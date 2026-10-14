Asiens Perle entdecken

Die deutsche Touristik-Spezialistin Britta Hoff bietet mit ihrer Agentur Adhvan Tours auf Sri Lanka individuelle Rundreisen und abwechslungsreiche Kurzprogramme.

Sri Lanka individuell: Deutsche Touristik-Spezialistin bietet individuelle Reiseerlebnisse

Seit 15 Jahren lebt die deutsche Touristik-Spezialistin Britta Hoff auf Sri Lanka. Mit ihrer Agentur Adhvan Tours bietet sie individuelle Rundreisen und abwechslungsreiche Kurzprogramme – persönlich geplant, in komfortablen Bussen und mit deutschsprachigen Fahrern.

Tropische Landschaften, wilde Elefanten, faszinierende Tempel und traumhafte Strände: Sri Lanka vereint auf einer Insel eine außergewöhnliche Vielfalt. Wer neben den bekannten Sehenswürdigkeiten auch besondere Orte und das Alltagsleben kennenlernen möchte, findet in der deutschen Touristikerin eine kundige Führerin. Britta Hoff lebt seit 15 Jahren auf Sri Lanka und kennt die Insel wie ihre Westentasche. Sie sagt: „Immer mehr Touristen suchen den Kick der Authentizität, den Blick auf das Besondere.“

Gemeinsam mit ihrem lokalen Team gestaltet Hoff individuelle Sri-Lanka-Rundreisen, Natur- und Kulturreisen, die sich an den Interessen und Wünschen ihrer Gäste orientieren. Persönliche Beratung, fundierte Ortskenntnis und deutschsprachige Betreuung stehen im Mittelpunkt. Die Touren finden in komfortablen Bussen mit deutschsprachigen Fahrern statt. Das erleichtert die Verständigung und ermöglicht entspannten Zugang zu Land, Leuten und Kultur.

Flexible Rundreisen und Kurzprogramme ab dem Stadt- oder Strandhotel

Ein Schwerpunkt von Adhvan Tours sind die sogenannten Stippvisiten: kompakte Reiseprogramme für Urlauber, die ihren Strandurlaub oder Hotelaufenthalt um ausgewählte Entdeckungen ergänzen möchten. Die Ausflüge und mehrtägigen Touren lassen sich bereits vor der Anreise oder direkt vor Ort planen und starten nach Absprache am gebuchten Stadt- oder Strandhotel.

Aus einer kurzen Entdeckungstour kann auch eine ausführliche Rundreise nach Maß entstehen. Ob Naturerlebnis, Safari, kulturelle Sehenswürdigkeiten oder kulinarische Entdeckungen: Britta Hoff und ihr Team verbinden klassische Höhepunkte mit persönlichen Begegnungen und ausgewählten Geheimtipps.

Zu den besonderen Reisezielen gehört etwa Belihuloya im Hochland Sri Lankas. Das Forestry Nature Camp bietet naturnahe Unterkünfte, darunter Cabanas und ein Baumhaus, sowie einen Wasserfall mit natürlichem Pool und ein Ayurveda-Spa.

Wanderungen zu Aussichtspunkten wie Bakers Bend, Kanufahrten auf dem Samanala-Wewa-Stausee und lokale Küche ergänzen den Aufenthalt. Wer Ruhe und Erholung sucht, kann hier eine bewusste Auszeit mit Digital Detox und intensiven Naturerlebnissen verbinden.

Gal Oya: Bootssafari und wilde Elefanten

Ein weiteres Highlight ist der Gal-Oya-Nationalpark. Bei einer Bootssafari auf dem Senanayake-Samudraya-Stausee können Reisende mit etwas Glück wilde asiatische Elefanten beobachten, die zwischen den Inseln schwimmen.

Vogelbeobachtungen, geführte Wanderungen und Begegnungen mit Angehörigen der indigenen Vedda-Gemeinschaft eröffnen weitere Perspektiven auf die Region. Als Ausgangspunkt für die Entdeckungen empfiehlt Adhvan Tours die naturnah gelegene Gal Oya Lodge.

Sri Lankas kulturelles Dreieck: UNESCO-Welterbe und lebendige Traditionen

Für kulturinteressierte Gäste organisiert Adhvan Tours Reisen zu den historischen Stätten von Anuradhapura, Polonnaruwa und Sigiriya. Die UNESCO-Welterbestätten erzählen von alten Königreichen, buddhistischen Traditionen und beeindruckender Baukunst.

Ergänzt werden die Besichtigungen auf Wunsch durch Aktivitäten, die Einblicke in das heutige Sri Lanka geben: Kochkurse mit traditionellem Rice & Curry, Töpfer- und Holzschnitzer-Workshops, Fahrradtouren durch historische Anlagen oder Vorführungen der Kandy-Tänze. Auch Elefantensafaris im Kaudulla- oder Minneriya-Nationalpark lassen sich in die individuelle Reiseplanung aufnehmen.

Persönliche Inselkenntnis für besondere Urlaubserlebnisse

Mit ihrem Angebot richtet sich Britta Hoff an Reisende, die Sri Lanka authentisch erleben und ihren Urlaub persönlich gestalten möchten. Ihre langjährige Erfahrung vor Ort und die Zusammenarbeit mit ihrem lokalen Team verbinden verlässliche Organisation mit einem Gespür für besondere Orte und Begegnungen.

Weitere Informationen zu individuellen Sri-Lanka-Rundreisen, deutschsprachig begleiteten Touren und ausgewählten Kurzprogrammen erhalten Interessierte direkt bei Adhvan Tours. E-Mail: Britta Hoff@Gmail.com

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