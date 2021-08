Alle Zeichen stehen auf Energiewende. „Grüne“ Techniken boomen allerorten. Vor allem in Sachen Heiztechnik geht die Entwicklung rasant voran.

Ölheizung ade, das heißt es auch in Deutschland. Ein generelles Verbot von Ölheizungen ist zwar noch nicht geplant, allerdings müssen Standard Ölkessel, die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden. Ab 2016 dürfen zwar noch Ölheizungen verbaut werden, jedoch nur noch in Verbindung mit erneuerbarer Energie wie Solaranlagen oder Wärmepumpen. In Österreich wird die Umstellung wohl schneller vor sich gehen, dort sind Ölheizungen im Neubau seit 2020 nicht mehr erlaubt, mit 2035 soll es keine Ölheizungen mehr geben.

Doch wofür soll man sich entscheiden, wer berät bei der Umrüstung und beim Kauf? „Wärmepumpen sind auf dem Heiztechnik-Markt mittlerweile beliebte Alternativen zu Ölheizungen oder Gasheizungen. Die Geräte nutzen zur Wärmegewinnung keine fossilen Brennstoffe, sondern arbeiten mit natürlichen Energiequellen“, weiß man bei Brodinger, dem Experten für Wärmepumpentechnik und Brandschutz, speziell für den Serverraum. Das Unternehmen bietet seinen Kunden und Kundinnen die Analyse der Gegebenheiten vor Ort an und berät dann in Bezug auf die wirtschaftlichste und ökologischste Lösung. Auch in Sachen Solarstrom findet man hier einen fundierten Experten, der auch zu Einspeisekonzepten und Förderansuchen Auskunft geben kann.

Denn das ist wohl der wichtigste Faktor, wenn man die hauseigene Energieversorgung umrüsten möchte: Einen kundigen Partner an der Seite zu haben, der bestens berät. Interessenten, die mit den spezialisierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Brodinger Kontakt aufnehmen wollen, tun dies am Besten hier: www.brodinger.at.

Energiewende. Wir sind dabei.

