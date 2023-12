About Hospitality: Thementag lockte über 200 junge Talente nach Berlin, Hamburg und München

Die HSMA Deutschland e.V. organisierte zum zweiten Mal ein interaktives Event, das sowohl live gestreamte Vorträge als auch spannende Diskussionsformate rund um die Berufe in der Hotellerie umfasste.

Der Expertenkreis HR & Employer Branding der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. rief „About Hospitality“ bereits im vergangenen Jahr ins Leben, um jungen Menschen die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Hotellerie aufzuzeigen. Der Thementag stellt ein innovatives Forum zur Verfügung, auf dem Wissen geteilt, Chancen erläutert und den Teilnehmenden die umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten in der Hotellerie nähergebracht werden. Der Thementag soll eine einzigartige Gelegenheit bieten, die Hotellerie in all ihren Facetten zu erkunden und herauszufinden, wie der eigene berufliche Werdegang dort verwirklicht werden kann.

Der erste Programmpunkt wurde zeitgleich in alle Standorte gestreamt. Unter anderem präsentierte Christian von Rumohr, General Manager & Nachhaltigkeitsmanager des THE LIBERTY Hotels in Bremerhaven, inspirierende Einblicke darüber, wie ein Hotel nachhaltig geführt werden kann. Sein Fokus lag nicht nur auf einer detaillierten Analyse der Möglichkeiten und Potenziale, sondern auch darauf, dass die Reise zur Nachhaltigkeit die gesamte Führungsebene sowie das gesamte Team einbeziehen muss.

Aufbauend auf dem Vortrag wurde in den Locations eine „Fishbowldiskussion“ durchgeführt, bei der die Meinung eines jeden einzelnen Teilnehmenden zu Wort kam. Durch das interaktive Format, bei dem ein stetiger dynamischer Wechsel der Diskutierenden stattfindet, wurde beispielsweise die Kernfrage, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen für die Nachwuchstalente den größten Sinn in Bezug auf die Attraktivität des Arbeitgebers ergeben, diskutiert.

„Auffällig war hierbei, dass unsere neugierigen Talente bereits viel Wert auf Nachhaltigkeit legen und sich wünschen, dass auch die soziale Nachhaltigkeit mehr Beachtung findet und vor allem gelebt wird“, so Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Zeév Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V. & Head of Business Development bei der AMANO Group fügt hinzu: „Unser zweiter Thementag ‚About Hospitality #checkinforfuture‘ war ein großer Erfolg, der Wissenstransfer, Vernetzung und inspirierende Diskussionen in der Hospitality-Branche förderte mit dem Ziel, Nachwuchs für unsere tolle Branche zu begeistern. Es war auch ermutigend zu sehen, wie sich über 200 Teilnehmende eingebracht haben, um über die Zukunft der Branche als attraktiver Arbeitgeber zu diskutieren.“

Arete Schaeffler, Mitglied im HSMA Expertenkreis HR & Employer Branding & Human Resources Manager bei den Steigenberger Hotels & Resorts, gab in ihrem Vortrag, der ebenfalls in alle Standorte des Thementages gestreamt wurde, mit dem Titel „HR ist so viel mehr als nur Administration – die Facetten des HR’s“ einen Einblick in ihren Werdegang und stellte mit viel Leidenschaft die verschiedenen Facetten des HR’s vor. Mit ihrem Vortrag zeigte sie den Anwesenden nicht nur eine der verschiedenen möglichen Karrierewege, die die Hospitality bietet, sondern inspirierte die Teilnehmenden auch für die HR-Branche.

Nach den zahlreichen Vorträgen und einer Panel-Diskussion mit Experten aus der Branche folgte zum Ausklang des Abends in den drei Locations ein Networking Get-together mit Drinks und Snacks, bei dem sich die Teilnehmenden mit den Networking-Partnern vernetzen und sich über die Themen des Tages austauschen konnten. Gerade das Netzwerken zwischen jungen und erfahrenen Hoteliers ist besonders wichtig, da sich hieraus wichtige Beziehung für die Zukunft eines jeden Arbeitnehmers ergeben.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



