Die ersten 100 Tage entscheiden: Warum Wechsler Kunden verlieren – und wie sie das verhindern

Nach dem Wechsel in die Selbstständigkeit entscheidet der Start über den Bestand – vor allem die Kundenkommunikation der ersten Wochen.

Regensburg, im August 2026 – Der Schritt vom gebundenen Vertreter zum freien Makler ist geschafft – und genau jetzt beginnt die kritische Phase. Die STATUS GmbH aus Regensburg beobachtet, dass Wechsler in den ersten Wochen Kunden verlieren, wenn sie den Übergang nicht sauber organisieren.

Drei Baustellen laufen parallel. Zuerst die Formalitäten: Erlaubnis, Vermögensschadenhaftpflicht, Gewerbe- und Steueranmeldung sowie die Anbindungen. Dann die Kunden: Für jeden Vertrag braucht der Makler ein neues Maklermandat – und einen datenschutzkonformen Umgang mit den Kundendaten. Schließlich die Pflichten: Erstinformation und Beratungsdokumentation gehören von Tag eins dazu.

Den größten Fehler sieht Michael Bade in der Kommunikation. Bleibt der Kontakt zum Kunden aus, wandert der Vertrag – oft zur alten Gesellschaft zurück.

„Der Bestand folgt dem Vertrauen, nicht dem Briefkopf. Holen Sie Ihre Kunden in den ersten Wochen persönlich ab, dann bleiben sie. Warten Sie zu lange, sind sie weg.“

– Michael Bade, Geschäftsführer der STATUS GmbH

Weiterführende Informationen: https://www.statusgmbh.de

Über die STATUS GmbH

Die STATUS GmbH mit Sitz in Regensburg begleitet Versicherungsvermittler auf dem Weg in die Selbstständigkeit als freie Makler. Geschäftsführer Michael Bade verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertriebsaufbau. Das Unternehmen setzt auf ein Modell, bei dem die angebundenen Makler ihren Bestand selbst besitzen und ihn später übertragen, vererben oder verkaufen können.

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