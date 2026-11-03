UMS Academy stärkt Kompetenzen für Change und datenbasierte Problemlösung

Mit Change Canvas Practitioner und Data-driven Problem Solving Basics verbindet die UMS Academy wirksames Changemanagement mit datenbasierter Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz.

Transformation scheitert selten daran, dass Unternehmen zu wenige Ideen haben. Die größere Herausforderung besteht darin, Veränderung so zu strukturieren, dass Menschen sie verstehen, mittragen und im Alltag umsetzen – und Entscheidungen auf eine belastbare Grundlage zu stellen. Mit neuen Trainings für Changemanagement und datenbasierte Problemlösung erweitert die UMS Academy ihr Portfolio um genau diese Kompetenzen.

Der Change Canvas Practitioner vermittelt einen strukturierten Ansatz, um komplexe Veränderungsvorhaben zu planen und Teams sicher durch den Wandel zu führen. Data-driven Problem Solving Basics stärkt gleichzeitig die Fähigkeit, Daten für robuste Entscheidungen und nachhaltige Problemlösung zu nutzen. Damit verbindet die UMS Academy zwei Perspektiven, die in Transformationsprojekten eng zusammengehören: Menschen wirksam durch Veränderung führen und Probleme auf Basis belastbarer Fakten lösen.

Transformation braucht Akzeptanz und belastbare Entscheidungen

Neue Strategien, Technologien und Prozesse erzeugen noch keine Wirkung. Entscheidend ist, ob Menschen verstehen, warum sich etwas verändert, welche Rolle sie dabei spielen und wie aus einer Zielsetzung konkrete Umsetzung entsteht. Gleichzeitig brauchen Organisationen belastbare Informationen, um Ursachen von Problemen zu erkennen, Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen und Verbesserungen dauerhaft zu verankern.

Im Themenfeld Changemanagement legt die UMS Academy deshalb einen Schwerpunkt auf die strukturierte Gestaltung von Veränderungsprozessen, Beteiligung und Kommunikation. Das Themenfeld Prozessoptimierung und -management ergänzt diese Perspektive um datenbasierte Analyse und systematische Problemlösung. Zusammen entsteht ein praxisnaher Werkzeugkasten für Fach- und Führungskräfte, die Transformation nicht nur konzipieren, sondern wirksam umsetzen wollen.

Change Canvas Practitioner – Veränderung auf einer Seite strukturieren

Veränderungsprojekte werden schnell komplex: unterschiedliche Stakeholder, Erwartungen, Widerstände und Abhängigkeiten treffen auf ambitionierte Ziele. Im Change Canvas Practitioner Workshop lernen Führungskräfte und Change-Verantwortliche, diese Komplexität sichtbar und bearbeitbar zu machen.

Mit dem Change Canvas entwickeln Teilnehmende einen One-Page Change Plan für ihre konkrete Veränderungssituation. Sie analysieren die Change-Komplexität, formulieren eine Change Charter, entwickeln eine überzeugende Change Story und erstellen eine erste Change Roadmap. Der Ansatz des Minimum Viable Change Process hilft dabei, nicht in endloser Planung stecken zu bleiben, sondern einen tragfähigen Startpunkt für die Umsetzung zu schaffen.

Entscheidend ist der direkte Praxistransfer: Die Teilnehmenden arbeiten an eigenen Change-Situationen. Das Canvas dient dabei nicht als Formular zum Ausfüllen, sondern als Strategie- und Gesprächswerkzeug, mit dem Veränderung gemeinsam reflektiert, geplant und weiterentwickelt werden kann.

Data-driven Problem Solving Basics – Probleme mit Daten nachhaltig lösen

Intuition und Erfahrung bleiben wichtig – bei komplexen Problemen reichen sie allein jedoch häufig nicht aus. Data-driven Problem Solving Basics vermittelt die Fähigkeit, Daten als objektive Abbildung der betrieblichen Wirklichkeit zu nutzen und daraus robuste Entscheidungen abzuleiten.

Das Training führt durch typische Schritte datenbasierter Problemlösungsprozesse. Teilnehmende lernen, Datenqualität einzuschätzen, statistische Vorgehensweisen auszuwählen und Daten mit Minitab grafisch und numerisch zu analysieren. Dazu gehören unter anderem Hypothesentests, statistische Versuchsplanung und Methoden zur statistischen Prozesslenkung.

Ziel ist nicht Statistik um ihrer selbst willen. Die Teilnehmenden sollen Datenanalysen für konkrete Unternehmensprobleme nutzen, Ergebnisse verständlich einordnen und Entscheidungen transparent begründen können. Praxisbeispiele, Übungen und ein Transfer in unternehmenseigene Problemstellungen sorgen dafür, dass aus Methodenwissen anwendbare Problemlösungskompetenz entsteht.

Changemanagement als Kompetenzfeld: Menschen mitnehmen und Veränderung verankern

Der Change Canvas Practitioner steht innerhalb eines breiteren Changemanagement-Angebots der UMS Academy. Dazu gehören auch Formate wie Storytelling – Menschen mitnehmen und überzeugen sowie die Qualifizierung zum LEGO® Facilitator. Sie adressieren zentrale Herausforderungen erfolgreicher Veränderung: komplexe Zusammenhänge verständlich machen, Beteiligung fördern, Workshops wirksam gestalten und Menschen für neue Wege gewinnen.

Damit betrachtet die UMS Academy Change nicht als Kommunikationsmaßnahme am Ende eines Projekts. Changemanagement wird vielmehr als integraler Bestandteil von Transformation verstanden – von der ersten Orientierung und Change Story über Beteiligung und Umsetzung bis zur nachhaltigen Verankerung im Arbeitsalltag.

Von der Analyse zur Umsetzung

Wer Veränderung erfolgreich gestalten will, braucht beides: ein Verständnis für Menschen, Dynamiken und Kommunikation sowie die Fähigkeit, Probleme faktenbasiert zu analysieren und Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen. Genau an dieser Schnittstelle setzen die Trainings der UMS Academy an.

Der Change Canvas Practitioner bietet einen pragmatischen Rahmen für konkrete Veränderungsvorhaben. Data-driven Problem Solving Basics schafft die analytische Kompetenz für robuste Problemlösung. Ergänzende Trainings im Changemanagement helfen, Ergebnisse zu vermitteln, Beteiligung zu organisieren und Veränderung gemeinsam mit den Menschen umzusetzen.

Für Fach- und Führungskräfte, Change-Verantwortliche und Prozessverantwortliche entsteht damit ein Weiterbildungsangebot, das Transformation vom Plan in die Praxis bringt. Changemanagement-Trainings der UMS Academy entdecken.

Über die UMS Academy

Die UMS Academy steht für praxisnahe Weiterbildung mit messbarer Wirkung. Seit mehr als 40 Jahren verbindet sie fundiertes Methodenwissen mit intensiver Praxis, interaktiven Lernformaten und dem direkten Transfer in den Arbeitsalltag. Ziel ist es, Menschen und Organisationen zu befähigen, Strategien in konkrete, messbare Ergebnisse zu übersetzen und Veränderung nachhaltig zu verankern.

Das Trainingsportfolio reicht von Leadership und Teamkollaboration über Projektmanagement, Prozessoptimierung und -management sowie Innovation und Agilität bis zum Changemanagement. Die Trainings werden von erfahrenen Beraterinnen und Beratern durchgeführt, die die vermittelten Methoden regelmäßig in realen Kunden- und Transformationsprojekten einsetzen. Dadurch verbindet die UMS Academy methodische Exzellenz mit praktischer Umsetzungserfahrung.

Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Projekt- und Prozessverantwortliche sowie Unternehmen, die Kompetenzen systematisch aufbauen und Lernen als Bestandteil wirksamer Organisationsentwicklung verstehen. Neben offenen Trainings bietet die UMS Academy maßgeschneiderte Inhouse-Trainings, Entwicklungsprogramme, Corporate Learning Services, Coaching und digitale Lernformate an.

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