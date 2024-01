Gastgebende Internationale Akademiker – Universität Atacama

Copiapó, 25. Januar 2024: In einer gemeinsamen Anstrengung, die globalen Herausforderungen und lokalen Probleme im Zusammenhang mit Lithium anzugehen, veranstaltete CleanTech Lithium ein führendes internationales Seminar mit dem Titel „Lithium: Globale Herausforderungen, lokale Probleme, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit und Beteiligung“. Die Veranstaltung, die am 18. und 19. Januar an der Universidad de Atacama stattfand, brachte renommierte internationale Akademiker und Branchenführer zusammen, um die entscheidende Rolle von Lithium bei der globalen Dekarbonisierung und dem Übergang zu einer grünen Wirtschaft zu untersuchen.

In einem Kontext, in dem die Dekarbonisierung zu einer unausweichlichen Priorität geworden ist, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, erweist sich Lithium als eine wesentliche Komponente beim Übergang zu saubereren Energiequellen. Das Seminar konzentrierte sich nicht nur auf das Verständnis der Bedeutung von Lithium auf globaler Ebene, sondern auch auf die gemeinsame Bewältigung der lokalen Probleme im Zusammenhang mit der Lithiumgewinnung, die für die chilenische Regierung eine Priorität darstellt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung war der Besuch internationaler Akademiker im CleanTech Lithium R&D Centre in Copiapó, wo die DLE-Pilotanlage des Unternehmens in Betrieb genommen wird (siehe Abbildung 1). Diese direkte Begegnung ermöglichte es den Teilnehmern, in den Ansatz des Unternehmens zur Lithiumgewinnung einzutauchen und die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften für die Bewältigung der komplexen Herausforderungen der Branche hervorzuheben.

Marcela Sepúlveda, Community Relations Manager, CleanTech Lithium, kommentierte: „Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Regierung ist für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Lithiumgewinnung und die Integration in die globale Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Die Anwesenheit von internationalen Wissenschaftlern in unserer DLE-Pilotanlage ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und Transparenz in unseren Betrieben.“

Mauricio Lorca, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universidad de Atacama, sagte dazu: „Diese Räume für den Dialog und das Zuhören sind äußerst wertvoll. Und in diesem Sinne wurde die Anwesenheit von CleanTech Lithium sehr gut bewertet. Diese Bereitschaft zum Dialog ist offensichtlich ein Schritt in die richtige Richtung.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73373/2024_01_25_GASTGEBENDEINTERNATIONALEAKADEMIKER-UNIVERSITÄTATACAMA.001.png

Abbildung 1: CleanTech Lithium beherbergt internationale Akademiker der Universität von Atacama

Das Seminar ist ein Forum für den Austausch von Ideen und Erfahrungen und fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit Lithium zu bewältigen. CleanTech Lithium ist stolz darauf, gemeinsam mit der Universidad de Atacama diese Bemühungen um eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft anzuführen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73373/2024_01_25_GASTGEBENDEINTERNATIONALEAKADEMIKER-UNIVERSITÄTATACAMA.002.png

Abbildung 2: Sabine Macaya (zweite von links), Operations Manager bei CTL, nimmt an einer Podiumsdiskussion über die Lithiumindustrie und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Regierung in Chile teil.

Über CleanTech Lithium

CleanTech Lithium (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF, ISIN: JE00BPCP3Z37) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt. CleanTech Lithium hat sich dem Ziel verschrieben, mit Hilfe einer nachhaltigen Technologie zur direkten Lithiumextraktion, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, große Mengen von Lithium in Batteriequalität zu produzieren. Das Unternehmen plant, der führende Anbieter von „grünem“ Lithium für den Markt der Elektrofahrzeuge und der Batterieherstellung zu werden.

CleanTech Lithium verfügt über vier Lithiumprojekte – Laguna Verde, Francisco Basin, Llamara und Salar de Atacama -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die beiden Hauptprojekte: Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Alle vier Projekte haben direkten Zugang zu bestehender Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, mit der Lithium aus Sole mit höherer Gewinnung und Reinheit gewonnen werden kann. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird. www.ctlithium.com

