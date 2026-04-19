Computer und PC Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH ermöglicht Schulen und Hochschulen in Bremen eine sichere Computer und PC Entsorgung – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und Nachweisdokumentation für jede Einrichtung

Bildungseinrichtungen in Bremen verwalten auf ihren Computern und Servern besonders schützenswerte Informationen wie Schülerdaten, Prüfungsakten oder auch vertrauliche Personalinformationen. Mit der Computer und PC Entsorgung der ProCoReX Europe GmbH werden diese sensiblen Daten zuverlässig entfernt und die Hardware anschließend legal recycelt. Vor der eigentlichen Verwertung steht immer die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen, die für alle Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien nach DIN 66399 durchgeführt wird, um höchste Datensicherheit zu gewährleisten.

Der Ablauf ist denkbar einfach und auf die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen zugeschnitten: Auf Anfrage erfolgt eine detaillierte Erfassung aller IT-Altgeräte und eine gemeinsame Planung des Entsorgungsprozesses. Dies kann eine Bestandsaufnahme per Liste oder telefonisch umfassen, um einen klaren Fahrplan zu erstellen. Beim Abholtermin werden alle Computer und Datenträger präzise gelistet und für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen vorbereitet. So wird sichergestellt, dass nach Abschluss des Prozesses keine vertraulichen Daten mehr im Umlauf sind und alle gesetzlichen und ethischen Anforderungen erfüllt sind.

Nach der Datenlöschung gelangen alle Wertstoffe wie Gehäuse, Platinen oder Kabel in den Materialkreislauf zurück. Schadstoffe, wie sie beispielsweise in alten Batterien oder Kondensatoren enthalten sein können, werden korrekt ausgezeichnet und separat behandelt, um Umweltbelastungen zu vermeiden. Die persönliche Betreuung, individuelle Beratung und eine verständliche Nachweisführung durch ProCoReX Europe GmbH machen die Computer und PC Entsorgung in Bremen zur idealen Lösung für Schulen und Bildungsstätten. Nach der Vernichtung erhalten Bildungseinrichtungen zudem digitale oder gedruckte Vernichtungszertifikate, die für Audits oder bei Nachfragen von Eltern oder Behörden genutzt werden können – ein wichtiger Beleg für die verantwortungsvolle zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/bremen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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