Ostern – das ist Tradition, Frühlingsbeginn und ein großes Fest für die Kleinsten. Spielturm Spezialist Isidor präsentiert die schönsten Osterspiele für Kinder und Erwachsene.

Zu Ostern gibt’s ein Fahrrad – oder vielleicht sogar einen Spielturm. Das weiß man bei Isidor in Brandenburg, einem der größten Spielturmproduzenten in Deutschland. Zum Osterfest widmet Isidor allen kleinen und großen Fans die beliebtesten Osterspiele – und vielleicht ist ja eines dabei, das für Sie schon in Vergessenheit geraten ist und nun wieder neu belebt wird!

1. Eierlaufen, das Spiel mit Tradition. Beim Eierlauen wird ein Ei auf einen Löffel gelegt und soll möglichst schnell von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt transportiert werden, ohne vom Löffel zu fallen. Dabei treten entweder zwei Mannschaften gegeneinander an oder es wird einzeln gegeneinander gespielt, bis nur noch ein Sieger übrig ist. In manchen Gegenden wird dieses Spiel mit einem rohen Ei gespielt, was die Sache zwar sehr spannend macht, für sehr junge Teilnehmer aber frustrierend sein kann. Wir empfehlen das klassische Osterei!

2. Eierdiebe, das Spiel, das die Sinne schärft. Ein Kind setzt sich auf den Boden und bewacht ein Osternest mit Ostereiern darin – allerdings mit verbundenen Augen. Die anderen Kinder bewegen sich im Kreis um den „Osterhasen“ und versuchen, sich anzuschleichen und die Eiern zu stehlen. Das Kind mit den verbundenen Augen konzentriert sich auf die Geräusche. Wenn es einen „Eierdiebstahl“ hört und mit dem Finger in die Richtung des Eierdiebes zeigt, scheidet dieses Kind aus. Die Diebe sind der Reihe nach dran. Wenn ein Diebstahl gelingt, darf der Dieb das Ei behalten.

3. Eierticken, wohl bekannt. Eierticken wird wohl nie in Vergessenheit geraten. Jeweils zwei Spieler nehmen ein Osterei in die Hand und stoßen dieses gegen das andere Ei. Das Ei, das zu Bruch geht, geht an den Sieger.

Das Team von Isidor Spieltürme wünscht allen großen und kleinen Osterfans ein Frohes Osterfest

