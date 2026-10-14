Ein Eigenleben führen: Der neue Luxus heißt Zeit für sich selbst

Das viertägige Retreat „Zeit für Eigenleben“ im Wellnesshotel Bayerwaldhof verbindet persönliche Entwicklung mit Wellness und schafft einen geschützten Rahmen für Klarheit, Orientierung und die bewuss

Im Januar 2027 startet mit „Zeit für Eigenleben“ ein besonderes Retreat im Wellnesshotel Bayerwaldhof: Vom 24. bis 27. Januar 2027 erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Abstand vom Alltag zu gewinnen, neue Perspektiven zu entwickeln und sich bewusst Zeit für die eigene persönliche Entwicklung zu nehmen. Inmitten der Natur des Bayerischen Waldes verbindet das Retreat Coaching, Reflexion, Wellness und Erholung zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Ziel ist es, den Blick wieder stärker auf die eigenen Bedürfnisse, Ressourcen und Wünsche zu richten und daraus neue Impulse für das persönliche und berufliche Leben zu entwickeln.

Zwei Drittel der Menschen in Deutschland fühlen sich laut Stressreport 2025 der Techniker Krankenkasse häufig oder zumindest manchmal gestresst. Als größte Stressursache nennen viele Menschen dabei nicht einmal ihren Job, sondern die hohen Ansprüche an sich selbst. 61 Prozent der Befragten geben an, unter dem Druck zu stehen, immer mehr leisten zu müssen. „In einer Zeit, in der viele Menschen permanent funktionieren, leisten und erreichbar sein müssen, wird es immer wichtiger, bewusst innezuhalten. Wer sich Zeit für sich selbst nimmt, stärkt nicht nur sein persönliches Wohlbefinden, sondern auch seine mentale Widerstandskraft und Klarheit. Das Retreat ,Zeit für Eigenleben‘ schafft genau diesen Raum: einen Ort, an dem Menschen neue Kraft schöpfen, ihre Gedanken ordnen und sich wieder auf das besinnen können, was ihnen wirklich wichtig ist“, erklärt Alfons Weiß, Hoteldirektor des Bayerwaldhofs.

Begleitet wird das Retreat von der psychologischen Beraterin und Coachin Anja Eigen, die auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Beratung, Coaching und Kommunikation zurückblickt. Seit 2006 begleitet sie Menschen in Veränderungsprozessen und unterstützt sie, mehr Klarheit zu gewinnen und ihren individuellen Weg zu gestalten. Das Programm umfasst Workshops zu Persönlichkeit, Werten und Stärken, die Entwicklung einer persönlichen Vision sowie konkrete Strategien, um Wünsche und Ziele nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Bestandteil ist außerdem eine Persönlichkeitsanalyse mit MindCodex®, die Aufschluss über die eigenen Werte, Antreiber und Bedürfnisse gibt. Ergänzt werden die Coaching-Einheiten durch Wellness, SPA und ausreichend Zeit für individuelle Reflexion.

„Zeit für Eigenleben“ richtet sich an Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, neue Orientierung gewinnen oder einfach bewusst aus dem Hamsterrad des Alltags aussteigen möchten. Das Retreat verbindet wissenschaftlich fundierte Impulse mit Erholung und Genuss und bietet einen geschützten Rahmen für nachhaltige persönliche Entwicklung.

Über den Bayerwaldhof

Der Bayerwaldhof in Bad Kötzting steht als familiengeführtes Wellnesshotel für Gastlichkeit, anspruchsvolle Kulinarik und eine einzigartige Mischung aus Tradition, Moderne und familiärem Miteinander. Das Hotel verfügt über einen über 10.000 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich mit Wasserlandschaften, Saunen, professionellen Anwendungen, täglichem Aktivprogramm sowie Panorama-Außenpool und Naturbadeteich. Kulinarisch bietet das Hotel regionale und kreative Küche, darunter das Sternerestaurant Leos by Stephan Brandl, das exklusive Speisen und Weine in einem hochwertigen Ambiente serviert. Unter dem Leitgedanken „Mideinand“ legt der Bayerwaldhof großen Wert auf die Entwicklung seiner über 200 Mitarbeitenden, auf Ausbildungsqualität und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld. Zahlreiche Auszeichnungen und Gästebewertungen bestätigen die Gastfreundschaft des Bayerwaldhof-Teams, die herzliche Atmosphäre des Hauses sowie die hohe Servicequalität. Weitere Informationen: www.bayerwaldhof.de.

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Frau Anja Eigen

Am Botanischen Garten 46

50735 Köln

Deutschland

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email : anja@eigencoaching.de

Über EIGEN/LEBEN

EIGEN/LEBEN ist das Coaching- und Entwicklungsangebot von Anja Eigen, das auf der Basis aktueller Erkenntnisse aus Psychologie, Coaching und Neurowissenschaft entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wer bin ich? Was ist mir wirklich wichtig? Und wie gestalte ich ein Leben, das zu mir passt? Mit Coachings, Workshops, Retreats und Impulsen begleitet EIGEN/LEBEN Menschen dabei, ihre Ressourcen zu entdecken, innere Klarheit zu gewinnen und ihren individuellen Weg bewusst zu gestalten. Weitere Informationen: www.eigencoaching.de.

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