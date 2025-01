4Plants ECO – Düngekombination bietet optimale Versorgung aller Kulturen!

4Plants ECO fördert das Wachstum, die Photosynthese und die Widerstandskraft. Gleichzeitig verbessert dieser Nährstoffdünger die Qualität der Ernte und das zu einem unschlagbar günstigen Preis!

Dieser Nährstoffdünger von AGROsolution ist perfekt für alle Landwirte und Gartenbauer, die das Beste aus ihren Pflanzen herausholen möchten!

„Unschlagbar günstig und gleichzeitig eine einzigartige Kombination für gesunde und ertragreiche Pflanzen!“, so beschreibt Geschäftsführer Peter Huemer 4Plants ECO, das ab sofort in der Produktionsanlage in Linz/Österreich hergestellt wird. Der Nährstoffdünger kombiniert Harnstoff, Bor, Molybdän und spezielle Chelate. Damit werden Pflanzenwachstum optimiert und Erträge gesteigert.

Was ist drinnen und wie wirkt 4Plants ECO?

Eine Düngekombination, die es in sich hat: Stickstoff, Bor, Kupfer, Mangan, Molybdän und Zink sind die Zutaten für diesen Pflanzen-Optimierer.

Harnstoff (N) liefert schnell verfügbaren Stickstoff (N), der das Zellwachstum und die Photosynthese fördert. Allgemeines Wachstum und Vitalität der Pflanzen werden erhöht.

Bor (B) unterstützt die Zellwandbildung, verbessert die Frucht- und Blütenbildung und ist wichtig für die Fortpflanzung und Pollenschlauchentwicklung.

Kupfer (CU) ist essenziell für Enzymaktivitäten, fördert die Photosynthese und stärkt die Widerstandskraft der Pflanzen gegen Krankheiten.

Mangan (Mn) ist beteiligt an der Chlorophyllbildung und essenziell für Enzyme, die die Photosynthese unterstützen. Mangan fördert die Stickstoffassimilation.

Molybdän (Mo) ist wichtig für die Stickstoff-Fixierung und die Umwandlung von Nitrat in pflanzenverfügbares Ammonium. Es verbessert die Proteinsynthese.

Zink (Zn) reguliert das Wachstumshormon Auxin, das für das Zellstreckungswachstum zuständig ist. Es fördert die Blütenbildung und verbessert die Resistenz gegen abiotische Stressfaktoren.

Die Kombination von Stickstoff, Spurenelementen und Chelaten in 4Plants ECO sorgt für eine optimale Versorgung der Pflanzen. Es fördert das Wachstum, die Photosynthese und die Widerstandskraft. Gleichzeitig verbessert dieser Nährstoffdünger die Qualität der Ernte und das alles zu einem unschlagbar günstigen Preis!

Die AGROsolution beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und mit dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien sowie biologischen Alternativen zum herkömmlichen Pflanzenschutz für sämtliche landwirtschaftliche und gartenbauliche Kulturen.

Interessenten bitten wir, sich unter office@agrosolution.eu oder über die neu gestaltete Homepage zu melden. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AGROsolution GmbH

Frau Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: +437327743660

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit über 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

Pressekontakt:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

fon ..: 0043732774366-0

email : presse@agrosolution.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.