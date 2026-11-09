Bayerisch Guad erweitert Rosswurst-Angebot in Cham

Die Firma Bayerisch Guad startet nicht nur mit den besten Rosswürsten durch sondern auch mit seiner eigenen Senflienie.

Bayerisch Guad baut sein Angebot am Rosswurststand in Cham weiter aus. Am Standort in der Rodinger Straße 1 a, direkt vor C&A, setzt das Unternehmen auf Rosswürste in normaler Variante und mit Käse, auf hygienische Schalen aus Zuckerrohr sowie auf eine neue eigene Senflinie, die zunächst vor Ort erhältlich ist. Geschäftsführer Horst Niesner sieht die Entwicklung als Bestätigung für den eingeschlagenen Weg der Marke „Bayerisch Guad„.

Der mobile Verkauf von Rosswürsten und Ross-Spezialitäten hat sich für Bayerisch Guad zu einem klar erkennbaren Profil entwickelt. Neben dem Verkaufsplatz in Cham betreibt das Unternehmen weitere mobile Verkaufsplätze, unter anderem in Schwandorf, und ist gelegentlich auf Märkten vertreten.

Im Mittelpunkt stehen würzige, große Rosswürste und Käse-Rosswürste – diese über 70 Gramm schwer sind. Die aktuelle Erweiterung betrifft vor allem den Chamer Standort, an dem die Marke neue Produkte und eine angepasste Präsentation zusammenführt.

Käse-Rosswürste und größere Portionen im Fokus

Die Originalen „Bayerisch Guad“ Rosswürste werden nach Unternehmensangaben mit einem Gewicht von 65 bis 70 Gramm angeboten. Erhältlich sind sie am Rosswurststand in Cham sowohl in der klassischen Variante als auch als Käse-Rosswurst. Die Produkte werden in Schalen aus Zuckerrohr ausgegeben, die Bayerisch Guad als umweltfreundliche Verpackungslösung einsetzt. Damit verbindet das Unternehmen den mobilen Imbissverkauf mit einer Verpackung, die auf eine saubere und handliche Ausgabe ausgerichtet ist.

Nach Angaben von Geschäftsführer Horst Niesner ist insbesondere die Käse-Rosswurst derzeit stark nachgefragt. Dies zeige sich nicht nur im täglichen Verkauf am Stand, sondern auch bei größeren Bestellungen durch Firmen und Kundengruppen. Käufe von 10 bis 20 Stück auf einmal seien laut Niesner keine Seltenheit. Die Nachfrage betreffe neben den klassischen Rosswürsten aus Geiersthal/Viechtach zunehmend auch die größeren Käse-Rosswürste aus dem Landkreis Cham (regional), die inzwischen einen festen Platz im Angebot einnehmen.

„Wir entwickeln unser Angebot in Cham Schritt für Schritt weiter und achten darauf, dass die Produkte gut zum Verkaufsstand und zu unseren Kundinnen und Kunden passen“, sagt Geschäftsführer Horst Niesner. Die Marke „Bayerisch Guad“ solle dabei klar für regionale Imbisskultur, unkomplizierten Verkauf und wiedererkennbare Spezialitäten stehen.

Eigene Senflinie startet zunächst in Cham

Neu ist auch die Produktion eines eigenen Rosswurstsenfs unter der Marke Bayerisch Guad. Dafür arbeitet das Unternehmen mit der Senfmanufaktur Altenburger Senf zusammen. Angeboten werden nach Unternehmensangaben unter anderem ein süß-scharf gemischter Senf sowie ein süßer Hoamatsenf. Die Senfe werden in 200-Milliliter-Gläsern abgefüllt und ergänzen das Sortiment am Chamer Rosswurststand.

Vorerst sind die Gläser ausschließlich in Cham erhältlich. Eine spätere Vermarktung über den Standort hinaus ist nach Angaben des Unternehmens vorgesehen; langfristig soll die Senflinie auch bayernweit angeboten werden. Einen konkreten Zeitpunkt nennt Bayerisch Guad dafür noch nicht. Der Start am Verkaufsstand dient zunächst dazu, die neuen Produkte direkt dort einzuführen, wo viele Kundinnen und Kunden die Rosswürste bereits kaufen.

Mit den neuen Senfvarianten, den Käse-Rosswürsten und der Ausgabe in Zuckerrohrschalen setzt Bayerisch Guad auf eine behutsame Weiterentwicklung seines bestehenden Angebots. Der Chamer Standort bleibt dabei ein zentraler Anlaufpunkt für Kundinnen und Kunden, die Rosswürste einzeln oder in größeren Mengen kaufen möchten. Auch künftig will das Unternehmen das Sortiment monatlich weiterentwickeln und an den mobilen Verkaufsplätzen in Cham, Schwandorf sowie auf ausgewählten Märkten anbieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayerisch Guad (Horst Niesner)

Herr Horst Niesner

Bei der Autobahnmeisterei 2

92421 Schwandorf

Deutschland

fon ..: 015125009124

web ..: https://www.rosswurst.com/

email : info@bayerisch-guad.de

Pressekontakt:

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