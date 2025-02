Fünf Expertentipps für den erfolgreichen Wohnungsverkauf

Von der Wertermittlung bis zur Schlüsselübergabe: Die wichtigsten Schritte für Wohnungseigentümer

Der Verkauf einer Wohnung erfordert professionelles Know-how und eine durchdachte Strategie. Neben einer marktgerechten Preisermittlung spielen die professionelle Präsentation, eine zielgruppenorientierte Vermarktung, die fachkundige Durchführung von Besichtigungen sowie die rechtssichere Abwicklung eine zentrale Rolle. Geschäftsführer René Reuschenbach teilt fünf wichtige Tipps für einen erfolgreichen Wohnungsverkauf und bietet Eigentümern in der Region Köln/Bonn sowie im Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis seine Expertise an.

1. Marktgerechte Preisermittlung durchführen

Die Ermittlung eines realistischen Verkaufspreises ist der Grundstein für einen erfolgreichen Verkauf. „Bei Eigentumswohnungen müssen neben Lage und Zustand auch spezifische Faktoren wie das Hausgeld, die Eigentümergemeinschaft und anstehende Sanierungen berücksichtigt werden“, erklärt der Geschäftsführer. Eine professionelle Wertermittlung durch Experten der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH garantiert eine realistische Preisfindung und verkürzt die Vermarktungszeit.

2. Professionelle Präsentation erstellen

Eine aussagekräftige Dokumentation ist unerlässlich. Dazu gehören ein detaillierter Grundriss, professionelle Fotos und eine vollständige Aufbereitung aller relevanten Unterlagen wie Teilungserklärung, Protokolle der Eigentümerversammlungen und Nebenkostenabrechnungen. „Eine transparente Darstellung schafft Vertrauen und beschleunigt den Verkaufsprozess“, betont René Reuschenbach.

3. Zielgruppengerechte Vermarktung planen

Verschiedene Käufergruppen haben unterschiedliche Anforderungen an eine Wohnung. Während Kapitalanleger sich für Renditeaspekte und die Vermietbarkeit interessieren, achten Eigennutzer besonders auf Grundriss und Wohnqualität. Eine gezielte Ansprache der relevanten Zielgruppen über die passenden Vermarktungskanäle ist entscheidend für den Verkaufserfolg.

4. Besichtigungen professionell durchführen

Die Organisation und Durchführung von Besichtigungen erfordert Erfahrung und eine gute Vorbereitung. „Wir prüfen vorab die Bonität der Interessenten und bereiten die Wohnung optimal für die Präsentation vor“, erläutert der Geschäftsführer. Dabei werden alle wichtigen Aspekte der Wohnung und des Gebäudes transparent kommuniziert.

5. Rechtssichere Abwicklung gewährleisten

Der finale Schritt ist die rechtssichere Abwicklung des Verkaufs. Hier sind insbesondere die Besonderheiten des Wohnungseigentumsrechts zu beachten. Ein detaillierter Kaufvertrag und ein umfassendes Übergabeprotokoll sind unverzichtbar. „Unsere Experten begleiten den gesamten Prozess und sorgen für eine reibungslose Abwicklung“, versichert René Reuschenbach.

Der Geschäftsführer und sein Team unterstützen Eigentümer bei allen Schritten des Wohnungsverkaufs und sind in ihrem Immobilienshop in Brühl unter der Telefonnummer 02236 / 885 850 erreichbar.

Weitere Informationen zum Thema und zu Makler Bornheim, Wesseling Immobilien und Makler Brühl finden Interessenten online.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

Herr René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

Deutschland

fon ..: 02236 – 885 85 0

fax ..: 02236 – 885 85 29

web ..: https://www.wav-immo.de/

email : info@wav-immobilien.de

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.