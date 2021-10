Im Oktober und November finden noch zwei weitere Klimaschutz Trainings / Workshops / Seminare für KMU-Unternehmen statt. Melden Sie sich noch heute an. Die Plätze sind begrenzt!

Klimaschutz-Training BASIC für kleine und mittlere Unternehmen

Web Based Training – Pragmatic Climate GbR

Warum sollten sich auch klein- und mittelständische Unternehmen zukünftig verstärkt mit der Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks auseinandersetzen? Die Antworten hierauf sind evident und dringend zugleich:

Mit zunehmendem Bewusstsein der Gesellschaft für Nachhaltigkeit und Klimaschutz rücken auch immer mehr die Unternehmen in den Fokus von Kunden, Investoren und der Politik. Ohne adäquate Antwort hierauf könnten Unternehmen sehr schnell an Reputation verlieren. Kunden werden zukünftig verstärkt ihre Lieferketten hinsichtlich ihres CO?-Fußabdrucks unter die Lupe nehmen und Lieferanten zu entsprechenden Reduzierungen auffordern. Nicht zuletzt werden Kreditinstitute zukünftig bei der Kreditvergabe vermehrt darauf achten, ob Klimarisiken in der Unternehmensstrategie ihrer Kunden ausreichend Berücksichtigung finden.

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über relevante politische Entwicklungen und Regularien und setzen sich mit klimabedingten Chancen und Risiken auseinander. Sie lernen die Elemente einer Treibhausgasbilanz kennen und erkennen erste Zusammenhänge zu Ihrem Unternehmen. Sie kennen die Bausteine eines wirksamen Klimamanagements und können Klimaziele ableiten und setzen sich mit wichtigen Hebeln und konkreten Maßnahmen zur CO?-Reduktion auseinander.

Unternehmerischer Klimaschutz bietet eine Vielzahl von Chancen. Unser praxisorientiertes Onlinetraining ist der perfekte Start, diese für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Inhalte:

Die Inhalte des Trainings werden chronologisch und didaktisch sinnvoll aufbereitet, so dass für die Teilnehmer stets die Logik und ein roter Faden erkennbar ist. Das Basistraining „Klimaschutz für kleinere und mittlere Unternehmen ist 4 Module aufgeteilt:

Modul 1

– Klimabedingte Chancen & Risiken

– Einordnung des Themas in den aktuellen politischen Diskurs

– Elemente eines systematischen Risikomanagements

– Welche Arten von Klimarisiken sind Unternehmen ausgesetzt

– Welche Chancen entstehen für Unternehmen

– Chancen und Risiken für das eigene Unternehmen erkennen und bewerten

Modul2

– Effektives Klimamanagement Teil A

– Grundlagen Klimamanagement

– Voraussetzungen für die Erstellung einer Treibhausgasbilanz

– Systemgrenzen und Wesentlichkeit (Scope 1, 2, 3 Emissionen)

– Erhebung THG relevanter Daten

– Berechnung der THG-Emissionen

Modul3

– Effektives Klimamanagement Teil B

– Entwicklung einer Klimastrategie

– Wesentlichkeitsanalyse

– Setzen von Klimazielen

– Klimaneutralität und CO?-Kompensation

– Steuerung mit Key Performance Indikatoren

Modul4

– Hebel und Maßnahmen für wirksamen Klimaschutz

– CO? – Reduktion kommt vor Kompensation

– Leuchtturmprojekte und Fallbeispiele

– Hebel für CO? – Minderungen erkennen

– Sofortige Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen

– Klimaschutzmaßnahmen für das eigene Unternehmen entwickeln können

Ziele/Bildungsabschluss:

Unternehmerischer Klimaschutz ist eine strategische Aufgabe von immenser Wichtigkeit. In unserem praxisorientierten Basistraining lernen Sie die Grundlagen für ein effektives Klimamanagement kennen und können wirksame Reduktionsmaßnahmen für Ihr Unternehmen entwickeln und durchführen. Wir erklären Ihnen, wie Sie den CO? – Fußabdruck Ihres Unternehmens ermitteln können. Sie lernen Klimastrategien zu entwickeln und kennen sich mit wissenschaftsbasierten Klimazielen aus. Dabei lernen Sie Begriffe wie Klimaneutralität und CO? – Kompensation richtig einzuschätzen.

Teilnahmevoraussetzungen:

Keine besonderen Kenntnisse notwendig, Interesse an unternehmerischen Klimaschutz

Technische Voraussetzungen:

Das Onlinetraining findet via Zoom statt. Im Rahmen des Trainings werden einige interaktive Tools zum Einsatz kommen, bspw.: Muralboard (Digitales Whiteboard), Mentimeter (Umfragen)

Lehrgangsverlauf/Methoden:

Abwechslungsreiches und praxisorientiertes Onlinetraining

Nutzung vieler interaktiver Tools, praktische Fallbeispiele, Diskussionsrunden, Gruppenarbeit

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte, Verantwortliche für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen

Termine:

27.10.2021 – 08.30 – 12.30 Uhr (4h inkl. Kaffeepause)

23.11.2021 – 13.00 – 17.00 Uhr (4h inkl. Kaffeepause)

Kosten:

Pro Person 390,00 EUR zzgl.19% Ust.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pragmatic Climate GbR

Herr Marco Doninger

Frauenstraße 15

80469 München

Deutschland

fon ..: 0176-76895473

web ..: http://www.pragmatic-climate.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

