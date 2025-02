I am from Austria! AGROsolution bereichert Team mit neuem Fachberater für Österreich

Der Niederösterreicher Wolfgang Bandion wird neuer Agrar-Fachberater für die AGROsolution. Er verfügt über Expertenwissen in den Bereichen Ackerbau, Grünland, Weinbau und Spezialkulturen.

Wolfgang Bandion wird zukünftig Landwirte und Agrarhändler in Ober- und Niederösterreich beraten!

Der gebürtige Niederösterreicher hat jahrelange Erfahrung als Fachberater für Ackerbau, Grünland, Weinbau und für Spezialkulturen und dazu auch als Betriebsleiter des eigenen landwirtschaftlichen Betriebes. „Was will man als Arbeitgeber mehr an landwirtschaftlicher Expertise!“, meinen die Geschäftsführer Stefan Stassen und Peter Huemer, die sofort von dem kommunikativen und professionellen Auftreten von Herrn Bandion überzeugt waren.

Wir haben Wolfgang Bandion ein paar Fragen zu seiner neuen Tätigkeit gestellt:

Warum wollen Sie für AGROsolution arbeiten?

W. Bandion: „Es ist ein innovatives Unternehmen mit sehr viel Know-how im Bereich von Boden- und Pflanzenhilfsstoffen und die laufend geschulten Mitarbeiter verfügen über ein enormes Fachwissen um den Acker- und Gartenbau. Außerdem beeindruckt mich die angenehme Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe. Ich fühlte mich sofort wohl und voll integriert.“

Was gefällt Ihnen an den Produkten von AGROsolution?

W. Bandion: „Es sind qualitativ sehr hochwertige Produkte, die von einem Team mit fundiertem Fachwissen und viel landwirtschaftlicher Praxis entwickelt wurden. Das hat mich von Anfang an begeistert. Und natürlich die einfache Anwendung, die Verträglichkeit in Kombination mit Pflanzenschutzmitteln und anderen Düngemitteln.“

Welche Ziele wollen Sie in Österreich für AGROsolution erreichen?

W. Bandion: „Die Landwirtschaft in Österreich befindet sich in einem starken und schnellen Wandel. Mein Ziel ist es, mich in Österreich als verlässlicher Partner für die Landwirte und für den Agrarhandel einzubringen. Es gibt zahlreiche Herausforderungen in Bezug auf die Böden und die Pflanzen – Düngung, Schädlingsbefall, Krankheiten, Pilzbefälle, etc. – die Themen sind so umfangreich und die Landwirte brauchen hier tatkräftige Unterstützung.“

Das gesamte AGROsolution-Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Bandion! Gemeinsam wollen wir eine wertvolle Bereicherung für die österreichische Landwirtschaft und den österreichischen Gartenbau sein. Landwirte sollen von uns individuell genau auf ihre Betriebe, Anbauflächen und Probleme zugeschnittene, innovative Dünge-Lösungen erhalten!

Die AGROsolution beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien sowie biologischen Alternativen zu herkömmlichem Pflanzenschutz für sämtliche landwirtschaftliche und gartenbauliche Kulturen.

Interessenten bitten wir, sich unter office@agrosolution.eu oder über die neu gestaltete Homepage zu melden. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit über 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

