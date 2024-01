An alle(s) gedacht – Familienurlaub im „Home of Lässig“

Action, Genuss, Spiel und Spaß für die ganze Familie: Das und mehr verspricht das All Inclusive ****S Hotel DIE SONNE in Saalbach-Hinterglemm.

Familien lieben ihn – den Winter in den Bergen. Und doch ist der Aufenthalt mit Kind und Kegel nicht selten mit endlosem Planen, Packen und anderen Vorbereitungen verbunden. Nicht so im ****S Hotel DIE SONNE, denn hier wird die kalte Jahreszeit vor allem dem Genießen gewidmet. Und zwar so, wie jede Familie das für sich definiert: Mama und Papa brechen per Hotel-Shuttle zur 270 Kilometer stolzen Pistenlandschaft des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auf. Die Kids sind – je nach Alter und Vorlieben – bestens im Skikurs oder SONNE Mini Club untergebracht. Und sind auch die Großeltern mit von der Partie, so können diese sich ganz den entschleunigteren Winteraktivitäten – Pferdeschlittenfahrten, geführte Winterwanderungen, lange Spaziergänge durch die traumhafte Winterlandschaft – hingeben. „Einfach ankommen und Spaß haben“, lautet das SONNE-Motto.

Wellness für jedes Alter

„Adults only“ und „Wellness ab 16“? Fehlanzeige! In diesem Hotel sollen auch die Kids unvergessliche Wellnessmomente sammeln. In der SONNENOASE mit Infrarotinseln, großem Außenwhirlpool und Hallenbad kann die ganze Familie genüsslich „abtauchen“. Kids und Teens dürfen zu ausgewählten Familienwellnesszeiten mit in den Saunabereich und genießen sogar spezielle Massage- und Beauty-Angebote. Und sollten sich die Eltern zwischendurch zurückziehen wollen, kommen sie in der SONNENOASE samt Panorama-Sauna, Farblicht-Sanarium und kuscheligem Kaminzimmer garantiert zur Ruhe. Außerdem NEU diesen Winter: Yoga – für die achtsame Pause zu jeder Tageszeit.

Kulinarik? Natürlich! Inklusive.

Abgerundet wird das SONNE-Angebot für Familien schließlich durch die praktische All-Inclusive-Kulinarik. Unkompliziert für die Kids und gleichzeitig niveauvoll für die Eltern bietet das Arrangement ein großartiges Frühstück, ein köstliches Aprés-Ski-Buffet und ein erstklassiges 5-Gänge-Abendmenü samt feinster Weinbegleitung und Digestif an der Bar. So entspannt-lässig war der Familienurlaub noch nie!

****S Hotel DIE SONNE

Altachweg 334, A-5753 Saalbach

Tel.: +43 (0) 6541 7202

saalbach@hotel-sonne.at | www.hotel-sonne.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

****S Hotel DIE SONNE

Frau Camilla Schwabl

Altachweg 334

5753 Saalbach

Österreich

fon ..: +43 (0) 6541 7202

web ..: https://www.hotel-sonne.at

email : saalbach@hotel-sonne.at

comma. DIE Agentur für PR – Pressearbeit, Marketing & Kommunikation, Onlinemarketing und Tourismusberatung mit Spezialisierung auf Hotels und den gesamten Tourismusbereich. Wir liefern Ihnen ein authentisches Kommunikationskonzept und erfolgreiche Marketing-Ideen im Print- & Onlinebereich.

Pressekontakt:

Agentur Comma

Frau Nicole Rathgeb-Höll

Liechtensteinklammstr. 50b

5600 St. Johann im Pongau

fon ..: +43 6412 20805

email : office@comma.info

