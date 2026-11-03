CRM und Terminbuchung: meetergo bündelt Kundenprozesse für kleine Teams

Von der Website-Anfrage bis zum Kundentermin: meetergo stellt CRM, Formulare, Buchung und Chat für kleine Teams vor. Newsletter ist als Beta verfügbar.

Monheim am Rhein, 3. November 2026

meetergo, die europäische Software für Terminbuchung und Kundenprozesse, stellt sein Angebot für kleine Teams vor, die Kontaktverwaltung, Terminbuchung, Formulare und Website-Chat in einer Plattform verbinden möchten. Anbieter ist die meetergo GmbH aus Monheim am Rhein.

Im Mittelpunkt steht der Weg von einer Anfrage zum nächsten Kundengespräch. Das CRM bildet Kontakte und Verkaufschancen in einer visuellen Pipeline ab. Teams können Verkaufsphasen anpassen, Aufgaben für die weitere Betreuung anlegen und die Terminhistorie eines Kontakts einsehen. Damit lässt sich ein Gespräch im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kundenkontakt bearbeiten.

Formulare ergänzen diesen Ablauf um die Informationen, die ein Team vor einem Gespräch benötigt. Auf den Produktseiten beschreibt meetergo unter anderem anpassbare Felder, mehrstufige Abläufe und die Verbindung von Antworten mit CRM und Terminbuchung. Welche Angaben abgefragt werden, legt das Unternehmen für seinen jeweiligen Anwendungsfall fest.

Für den Einstieg über die eigene Website bietet meetergo ein Chat-Widget. Besucher können dort Fragen stellen und einen Termin auswählen. Der Website-Chat wird im Suite-Angebot geführt. Die übrigen Funktionen und Nutzungslimits unterscheiden sich je nach Tarif; der kostenlose Einstieg enthält bereits ein begrenztes CRM.

Auch E-Mail-Marketing ist Teil der Produktentwicklung: Newsletter wird auf der Website ausdrücklich als Beta angeboten. Kampagnen richten sich an vorhandene CRM-Kontakte; für den Versand wird ein eigenes SMTP-Postfach verbunden. Unternehmen sollten den Beta-Zugang und den verfügbaren Funktionsumfang vor ihrem Einsatz prüfen.

Für kleine Unternehmen, die eine Alternative zu HubSpot prüfen, setzt meetergo damit bei konkreten Kontakt- und Terminprozessen an. Vor einem Wechsel sollte feststehen, welche Formulare, Verkaufsphasen, Kontaktfelder und E-Mail-Abläufe benötigt werden. Ein solcher Funktionsabgleich ist die Grundlage für die Auswahl, auch wenn mehrere Aufgaben künftig in einer Plattform liegen sollen.

Das Angebot wird als eigenständige Lösung für kleine Teams vorgestellt. Die Meldung kündigt weder eine vollständige HubSpot-Migration noch den Ersatz sämtlicher Funktionen einer Enterprise-Marketing-Plattform an. Die einzelnen Produktseiten und die aktuelle Preisübersicht beschreiben den jeweils angebotenen Umfang.

„Wir wollen kleinen Teams die Arbeit rund um ihre Kundenkontakte erleichtern. Deshalb verbinden wir CRM, Terminbuchung und Kommunikation in meetergo. Entscheidend ist, welche Aufgaben ein Unternehmen damit im Alltag abdecken kann.“

Dominik Rapacki, Mitgründer und CEO von meetergo.

Weitere Informationen: meetergo

Pressekontakt: meetergo GmbH, info@meetergo.com. Anfragen bitte als Presseanfrage kennzeichnen.

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meetergo GmbH

Dominik Rapacki

Hauptstrasse 44

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

fon ..: +49 221 16 12 239

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email : info@meetergo.com

meetergo ist die europäische Software für Terminbuchung, Videocalls, CRM, E-Signatur und KI-Gesprächsnotizen für kleine Unternehmen. Anbieter ist die meetergo GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein.

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