Langzeitsingles sind perfekt bei Partnervermittlung aufgehoben

Es existieren viele Möglichkeiten, um jemanden kennenzulernen. Dennoch fällt es vor allem Dauersingles schwer, diesen Schritt zu wagen. Helfen kann eine seriöse Partnervermittlung.

Häufig stehen sich Dauersingles bei der Partnersuche selbst im Weg. Oft haben sie allzu hohe Erwartungen an den zukünftigen Lebensbegleiter – nach der letzten Niete soll dieser nun perfekt sein. Dabei werden Maßstäbe bei Aussehen, Charakter und Status angesetzt, die kaum ein Mensch erfüllen kann. Hinzu kommt, dass Menschen, die eine lange Zeit ohne Partner verbracht haben, es meist schwer haben, sich auf andere Menschen einzulassen. Je länger sie alleine sind, desto größer ist oft auch die Angst vor der Partnersuche und davor, eine intime Beziehung aufzubauen. Mithilfe einer seriösen Partnervermittlung gelingt es aber nicht nur, die wirklichen Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, sondern auch einen Partner zu finden, der einfach passt.

„Wichtig ist, dass Langzeitsingles nicht aufgrund überhöhter Erwartungen die Augen vor potenziellen Kandidaten verschließen. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass sie ihre persönlichen Ansprüche völlig herunterschrauben müssen. Sie sollten dem möglichen Partner allerdings Zeit und die Chance geben, sie näher kennenzulernen. Wenn es auf den ersten Blick nicht funkt, ist das kein Ausschlusskriterium – viel wichtiger ist es, gleiche Interessen, eine ähnliche Bildung und ähnliche Wertvorstellungen zu haben. Und das kristallisiert sich erst mit der Zeit heraus“, sagt Markus Poniewas, erfahrener Berater und Geschäftsführer der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Sind einige Beziehungen bereits schiefgegangen, entwickeln manche Menschen eine Bindungsangst, die einer neuen Partnerschaft entgegensteht. Vor allem Frauen haben häufig Angst, einem Mann nicht zu genügen und erneut verlassen zu werden. In dem Fall ist die Furcht vor dem Scheitern größer als der Wunsch nach einer Beziehung – zugrunde liegt ein mangelndes Selbstwertgefühl. „Wer aber dennoch den großen Schritt wagt, gemeinsam mit einer seriösen Partnervermittlungsagentur wie PV-Exklusiv einen neuen Partner zu suchen, kann sich sicher fühlen. Die geschulten Berater wissen, worauf es ankommt. Sie können dem Single beratend und begleitend zur Seite stehen. Wünsche und Erkenntnisse fließen ebenso in die Suche nach dem passenden Partner ein wie Vorlieben und Interessen. Ganz besonders hilfreich sind die Profis in Liebesdingen, wenn es den Alleinstehenden selbst schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen. Da zeugt es von Mut, selbst die Initiative zu ergreifen und sich helfen zu lassen“, sagt Markus Poniewas.

PV-Exklusiv hat sich konsequent auf gehobene Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Denn Langzeitsingles profitieren auch von einigen Vorteilen und bringen genau betrachtet gute Voraussetzungen für die Partnersuche mit. Als Single verbringen sie in der Regel sehr viel Zeit mit ihren Freunden, lernen viele neue Leute kennen und sind generell sozial sehr aktiv. Das führt dazu, dass sie sich selbst besser kennenlernen, Vergangenes aufarbeiten und abschließen können. Sie flirten, interessieren sich für den ein oder anderen potenziellen Partner und finden dabei immer mehr darüber heraus, was sie sich wünschen und was nicht. Das können sie dann in einem Gespräch mit einem seriösen Partnervermittler wie den Beratern von PV-Exklusiv möglicherweise besser formulieren als Menschen, die sich nicht so eingehend damit befasst haben.

Hinzu kommt, dass sie mit der Zeit lernen, sich selbst zu vertrauen und sich selbst zu lieben. Das hilft dabei, auch in einer künftigen Beziehung weiter an sich und an den eigenen Wünschen und Zielen zu arbeiten – im Einklang mit dem Partner. Dauersingles haben gelernt, mit sich alleine zu sein und sind in der Regel dadurch noch selbstständiger geworden. Deshalb bringen sie ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein mit, das sie für das andere Geschlecht attraktiv macht. Sie binden sich nicht, weil sie sich binden müssen, sondern weil sie es wollen. Und: Weil sie wissen, dass das Leben alleine auch seine Vorzüge hat, stürzen sie sich nicht blindlings in eine Partnerschaft, aber sie wissen, dass es mit dem richtigen Menschen an ihrer Seite nur noch schöner werden kann. Hat sich ein Langzeitsingle dann für jemanden entschieden und einen Teil seiner Freiheit aufgegeben, ist er auch bereit, Kompromisse einzugehen und sich auf den Partner einzustellen.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können.

