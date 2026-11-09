Neue Massivholz-Kleiderschränke für das Schlafzimmer: LaModula erweitert sein Naturmöbel-Sortiment

Ein Schlafzimmer zum Wohlfühlen – natürlich bis ins kleinste Detail. Mit einer neuen Kollektion an Massivholz-Kleiderschränken bringt LaModula noch mehr Wärme und stilvollen Stauraum ins Schlafzimmer.

9. November 2026

LaModula erweitert das Angebot für die Schlafzimmereinrichtung um eine neue Kollektion an Massivholz-Kleiderschränken. Die neuen Modelle reichen von Drehtürenschränken über Schiebetürenschränke in verschiedenen Holzarten bis hin zu Varianten mit Spiegel und ergänzen das bestehende Schlafzimmer-Sortiment rund um metallfreie Massivholzbetten, Nachttische und Kommoden. Gleichzeitig betont LaModula damit seine Ausrichtung auf Naturmöbel aus natürlichen Materialien sowie die Verbindung aus Onlineshop und persönlicher Beratung in Schauräumen in Österreich und einem Schauraum in Deutschland.

Mehr Auswahl für die Schlafzimmereinrichtung aus Massivholz

Mit der neuen Schrankkollektion reagiert LaModula auf den Bedarf vieler Kundinnen und Kunden, ein Schlafzimmer nicht nur mit Bett und Beistellmöbeln, sondern auch mit einem passenden Stauraumkonzept aus Massivholz auszustatten. Die Kollektion umfasst Drehtürenschränke, Schiebetürenschränke und Modelle, die mit Spiegeln ausgestattet sind. Damit lässt sich die Schranklösung auf unterschiedliche Raumgrößen und Nutzungsgewohnheiten abstimmen – vom klassischen Kleiderschrank mit Türen bis zur platzsparenden Schiebetür-Variante.

Im Zusammenspiel mit metallfreien Massivholzbetten sowie Schlafzimmermöbeln wie Nachttischen und Kommoden wird das Sortiment damit um einen zentralen Baustein erweitert: die Garderoben- und Wäschelagerung im Schlafzimmer. Der Ausbau unterstreicht die Positionierung von LaModula als Anbieter von Naturmöbeln, der bewusst auf natürliche Materialien setzt und Wohn- sowie Schlafbereiche ganzheitlich denkt.

„Mit der neuen Massivholz-Schrankkollektion bauen wir unser Schlafzimmer-Sortiment gezielt aus und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, den Schlafraum als Ort der Ruhe stimmig und funktional einzurichten“, sagt Barbara Bodlaj, Marketingleiterin von LaModula.

Online informieren, vor Ort beraten lassen

LaModula verbindet den digitalen Einkauf mit persönlicher Beratung: Interessierte können sich im Onlineshop einen Überblick verschaffen und sich zugleich in Schauräumen in Österreich sowie in einem Schauraum in München, Deutschland beraten lassen. Gerade bei größeren Möbelstücken wie Kleiderschränken spielt die sichere Planung eine wichtige Rolle – etwa bei Fragen zu Raumsituation, Türvariante oder der Wahl eines Modells mit Spiegel.

„Wir verbinden die Orientierung im Onlineshop mit persönlicher Beratung in unseren Schauräumen – das ist für viele Menschen ein entscheidender Schritt, wenn es um Schlafzimmermöbel geht“, sagt Barbara Bodlaj.

Mit der Sortimentserweiterung rund um Massivholz-Kleiderschränke stärkt LaModula damit die Möglichkeit, Schlafzimmermöbel als zusammenhängendes Einrichtungskonzept zu betrachten – vom Bett über Nachttische und Kommoden bis hin zum passenden Kleiderschrank.

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www.lamodula.de/massivholzmoebel/schraenke

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LaModula Deutschland GmbH

Frau Barbara Bodlaj

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web ..: https://www.lamodula.de

email : b.bodlaj@lamodula.at

LaModula ist Anbieter von Naturmöbeln mit Fokus auf natürliche Materialien. Das Unternehmen führt einen Onlineshop und ergänzt das digitale Angebot durch persönliche Beratung in Schauräumen in Österreich sowie einem Schauraum in Deutschland. LaModula bietet Möbel für verschiedene Wohnbereiche, darunter Schlafzimmermöbel wie metallfreie Massivholzbetten sowie passende Ergänzungsmöbel. Das Unternehmen mit Sitz in Villach, Österreich, hat 6 Schauräume, einen davon in München.

Pressekontakt:

LaModula GmbH

Frau Barbara Bodlaj

Italiener Straße 10a / Für Filiale München 10a

9500 Villach

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