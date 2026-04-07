Schreib-Retreat im Bayerischen Wald: Kreative Auszeit mit Autorin Sylvia Deloy und Coachin Anja Eigen

Mit dem neuen Format „Write & Flow: Zeit für Geschichten“ starten die Romanautorin Sylvia Deloy und die Coachin Anja Eigen ein gemeinsames Schreib-Retreat im Wellnesshotel Bayerwaldhof.

Das Retreat findet vom 7. bis 10. Juni 2026 statt und richtet sich an Menschen, die sich bewusst Zeit für das kreative Schreiben nehmen wollen.

Im Mittelpunkt des Retreats steht das eigene Schreibprojekt der Teilnehmer:innen. Begleitet durch Impulse, Feedback und erprobte Methoden entwickeln sie Ideen weiter und arbeiten an Figuren, Handlung und Dramaturgie. Ergänzt wird das Programm durch feste Schreibzeiten, Austausch in kleiner Gruppe sowie Zeit für Erholung, Natur und Wellness.

„Viele Menschen tragen schon lange eine Geschichte in sich, finden im Alltag aber keinen Raum dafür. Genau diesen Raum wollen wir schaffen“, erklärt Deloy. Das Retreat im Bayerwaldhof verbindet kreatives Schreiben mit einer klaren Struktur, persönlicher Begleitung und bewusst eingeplanter Auszeit. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Weitere Informationen unter: www.writeandflow.de

Über Sylvia Deloy und Anja Eigen

Sylvia Deloy ist erfolgreiche Romanautorin und Drehbuchautorin. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter „Das Glück ist zum Greifen da“, „Auch die große Liebe fängt mal klein an “ und „Gemeinsam ist man besser dran “ sowie unter dem Pseudonym Isabell Schönhoff die Familiensaga „Das Erbe der Greiffenbergs“. Anja Eigen arbeitet als Journalistin, Coachin und psychologische Beraterin. In ihrer Arbeit als Coachin und Beraterin begleitet sie Menschen dabei, ihrer eigenen Geschichte näher zu kommen, neue Perspektiven zu entwickeln und ihr kreatives Potenzial abzurufen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EIGEN/COACHING

Frau Anja Eigen

Am Botanischen Garten 46

50735 Köln

Deutschland

fon ..: +492212484660

web ..: http://www.eigencoaching.de

email : anja@eigencoaching.de

Pressekontakt:

EIGEN/PR

Anja Eigen

Am Botanischen Garten 46

50735 Köln

fon ..: +492212484660

web ..: http://www.eigenpr.de

email : a.eigen@eigenpr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.