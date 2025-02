Aftershoot startet 2. Ausgabe des Create Together Fund zur Unterstützung von Fotografie-Communities in 2025

Nach dem erfolgreichen Start des Create Together Fund im Jahr 2024 freut sich Aftershoot, die zweite Ausgabe des Förderprogramms für Foto-Communities im Jahr 2025 anzukündigen.

_Ein Förderprogramm in Höhe von 1 Million US-Dollar mit dem Ziel, bis Ende 2025 weltweit 750 Fotoveranstaltungen zu finanzieren_

12. Februar 2025 – Nach dem erfolgreichen Debüt des Create Together Fund im Jahr 2024 ist Aftershoot stolz, den Start der zweiten Ausgabe des Foto-Community-Hilfprogramms im Jahr 2025 bekanntgeben zu können. Mit einem Engagement von 1 Million US-Dollar will das Unternehmen 750 Fotografie-Events unterstützen und Fotografen auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, lokale Communities aufzubauen, um ihr Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und gegenseitig zu inspirieren. Das Ziel ist, die Zusammenarbeit und Kreativität innerhalb der Branche zu stärken.

Im Jahr 2024 unterstützte Aftershoot im Rahmen der ersten Ausgabe des Create Together Fund 27 Community-Leader bei der Ausrichtung von Fotoveranstaltungen auf der ganzen Welt, die mehr als 600 Fotografen in 15 Städten in vier Ländern zusammenbrachten. Von gemeinsamen Fotowalks bis hin zu umfassenden Workshops bieten diese Veranstaltungen Fotografen die Möglichkeit, voneinander zu lernen, sich zu vernetzen und sich gegenseitig durch ihre Werke und im direkten Austausch zu inspirieren.

_“Die Erfahrung, als Teil der ersten Ausgabe eine Veranstaltung zu organisieren, war unglaublich. Ein Fotoshooting für Fotografen im Stil einer Hochzeit zu organisieren, war schon lange ein Ziel von mir, und der Aftershoot Create Together Fund gab mir die Unterstützung, die ich brauchte, um diese Vision in die Tat umzusetzen. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte“_, so Lindsey Birchfield, Hochzeits- und Eventfotografin aus Scottsdale, Arizona, USA.

Mit der zweiten Ausgabe des Create Together Fund weitet Aftershoot sein Engagement aus und will Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Europa, Brasilien, Australien und Neuseeland unterstützen. Der Aftershoot Create Together Fund bietet Zuschüsse in Höhe von 1.000 oder 2.000 US-Dollar, je nach Größe und Umfang der Veranstaltung, wobei für größere Veranstaltungen 5.000 US-Dollar zur Verfügung stehen, je nach Antrag. Der Fonds unterstützt Fotografen, die lokale kreative Gemeinschaften durch Fotowalks, Meetups, Styled Shootings und mehr aufbauen und erweitern möchten.

Gemeinsam kreativ sein. Zusammen wachsen.

_“Unser Ziel war es schon immer, Fotografen zu unterstützen – nicht nur in ihrem Postproduktions-Workflow, sondern auch in ihrem Wachstum, ihren Verbindungen und ihrer kreativen Reise“_, sagte Harshit Dwivedi, Gründer von Aftershoot. _“Wir haben gesehen, wie erfolgreich die erste Ausgabe war, und wir können es kaum erwarten, mit der zweiten Ausgabe noch mehr Fotografen dabei zu helfen, ihre von der Community entwickelten Ideen zum Leben zu erwecken.“_

_“Die besten Ideen werden zum Leben erweckt, wenn Fotografen zusammenkommen“_, fügte Justin Benson, Mitbegründer von Aftershoot, hinzu. _“Der Create Together Fund ist unsere Art, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und Fotografen dabei zu helfen, ihre Visionen in reale Gelegenheiten zu verwandeln, sich zu vernetzen, zu lernen und zu wachsen.“_

_Wer kann sich bewerben?_

Der Aftershoot Create Together Fund ist offen für:

* Professionelle Fotografen

* Lehrkräfte für Fotografie

* Aufstrebende Community-Leader

_Welche Veranstaltungen sind förderfähig?_

Der Fonds unterstützt Offline-Fotoveranstaltungen aller Art, darunter:

* Workshops

* Meetups

* Photowalks

* Styled Shootings

Je nach Vorschlag können Veranstaltungen mit bis zu 15-25 Teilnehmern mit 1.000 US-Dollar, Veranstaltungen mit 25-50 Teilnehmern mit 2.000 US-Dollar und größere Veranstaltungen mit 5.000 US-Dollar gefördert werden.

_So bewirbt man sich für die zweite Ausgabe_

Bewerbungen für die zweite Ausgabe sind jetzt möglich und enden am 28. Februar 2025.

Interessierte Fotografen können sich auf der Website des Create Together Fund über weitere Einzelheiten informieren und das Anmeldeformular ausfüllen.

