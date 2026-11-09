KONZEPT WEISS ist offizieller Smile Partner von OKTAGON – Auftakt mit Robin Schulz vor knapp 60.000 Fans

KONZEPT WEISS, Marktführer für kosmetische Zahnaufhellung in Deutschland, feiert den Auftakt seiner Partnerschaft mit OKTAGON bei der spektakulären Halftime Show mit Robin Schulz in Frankfurt.

KONZEPT WEISS IST OFFIZIELLER SMILE-PARTNER VON OKTAGON

Knapp 60.000 Fans. Eine Halftime-Show mit Robin Schulz. Und ein neuer Partner an unserer Seite. Bei OKTAGON 94 in Frankfurt feierte KONZEPT WEISS seinen Auftakt als offizieller Smile-Partner von OKTAGON in 2026.

EIN AUFTAKT, DER BLEIBT

Am 26. September 2026 wurde der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt zur Bühne eines außergewöhnlichen MMA-Spektakels. Neben hochkarätigen Kämpfen sorgte die KONZEPT WEISS Halftime-Show mit Weltstar Robin Schulz für einen der besonderen Momente des Abends.

Als größtes OKTAGON-Event des Jahres zeigte Frankfurt, welche Dimension die Organisation erreicht hat: internationale MMA-Stars, knapp 60.000 begeisterte Fans und Entertainment auf Weltklasse-Niveau. Zum zehnjährigen Jubiläum von OKTAGON wurde damit der Grundstein für eine Zusammenarbeit gelegt, die weit über einen klassischen Sponsoring-Auftritt hinausging.

STARKER KAMPFGEIST. STARKES LÄCHELN.

OKTAGON steht für Kampfgeist, Leidenschaft und den Mut, über sich hinauszuwachsen, und hat sich in wenigen Jahren zu einer der größten MMA-Marken Europas entwickelt. Eine eigene Erfolgsgeschichte schreibt KONZEPT WEISS: Mit über 20 Stores deutschlandweit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer für kosmetische Zahnaufhellung in Deutschland. Über 100.000 Kundinnen und Kunden haben der Marke bereits ihr Vertrauen geschenkt.

„Mit KONZEPT WEISS haben wir einen Partner gewonnen, der zu unserer Philosophie passt. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie viel Leidenschaft und Ehrgeiz es braucht, um eine starke Marke langfristig aufzubauen, und diese Mentalität verbindet uns. Die gemeinsame Halftime-Show in Frankfurt hat gezeigt, welche Erlebnisse wir zusammen schaffen können, und wir freuen uns darauf, diese Pilot-Partnerschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“ Pavol Neruda, Co-Founder OKTAGON.

„Wer OKTAGON einmal live erlebt hat, spürt sofort, wie viel Leidenschaft und Energie hinter diesem Sport steckt. Was OKTAGON in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, beeindruckt mich sehr und erinnert mich an unseren eigenen Weg. Auch wir haben mit einer großen Vision begonnen und erleben heute, wie die Nachfrage nach kosmetischer Zahnaufhellung immer weiter wächst. Uns geht es dabei um mehr als nur weiße Zähne: sich wohlfühlen, selbstbewusst auftreten und sein Lächeln ohne Zurückhaltung zeigen. Unser Ziel ist es, dieses Gefühl für möglichst viele Fans zugänglich zu machen. Dass wir mit OKTAGON einen Partner gefunden haben, der unsere Leidenschaft teilt und mit dem wir langfristig noch mehr Menschen begeistern können, macht uns stolz.“ Jack Papen, Geschäftsführer KONZEPT WEISS.

ES GEHT WEITER

Nach dem Auftakt in Frankfurt wird die Zusammenarbeit bei den kommenden OKTAGON-Events in Deutschland fortgesetzt, mit der Perspektive, über 2026 hinauszuwachsen.

Als offizieller Smile-Partner bringt KONZEPT WEISS seine Leidenschaft für ein selbstbewusstes Lächeln nun auch der MMA-Community näher. Für unsere Fans heißt das: Es gibt weiter Grund zum Lächeln. Alle Stores und Informationen zur kosmetischen Zahnaufhellung gibt es auf der KONZEPT WEISS Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OKTAGON

Herr Tobias Drews

Schellingstr 109a

80798 München

Deutschland

fon ..: 015112580641

web ..: https://www.oktagonmma.com

email : tobias.drews@oktagonmma.com

KONZEPT WEISS ist Marktführer in Sachen Zahnaufhellung. Wir sorgen für ein strahlend weisses Lächeln.

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