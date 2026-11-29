ProCoReX erläutert, wie Unternehmen und Behörden zurückgegebene Diensthandys aus der Geräteverwaltung lösen und Löschung, Vernichtung und Übergabe dokumentieren.

Wenn Unternehmen oder Behörden Diensthandys austauschen, landen oft einsatzfähige, gesperrte und defekte Geräte im selben Rücklauf. Was mit ihnen geschieht, entscheidet sich bereits bei der Rückgabe: Ist das Smartphone für eine weitere Nutzung vorgesehen? Lässt sich der Speicher zuverlässig löschen? Und wer kann das Ergebnis dem richtigen Gerät zuordnen? Die ProCoReX Europe GmbH empfiehlt, diese Fragen vor der Übergabe zu klären und Geräte mit ungeklärtem Status separat zu erfassen.

Geräteverwaltung, Konten und Mobilfunk getrennt prüfen

Ein zurückgegebenes Diensthandy kann weiterhin in der zentralen Geräteverwaltung (Mobile Device Management, kurz MDM) geführt werden, mit einem Konto verknüpft sein oder ein aktives Mobilfunkprofil enthalten. Die zuständigen Stellen sollten deshalb festlegen, wer Firmendaten und dienstliche Zugänge prüft, wer die SIM-Karte oder das eSIM-Profil verwaltet und wer die Gerätebindung aufhebt, falls das Gerät weitergegeben werden soll. Den Zeitpunkt sollte die IT mit dem Löschverfahren abstimmen, damit benötigte Verwaltungsfunktionen bis zur Prüfung verfügbar bleiben. Apple weist für gebrauchte iPhones eigens darauf hin, vor der Übernahme sowohl die Löschung als auch die Trennung vom bisherigen Konto zu prüfen. Für Android-Geräte sollte die IT die Vorgaben des jeweiligen Herstellers und ihrer Geräteverwaltung heranziehen.

Für gesperrte und defekte Geräte einen eigenen Weg vorsehen

Ein schwarzes Display oder ein gesperrter Bildschirm sagt nichts darüber aus, welche Daten noch auf dem internen Speicher liegen. Bei der Smartphone Entsorgung stimmt ProCoReX mit dem Auftraggeber ab, für welche Geräte eine überprüfbare Löschung möglich ist und wann eine physische Vernichtung vorgesehen wird. Lässt sich eine Löschung nicht belegen, sollte der Status in der Geräteliste offen bleiben, bis der vereinbarte alternative Behandlungsweg abgeschlossen ist.

Abholung und Nachweise auf dieselbe Geräteliste beziehen

Für die kontrollierte Abholung sollten Stückzahlen, Standorte, Ansprechpartner und bekannte Geräteschäden vorab angegeben werden. Einen Überblick zum Umgang mit ausgedienter Hardware bietet ProCoReX unter Sichere IT Geräte Entsorgung. Wer einen Nachweis pro Smartphone braucht, kann mit ProCoReX eine Erfassung anhand der Seriennummer oder einer internen Inventarnummer abstimmen. So lässt sich auch bei Rückläufen aus mehreren Standorten zuordnen, welche Geräte übergeben wurden, welche Speicher gelöscht oder vernichtet wurden und welche Fälle noch offen sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim sicheren Umgang mit ausgedienter IT. Das Leistungsspektrum umfasst die dokumentierte Vernichtung von Datenträgern und Festplatten, die sichere Abholung und den Transport sowie die Entsorgung von Computern, Notebooks und weiteren IT-Geräten. ProCoReX betreut Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf auch in geänderter oder gekürzter Form kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden, sofern ein Quelllink zu unserer Homepage angegeben wird.