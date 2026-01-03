e.driver Professional – ADR-SDR Prüfung Gefahrgut

Digitale Vorbereitung auf die ADR-SDR-Prüfung für Gefahrguttransporte in der Schweiz

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur gezielten Vorbereitung auf die ADR-SDR-PRÜFUNG (GEFAHRGUTTRANSPORT) in der Schweiz. Die ADR-SDR-Prüfung ist Voraussetzung für das Führen von Fahrzeugen, mit denen gefährliche Güter transportiert werden. Das Programm richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die sich strukturiert und prüfungsnah auf diese Prüfung vorbereiten möchten.

Die ADR-SDR-Prüfung stellt spezifische Anforderungen an das Fachwissen der Teilnehmenden. Geprüft werden unter anderem Kenntnisse zu Gefahrgutklassen, Kennzeichnung und Dokumentation, Verpackungsvorschriften, Sicherheitsmassnahmen, Verhalten bei Zwischenfällen sowie Verantwortlichkeiten beim Transport gefährlicher Güter.

e.driver Professional arbeitet mit SEHR PRÜFUNGSNAHEN TESTFRAGEN, die laufend auf Basis von Prüfungsrückmeldungen und aktuellen gesetzlichen Vorgaben aktualisiert werden. Dadurch wird eine realitätsnahe Vorbereitung ermöglicht, die sich eng an den tatsächlichen Prüfungsanforderungen der ADR-SDR-Prüfung orientiert.

Für die ADR-SDR-Prüfung stellt e.driver Professional ÜBER 140 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN zur Verfügung. Diese decken die relevanten Themenbereiche der Gefahrgutprüfung ab und ermöglichen eine gezielte und strukturierte Vorbereitung.

Produktweit umfasst e.driver Professional MEHR ALS 1000 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN, die verschiedene Bereiche der Theorieprüfung und Weiterbildung für Fahrerinnen und Fahrer abdecken.

Ein adaptives Lernsystem unterstützt die Lernenden dabei, Wissenslücken gezielt zu erkennen. Schwierige Inhalte werden wiederholt, bis sie sicher beherrscht werden, wodurch eine effiziente und zielgerichtete Prüfungsvorbereitung ermöglicht wird.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER PROFESSIONAL FÜR DIE ADR-SDR-PRÜFUNG GEHÖREN

über 140 sehr prüfungsnahe Testfragen für die ADR-SDR-Prüfung

gezielte Vorbereitung auf die Anforderungen des GEFAHRGUTTRANSPORTS

laufende Aktualisierung der Inhalte bei Gesetzesänderungen und Prüfungsfeedback

adaptives Lernsystem zur individuellen Wissensvertiefung

Web- und App-basierter Zugriff für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur ADR-SDR-Prüfungsvorbereitung mit e.driver Professional finden sich auf der Produktseite.

ÜBER E.DRIVER PROFESSIONAL

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems AG

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



