„Spannendes E-Book-Debüt: ‚Verzockte Seele‘ – Ein fesselnder Kurzroman für Leseratten!“

Facettenreiche Reise durch die menschliche Psyche: Valentino Bonsantos neuer Kurzroman „Verzockte Seele“

[Rottenburg, 25.01.2024] – Inmitten der brisanten Fragestellung, wie es zu der Einweisung in eine psychiatrische Klinik kommen konnte, taucht Valentino Bonsanto in seinem neuesten Kurzroman tief in die inneren Räume der Seele des Protagonisten ein. Begleiten Sie ihn auf seiner Reise durch die einst heftig umkämpften Gefilde seines inneren Selbst.

Durch das Gewirr fesselnder Rückblenden versucht der Protagonist Antworten auf diese drängende Frage zu finden und sein wahres Ich zu entdecken. War es der Einfluss von Drogen, spielte die Liebe eine entscheidende Rolle oder war es der Gehorsam gegenüber einem undurchsichtigen, machtvollen Geheimbund? Oder könnten es die verstörenden menschlichen Abgründe gewesen sein, die in den toskanischen Bergen zum Leben erwachten und sein Schicksal prägten?

Valentino Bonsantos facettenreiche Erzählung offenbart zwischen tiefgründigen und alltäglichen Fragen eine packende Reise zu den Abgründen der menschlichen Psyche.

Über den Autor:

Valentino Bonsanto, geboren 1971 in Tübingen als Sohn italienischer Einwanderer, hat eine eindrucksvolle Lebensreise hinter sich, geprägt von Vielseitigkeit, Leidenschaft und einem unbeirrbaren Streben nach Erfolg.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums als Diplom-Betriebswirt mit der Fachrichtung International Business war für Valentino Bonsanto das Ende noch lange nicht in Sicht. Der Autor lebt derzeit in Baden-Württemberg am Fuße der Schwäbischen Alb. Sein ständiger Wissensdrang führte zu zusätzlichen Qualifikationen als ärztlich geprüfter medizinischer Fitnesstrainer, Personaltrainer und Fachkraft für Personenschutz.

Der Autor heute:

Valentino Bonsanto ist nicht nur ein erfahrener Unternehmer, Gründungsberater, Autor und Coach, sondern auch ein Mensch mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte. Seine Vielfalt spiegelt sich auch in seinen Publikationen wider, die Themen von Online Business bis hin zu gesundem Abnehmen abdecken.

Der Kurzroman ist ab dem 2. Februar 2024 kostenlos als Download verfügbar. Für weitere Informationen: www.valentinobonsanto.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bonsanto Gründerakademie

Herr Valentino Bonsanto

St. – Dionysius Straße 39

72108 Rottenburg am Neckar

Deutschland

fon ..: 004915750759494

web ..: http://www.valentinobonsanto.com

email : valentinobonsanto@gmail.com

