Autoreparatur in Augsburg: Auto Senninger GmbH

Im Traditionsunternehmen Auto Senninger GmbH sorgt Kfz-Meister Johannes Hatzold seit 1994 für Ordnung und Qualität. Mit seiner Erfahrung führt er den Fachbetrieb für Autoreparaturen erfolgreich.

Engagement für die automobile Leidenschaft

Im Traditionsunternehmen Auto Senninger GmbH in Augsburg spürt man in allen Ecken der Werkstatt die ordnende Hand von Kfz-Meister Johannes Hatzold. Seit 1994 hat er die Geschäftsführung des Fachbetriebs für Autoreparatur übernommen. Seine profunde Berufserfahrung gepaart mit exzellentem Fachwissen rund um das Thema Autoreparatur konnte er beim Vorgänger in der Werkstatt „Rote Tor Garage“ und „Fiat Senninger“ in Augsburg gewinnen. Ob Geschäftsfahrzeug, Familienwagen, SUV oder liebevoll gepflegter Oldtimer: Sämtliche Fahrzeuge werden mit Herz und Leidenschaft bei der Autoreparatur in einen optimalen Gebrauchszustand gesetzt. Die Arbeitsschritte werden dem Kunden transparent erklärt und es werden zuverlässige Terminzusagen gegeben. Darauf legt Inhaber Johannes Hatzold ein besonderes Augenmerk: Regelmäßige Fachschulungen vermitteln den Mitarbeiter der Werkstatt das notwendige Fachwissen für qualitativ hochwertige Autoreparaturen in Augsburg.

Autowerkstatt für alle Fahrzeugtypen

Damit die Autoreparatur nicht zum Glückspiel wird: In der Werkstatt in Augsburg werden bei der Autoreparatur alle Positionen routiniert kontrolliert und bei Bedarf instand gesetzt. Spätestens, wenn die Service-Kontrollanzeige sich bemerkbar macht, wird es Zeit für einen Service-Check. Damit wird von den Spezialisten für die Autoreparatur in Augsburg die Sicherheit des Fahrzeugs wiederhergestellt, dazu gehört stets die Sichtkontrolle von Teilen wie Scheinwerfern und Wischerblättern. Käufer von Gebrauchtwagen mit Garantie können nach einem aktuellen Richterspruch des BGH ihre Werkstatt für die Wartung und Inspektion frei wählen und sind bei Auto Senniger GmbH in Augsburg herzlich willkommen. Bevor der Auto-TÜV kommt, checkt der Fachbetrieb für Autoreparatur in Augsburg das Fahrzeug durch: Den tadellosen Auftritt des Autos belohnt der TÜV-Prüfer mit der Plakette. Während das Auto in der Werkstatt in Augsburg fit gemacht wird, kann sich der Kunde über das ausgesuchte Gebrauchtwagen-Angebot der Autowerkstatt informieren. Überblick zum Leistungsportfolio der Werkstatt für Autoreparatur in Augsburg:

Wartung

Fahrzeugelektronik-Diagnose

HU/AU

Karosserie & Unfall

Reifenservice

Klimaservice

Gebrauchtwagen-Check

Geprüfte Gebrauchtwagen

