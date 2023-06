Diskretion und Sicherheit stehen bei Partnervermittlung im Fokus

Menschen wollen Sicherheit, auch in der Partnervermittlung. Dafür tut die anerkannte Agentur PV-Exklusiv sehr viel – das kommt bei den Kunden sehr gut an.

Sicherheit: Dieser Begriff fällt in vielen Debatten in schöner Regelmäßigkeit. Die Menschen sorgen sich um die öffentliche und private Sicherheit und suchen Wege dafür, sich in allen Lebenslagen bestmöglich zu schützen. Dieser Gedanke wirkt sich auch auf einen Bereich aus, den man sonst nicht so sehr mit „Sicherheit“ in Verbindung bringen würde: die Partnersuche.

„Wir sehen dabei aber leider immer wieder, dass dieser Sicherheitsgedanke bei der Online-Partnervermittlung oftmals ausgeschaltet wird. Auf den Dating- und Partner-Portalen geben viele Menschen ganz offen persönliche Details an und treten mit Klarnamen für jeden sichtbar auf. Das kann dazu führen, dass Menschen mit unlauteren Interessen auf sie aufmerksam werden und sich von einer vielleicht bekannten Persönlichkeit etwas Bestimmtes versprechen, wozu diese Personen aber überhaupt nicht gewillt sind. Und selbst ganz normale Privatpersonen haben das Risiko, dass sie sehr unangenehme Nachrichten und zweifelhafte Angebote erhalten“, sagt Markus Poniewas, erfahrener Berater der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Daher hat PV-Exklusiv als exklusive und anerkannte Partnervermittlung einen gänzlich anderen Weg gewählt. „Wir kommen mit unserer langjährig etablierten Erfahrung, Diskretion und Seriosität immer dann ins Spiel, wenn die Menschen gar keine unstrukturierten Zufallsbekanntschaften suchen, sondern gezielt bei der Partnervermittlung vorgehen wollen. Wer einen Partner sucht, muss zielgerichtet suchen und ebenso zielgerichtet von uns angesprochen werden. Das gelingt nicht, wenn man nur von Online-Profilen ausgeht und nicht weiß, was hinter der Person steckt.“

Daraus wiederum entsteht eine hohe Sicherheit für die Menschen auf Partnersuche bei PV-Exklusiv. Das bedeutet folgendes: „Unsere Suchprofile auf der Website sind natürlich nicht offen, und natürlich kann auch niemand einfach eine Person anschreiben. Der Kontakt wird von uns vermittelt – und auch nur, wenn wir sicher sind, dass zwei Menschen wirklich zueinander passen. Damit erhöhen wir die Sicherheit für unsere Kunden. Wir verhindern, dass sie an die ,falschen Leute‘ geraten, die beispielsweise nur wirtschaftliche Interessen haben, ihren Marktwert testen wollen oder andere Probleme haben, die einer vertrauensvollen Partnerschaft im Wege stehen“, sagt Markus Poniewas.

Genauso wichtig ist es für Markus Poniewas herauszustellen, wie die Agentur im persönlichen Gespräch vorgeht, um die Diskretion und Sicherheit für die Kunden nochmals maßgeblich zu erhöhen. Wir lernen jeden Kunden und Interessenten persönlich kennen – ganz gleich wo er lebt. Unsere Berater sind in ständig in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und führen eingehende Gespräche über Vorstellungen und Verhältnisse, Ziele und Wünsche“, sagt Markus Poniewas.

Das unterscheidet echte Partnervermittlung von lockerem Dating. „Wer das schnelle Abenteuer sucht oder auch nur einen Begleiter fürs Kino, ist sicherlich auf einer Online-Dating-Plattform sehr gut aufgehoben. Da hat nämlich mit einer echten Partnervermittlung nichts zu tun. Wer hingegen den Menschen fürs Leben finden möchten und dabei professionelle, seriöse und diskrete Unterstützung benötigt, der sollte eine etablierte Agentur als Partner aussuchen. Dort erhält er dann die Dienstleistungen, die er benötigt, um sein Ziel zu erreichen“, sagt der PV-Exklusiv-Geschäftsführer.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

