorteile des Löschens mit chemischen Löschmitteln werden auf der Website des Unternehmens beschrieben:

o nahezu jeder Raum kann mit einer chemischen Löschanlage ausgestattet werden

o der bauliche Aufwand der Installation ist gering und kostengünstig

o das Löschmittel benötigt nicht viel Platz und kann direkt im Löschbereich plaziert werden

o das Löschen erfolgt rückstandsfrei

o das Löschmittel ist ungiftig, elektrisch nicht leitend und nicht korrosiv

o die Funktionsfähigkeit elektronischer Teile bleibt bei Verwendung des Löschmittels bestehen

Weitere Vorzüge von Brandschutzanlagen mit chemischen Löschmitteln sowie passende Lösungen für das eigene Unternehmen finden Interessierte unter www.brodinger.eu.

