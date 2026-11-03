Firmenweg statt Buchungsportal: Intertours bietet kostenlose Browser-Erweiterung für Geschäftsreisen

Die Buchung von Geschäftsreisen außerhalb von vorgesehenen Prozessen bringt Ablaufprobleme und oft auch höhere Kosten mit sich – bis jetzt.

TravelPilot zeigt Mitarbeitenden im Such- und Buchungsmoment die Reiserichtlinie und den Weg zum Firmenportal. Gezählt wird datensparsam im Browser, ohne Personen- oder Geräteprofil.

Frankfurt am Main, 17.11.2026 – Ein Kollege sucht abends ein Hotel für die Messe, landet auf einem Buchungsportal und bucht. Privat bezahlt, der Beleg kommt später. Das Firmenportal hätte es auch gegeben. Für genau diesen Moment bietet die Intertours Reisen & Events GmbH Unternehmen jetzt TravelPilot an, eine Browser-Erweiterung für verwaltete Chrome- und Edge-Browser. Das kostenlose Paket ist dauerhaft kostenfrei.

TravelPilot erkennt die in einer Websitebibliothek hinterlegten Buchungsseiten. Ruft eine Mitarbeiterin eine dieser Seiten auf, erscheint ein Hinweis im Design des Unternehmens mit der passenden Regel aus der Reiserichtlinie und einem Button zum Firmenportal. Private Buchungen lassen sich mit einem Klick als Privatreise weiterführen. Die Einführung folgt fünf Schritten: Regeln festlegen, intern freigeben, durch die IT verteilen, Wirkung messen und gezielt nachsteuern.

Für Betriebsrat und Datenschutz ist die Erweiterung bewusst datensparsam angelegt. Sie überträgt keine vollständigen Webadressen, Suchinhalte, Reiseziele, Namen oder Zahlungsdaten und vergibt keine Nutzer- oder Gerätekennung. Gezählt wird lokal im Browser; übertragen wird ein Tageszähler je Website und Regel, beim Weitermachen außerhalb des Firmenportals zusätzlich die gewählte Begründungskategorie. Ein Transparenzbericht dokumentiert Datenkategorien und Grenzen. Datensparsam heißt dabei nicht anonym: Beim Hosting wird technisch die IP-Adresse verarbeitet.

Intertours benennt diese Grenzen offen: TravelPilot wirkt nur in verwalteten Browsern mit installierter Erweiterung. Apps, private Geräte und telefonische Buchungen werden nicht erfasst, und ein Seitenaufruf ist keine Buchung.

„Viele Buchungen am Firmenweg vorbei sind keine bewusste Entscheidung. Sie passieren, weil im entscheidenden Moment niemand den richtigen Weg zeigt. Genau dort setzt TravelPilot an, ohne Mitarbeitende zu überwachen“, sagt Marc Will, Geschäftsführer der Intertours Reisen & Events GmbH.

Das kostenlose Paket umfasst Hinweise, den Button zum Firmenportal und die Einführung. Eine erweiterte Version mit technischen Sperren und längeren Auswertungen ist als Beta auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen zu TravelPilot.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Intertours Reisen & Events GmbH

Herr Marc Will

Hanauer Landstr. 172

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 69 20747

web ..: https://www.intertours.de

email : info@intertours.de

Die Intertours Reisen & Events GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, Geschäftsreisen systematisch zu organisieren: von Reiserichtlinie und Buchung über Zahlung und Abrechnung bis zur Steuerung. Intertours verbindet Konzernerfahrung aus dem Altour-Netzwerk mit persönlicher Umsetzung, Partnerlösungen und eigenen Werkzeugen wie dem kostenfreien Travel-Management-Review.

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