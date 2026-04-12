Computer und PC Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH perfektioniert die zertifizierte Vernichtung

Franchiseunternehmen in Bielefeld setzen bei Computerschrott auf ProCoReX Europe GmbH – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, planbarer Abwicklung und umweltfreundlichem Recycling.

Das Management von IT-Altgeräten und Datenträgern über viele Standorte hinweg erfordert eine zuverlässige Strategie für Datenschutz und Umweltbilanz. ProCoReX Europe GmbH bietet Franchisegebern und Filialnetzwerken in Bielefeld die Komplettlösung für Computer und PC Entsorgung. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bielefeld nach DIN 66399 ist dabei fest im Prozessablauf verankert.

Bereits bei der gemeinsamen Vorausplanung werden Standorte, Mengen und Zeitfenster präzise abgestimmt, sodass jede Filiale einfach eingebunden werden kann. Die Abholung sowie die Sortierung der IT-Komponenten sind standardisiert, aber flexibel auf die Netzstruktur des Unternehmens angepasst. Für jeden Datenträger, unabhängig davon, an welchem Ort er produziert wurde, erhalten Franchiseunternehmen den Nachweis über die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bielefeld. So werden Audits, Compliance-Checks und interne Revisionen bereits auf Dokumentenebene vereinfacht.

Metalle, Leiterplatten und Kunststoffe werden dem Wertstoffkreislauf zugeführt, problematische Bestandteile dokumentiert entfernt. ProCoReX Europe GmbH ist für alle Schritte der Computer und PC Entsorgung in Bielefeld zentraler Ansprechpartner, vereint persönliche Beratung mit digitaler Nachweisdokumentation und macht zertifizierte Datenträgervernichtung für Franchiseunternehmen rechtssicher, umweltfreundlich und zukunftsorientiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/bielefeld/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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