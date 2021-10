Das Erfolgsbuch für Verkäufer, Vertriebler, Selbstständige und Führungskräfte zu aktuellen Verkaufsstrategien für nachhaltig hohe Umsätze.

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance: zuvorkommende Aufmerksamkeit, eine offene Körpersprache, ein sympathisches Lächeln und ein freundlicher Blick bilden die Basis für jedes erfolgreiche Verkaufsgespräch. Darauf aufbauend und ergänzt um die richtige Einstellung und eine zielgerichtete Strategie überlassen Topseller heute nichts mehr dem Zufall.

In seinem neuen Buch „Psychologie des Verkaufens“ gibt der erfolgreiche Verkaufstrainer, Coach, Key-note-Speaker, Unternehmer und Hochschuldozent Toni Hisenaj engagierten Verkäufern, Vertrieblern, Selbstständigen und Führungskräften einen detaillierten Leitfaden an die Hand, wie diese im Verkaufsgespräch im 21. Jahrhundert gezielt positive Kunden-Emotionen kreieren, um von Beginn an ein nachhaltiges Vertrauensverhältnis zu etablieren. Ergänzt um zahlreiche Praxistipps mit überzeugenden Techniken, neuen Ideen und innovativen Anregungen erhalten Leser*innen ein umfassendes Instrumentarium, um erfolgreiches empathisches Verkaufen anzuwenden und weiter zu professionalisieren.

„Analysiert man Vertriebserfolg in den Sales-Channels, kaufen Kunden heute noch stärker als bisher die Empathie und Authentizität des Verkäufers – die Attraktivität des Angebots wird zunehmend nachrangig“, so Toni Hisenaj. Sein neues Buch konzentriert sich deshalb vor allem auf die Methoden und Mechanismen, wie Verkäufer*innen mit ihrer Persönlichkeit und in der Präsentation ihrer Ideen erfolgreich überzeugen. Die Buchinhalte sind dabei nach dem Pareto-Prinzip aufgebaut und vermitteln so kompakt insbesondere jene 20 Prozent an Wissen und Potenzial, die nachweislich 80 Prozent des Vertriebserfolges ausmachen.

Buch-Schwerpunkte:

– Neue Kontakte gewinnen und Aufmerksamkeit erzeugen

– Der Schlüssel für erfolgreichen Vertrauensaufbau

– Mit Emotionen verkaufen – Kunden bei für sie wichtige Kriterien überzeugen

– Nachhaltige Programmierung des Mindset auf Erfolg

– Einfache Methoden für die Bedarfsanalyse und Fragetechniken

– Deutung von Kaufsignalen und erfolgreicher Abschluss

– Mit Digitalisierung im Marketing und Vertrieb zu kontrolliertem Wachstum

– Durch digitalen Vertrieb die Anzahl an Verkaufsgesprächen verdoppeln

– Einfache Abschlussmethoden für 80% Abschlussquote

– Einwand-Behandlung für Anfänger und Profis

– Der Weg zum Spitzenverkäufer

„Psychologie des Verkaufens“ – Das Erfolgsbuch für Verkäufer, Vertriebler, Selbstständige und Führungskräfte zu aktuellen Verkaufsstrategien für nachhaltig hohe Umsätze.

– Einblick in die Buchinhalte: https://tonihisenaj.de/psychologie-des-verkaufens/

– Ab 08.10.2021 verfügbar bei: Buchhandlung, Weltbild und Amazon: https://amzn.to/3Dc7d70

– Preis: 19,95 EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VH Vertriebscoaching & Training GmbH

Herr Toni Hisenaj

Robert-Henseling-Str. 11

31789 Hameln

Deutschland

fon ..: 05151 – 98 18 603

web ..: https://www.toni-hisenaj.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

.

Pressekontakt:

VH Vertriebscoaching & Training GmbH

Herr Toni Hisenaj

Robert-Henseling-Str. 11

31789 Hameln

fon ..: 05151 – 98 18 603

web ..: https://www.toni-hisenaj.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.