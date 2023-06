Natürliche Bräune mit Nahrungsergänzungsmitteln

Natura Vitalis hat mit „Magic-Sun Lift“ ein Bräunungsprodukt entwickelt, um ohne einen Sonnenstrahl einen gut gebräunten, natürlich Teint zu erreichen.

Kennen Sie die Stadt Yuma in Arizona? Nun, zum einen ist Yuma Namensgeber des Westernfilms „Zähl bis drei und bete“ (Original: „3:10 to Yuma“), aber zum anderen wird die Stadt, die gerade einmal acht Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt ist, als die sonnigste Stadt der Welt, also mit den meisten Sonnenstunden, bezeichnet. Die Sonne scheint an 340 Tagen im Jahr, die Durchschnittstemperatur am Tag liegt bei 31 Grad Celsius, im Sommer übersteigt das Thermometer regelmäßig die 40-Grad-Marke. In Yuma ist eine dauerhafte Bräune also so gut wie garantiert – ein Vorteil, den hierzulande keine Region bietet.

„Wir finden aber, dass jeder das Recht auf gebräunte Haut haben sollte, auch bei einem verregneten Sommer und ohne Urlaub in sonnigen Gefilden. Dafür haben wir unser Produkt entwickelt, das seit vielen Jahren sehr beliebt ist“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis. Natura Vitalis hat dafür das Produkt „Magic-Sun Lift“ (www.naturavitalis.de/Magic-Sun-Lift.html) entwickelt. Damit können Anwender auch ohne einen Sonnenstrahl den gewünschten Teint erreichen.

„Magic-Sun Lift“ wird in Kapselform dargereicht und enthält einen tiefenwirksamen Carotinoid-Komplex, der das ganze Jahr über eine angenehme, nahtlose Bräune verleiht. „Während herkömmliche ,Bräunungskapseln‘ in der Regel mehrere Wochen benötigen, um die Haut von innen zu bräunen, wirkt Magic-Sun Lift schon nach wenigen Tagen. Das haben wir in Vorabtests genauso festgestellt wie unsere Kunde, die uns ihr positives Feedback dazu geben“, sagt Frank Felte. Natura Vitalis hat für das Bräunungsprodukt zahlreiche hochwirksame Carotinoide mit Melanin-produzierenden Substanzen in einem sogenannten „Continuous Tanning Complex“ (CTC) kombiniert – also zu einem kontinuierlichen Bräunungskomplex. Damit es nicht zu einer gelblichen Färbung der Haut kommt, werden in Magic-Sun Lift unter anderem mikroverkapseltes Betacarotin aus Karottenextrakt, Capsanthin, Astaxanthin und Zeaxanthin verwendet.

Carotinoide sind ein besonderer Stoff. Carotinoide sind sekundäre Pflanzenstoffe, die der menschliche Körper in Vitamin A umwandelt. Sie spielen eine bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Immunabwehr. Dadurch schützen sie vor Infektionskrankheiten und fördern sogar die Bekämpfung von Krebsgeschwüren. Die natürliche Bräune entsteht quasi als Überschuss, wenn der Körper das für Augen, Leber und Schleimhäute benötigte Vitamin A gebildet hat. Wer also zusätzliche Carotinoide zu sich nimmt, lagern sich diese überschüssigen Carotinoidmoleküle in den Hautzellen ab, und die Haut bekommt dadurch auf natürliche Weise eine gesunde Farbe.

„Gut gebräunte Haut, die nach Urlaub aussieht, gesund ist und lange anhält, ist also kein Hexenwerk. Mit unserem Produkt schaffen wir die Möglichkeit, das ganze Jahr über einen attraktiven Teint zu verfügen, ohne sich Sonnenbankstrahlung oder unnatürlichen Selbstbräunern aussetzen zu müssen. Zudem ist die Zugabe von Carotinoiden auch generell gesundheitsfördernd“, ist Frank Felte von der Wirkung überzeugt.

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

