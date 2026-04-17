Computer und PC Entsorgung in Osnabrück: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung

Agenturen und Kreativbetriebe in Osnabrück setzen auf ProCoReX Europe GmbH: nachhaltige Computer und PC Entsorgung, doppelte Datensicherheit dank zertifizierter Datenträgervernichtung

Die Agenturen und Unternehmen aus der Kreativwirtschaft haben oft sehr spezielle Anforderungen an ihren Datenschutz, insbesondere wenn sensible Kundendaten oder schützenswerte Konzepte auf Mitarbeiterrechnern oder Design-Workstations gespeichert werden. Die ProCoReX Europe GmbH bietet ihnen in Osnabrück eine sichere Computer und PC Entsorgung, in der die zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN 66399 fester Bestandteil ist.

Jede Abholung beginnt mit einer unverbindlichen Beratung, in der die individuellen Workflows der Agentur, Umfang und Art der Geräte sowie eventuelle Vertraulichkeitsstufen geklärt werden. Nach digitaler Erfassung und gesicherter Abholung werden Computer, Laptops und Speichermedien unverzüglich zu spezialisierten Mitarbeitern gebracht, die den Prozess der zertifizierten Datenträgervernichtung in Osnabrück steuern und dokumentieren. Für jeden einzelnen Schritt erhält die Agentur klare, verständliche Nachweise, die bei Audits, Kundenanfragen oder Compliance-Kontrollen sofort eingesetzt werden können.

Nach erfolgreicher Löschung werden die Wertstoffe aus der Computer und PC Entsorgung in Osnabrück nachhaltig recycelt, Schadstoffe fachgerecht separiert. ProCoReX Europe GmbH sorgt so dafür, dass die Branche ihre Anforderungen an Datenschutz und Umweltschutz einfach verbindet: mit digital nachvollziehbarer, zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigem Computerschrottmanagement in Osnabrück.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/osnabrueck/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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