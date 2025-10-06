Automatisierte Kartoffelvermarktung mit ELA Container Sales

Innovativer Verkaufscontainer für die Duyn Kartoffelanbau GmbH in Steinfeld.

ELA Container Sales und die Duyn Kartoffelanbau GmbH realisieren gemeinsam ein zukunftsweisendes Projekt zur automatisierten Vermarktung von Kartoffeln. Zwei Verkaufscontainer, von denen der letzte Anfang 2025 geliefert wurde, ermöglichen den Direktverkauf ab Hof und sind mit modernster Technik ausgestattet, um Kunden eine komfortable Einkaufserfahrung zu bieten.

„Einer der Container steht in Steinfeld in der Lohnerstraße 11 und dient als Verkaufsstelle, an der Kartoffeln rund um die Uhr über einen Automaten erhältlich sind,“ erklärt Jens Holt, Sales Manager bei ELA Container Sales. Kunden können dabei bequem und bargeldlos mit Karte bezahlen – ein innovativer Ansatz, der bereits durch die lokale Presse Anerkennung gefunden hat.

Hochwertige Ausstattung für maximale Funktionalität

Der Verkaufscontainer wurde von ELA Container Sales GmbH speziell an die Anforderungen der Duyn Kartoffelanbau GmbH angepasst. Der Kunde stattete vor Inbetriebnahme den Innenraum lediglich mit der passenden Technik aus. Neben der robusten Konstruktion und der funktionalen Gestaltung besticht der Container durch folgende Besonderheiten:

o Maße (L × B × H): 6.055 × 2.435 × 2.890 mm

o Bodenverstärkung: Tragfähigkeit von bis zu 500 kg/m²

o Wettergeschützt: Ein integriertes Vordach schützt Kunden bei jedem Wetter

o Individuelles Branding: Der Container ist mit dem Logo der Duyn Kartoffelanbau GmbH foliert

o Komfortable Ausstattung: Eine Außentür (1.250 × 2.000 mm) und eine elektrische Heizung (2 kW) gewährleisten Komfort und Zugänglichkeit

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus

Mit dem Verkaufscontainer bietet die Duyn Kartoffelanbau GmbH eine nachhaltige und effiziente Möglichkeit, regionale Produkte direkt und ohne Zwischenhändler anzubieten. „Die automatisierte Vermarktung über den Verkaufscontainer ermöglicht uns, unsere Kunden rund um die Uhr mit hochwertigen Kartoffeln zu versorgen. Gleichzeitig setzen wir auf moderne Technologien und nachhaltige Lösungen“, erklärt Julia Schulze Temming-Hanhoff, Geschäftsführerin der Duyn Kartoffelanbau GmbH.

Über ELA Container Sales

Das norddeutsche Familienunternehmen ELA Container Sales GmbH hat eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Containerlösungen zum Kauf – das Sortiment ist flexibel und universell für alle Branchen einsetzbar. Die einzelnen Container stehen in verschiedenen Breiten, Höhen und Ausstattungsvarianten zur Verfügung. ELA Container Sales verbindet die Vorteile der Modulbauweise auf Containerbasis mit den bedarfsgerechten Ansprüchen an Produktionsstätten, Büros-, Wohn- Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume. Dank des umfassenden Mobiliar- und Zubehörsortiments sind die Container in kürzester Zeit einsatzbereit. Die Lieferung erfolgt bundesweit durch werkseigene Lkw mit Ladekran, einschließlich fachgerechter Montage. Weitere Informationen unter www.container24.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

