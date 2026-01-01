Die Revolution der beratenden Berufe: WunschKI startet am 1. Januar 2026

Das intelligente KI-System für beratende Berufe (Unternehmensberatung, Ingenieurwesen, Architektur und verwandte Branchen) schliesst die tiefgreifenden Brüche in der B2B-Wertschöpfungskette

Mit dem 01. Januar 2026 markiert der offizielle Start von WunschKI einen Wendepunkt für beratende Berufe.

Das integrierte KI-Ökosystem tritt an, um die tiefgreifenden Brüche in der B2B-Wertschöpfungskette – von der ersten Sprachnotiz bis zur revisionssicheren Auditierung – durch eine intelligente, modulare Architektur zu schließen.

Befreiung von der administrativen Last

In wissensintensiven Branchen wie der Unternehmensberatung, dem Ingenieurwesen, der Architektur und artverwandten Berufen scheitern Projekte selten an fehlender Fachexpertise. Sie scheitern an bürokratischer Reibung. Experten verbringen heute bis zu 40 % ihrer Zeit mit „Copy & Paste“-Tätigkeiten, dem Ausfüllen von Formularen für das Antragswesen oder dem manuellen Abgleich von Belegen.

WunschKI transformiert diese fragmentierten Prozesse in eine intelligente Projektsteuerung. Das System fungiert als digitales Exoskelett für Fachkräfte und automatisiert die kritischen Schnittstellen der Projektarbeit.

Die Lösung: Ein individueller Modulbaukasten namens WunschKI

WunschKI versteht sich nicht als starre Standardsoftware, sondern als hochflexibler, individueller Modulbaukasten. Auf Basis dieser technologischen Architektur entwickelt der Hersteller, die Vicosmo GmbH, für jeden Kunden individuell angepasste Lösungen, die exakt auf die spezifischen Workflows und regulatorischen Anforderungen der jeweiligen Branche zugeschnitten sind.

Das operative Rückgrat dieses Baukastens bildet das Intelligente Projekt-Dashboard als zentrale „Single Source of Truth“.

In einem nahtlosen Workflow transformiert das System in Phase A (Input & Strukturierung) unstrukturierte Daten durch Smartes Projekt-Onboarding via Voice-to-Data, automatisierte Anforderungsanalysen und eine semantische Dokumentendatenbank in verwertbare Fakten. Darauf aufbauend erfolgt in Phase B (Erstellung & Produktion) die effiziente Ausarbeitung: Der Konzept- & Dokument-Assistent sowie der spezialisierte Antragsassistent generieren auf Basis der Dashboard-Daten komplexe Berichte und Anträge, während sie Hürden externer Portale durch „Digital Bridging“ überwinden. Den Abschluss bildet Phase C (Sicherheit & Verteidigung), die als digitaler Schutzschild fungiert: Eine automatisierte Qualitätssicherung, ein intelligenter Rückfragen-Manager und eine forensische Auditierung sichern die Compliance und verteidigen das Projektergebnis gegen externe Prüfungen.

Business Value: Mehr Wertschöpfung, weniger Verwaltung

Die Einführung von WunschKI bietet beratenden Berufen messbare strategische Vorteile:

– Maßgeschneiderte Flexibilität: Durch den Modulbaukasten WunschKI erhalten Kunden exakt die Werkzeuge, die sie für ihre spezifischen Prozesse benötigen.

– Effizienzsprung: Reduktion manueller Schreib- und Prüfzeiten um bis zu 80 %.

– Datenkonsistenz: Das Dashboard garantiert, dass Fakten in allen Dokumenten und Phasen identisch bleiben.

– Compliance & Risikominimierung: Automatisierte Prüfungen verhindern teure Formfehler und Rückforderungen.

Über WunschKI und die Vicosmo GmbH

WunschKI ist eine Marke der Vicosmo GmbH, einem Spezialisten aus Wiesbaden für die Digitalisierung und Automatisierung komplexer Business-Prozesse.

Mit dem WunschKI Ökosystem bietet die Vicosmo GmbH eine Antwort auf die zunehmende Komplexität in B2B-Prozessen bei beratenden Berufen.

Durch die Kombination von agentischer KI und nahtloser Workflow-Integration (z. B. via n8n) ermöglicht das Unternehmen eine neue Art der Arbeit: Weniger Verwaltung, mehr Wertschöpfung.

