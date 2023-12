Last-Minute-Geschenktipp für True Crime und Krimifans

Weihnachten steht vor der Tür: Wer noch ein spannendes Geschenk für Fans von True Crime sucht, überrascht mit einer Karte für die außergewöhnliche Bühnenshow von Tatortreiniger Marcell Engel.

Tatortreiniger Marcell Engel im Januar live in Magdeburg, Berlin und Leipzig

Frankfurt/Bad Soden, 13.12.2023. Eine schöne Geschenkidee – nicht nur – für Fans von True Crime und Krimis: Tatortreiniger Marcell Engel ist im nächsten Jahr in verschieden Städten zu Gast. So mancher dürfte sich darüber freuen, ein Ticket zu einer der Live-Veranstaltungen „Tatort Leben Live – Was wir von den Toten lernen können“ unter dem Weihnachtsbaum zu finden.

Spannung gepaart mit Tiefgang ist immer garantiert, wenn Marcell Engel auftritt. Er selbst weiß: „Es geht letztlich immer um den Tatort Leben und „Was können wir von den Toten lernen?“ Und so nimmt er das Publikum mit auf eine Reise an echte Tatorte und berichtet über außergewöhnliche Erlebnisse. Der erfahrene Tatortreiniger – über 15.000 Einsätze in 30 Jahren! – zeigt in seinem Live-Programm anhand von authentischen Bildern und Videos reale Einsätze. Mehr noch, er holt den Geruch des Todes an die Veranstaltungsorte und hat echte Tatwaffen dabei. Doch der erfahrene Experte hat noch viel mehr im Gepäck, woran er die Besucher buchstäblich teilhaben lässt. Engel dazu: „Wenn ich komme, ist auch immer Bewegung dabei. Die Gäste dürfen sich auf interaktive Momente einstellen.“ Zudem hält er weitere Überraschungen bereit, die die Live-Veranstaltung lebendig und abwechslungsreich machen. Erfahrungsgemäß hat das Publikum viele Fragen, die Marcell Engel gern im Anschluss beantwortet und für Fotos und Autogramme zur Verfügung steht.

Wer einen lieben Menschen mit einer Karte überraschen möchte und auch live dabei sein will, sollte nicht lange zögern. Bereits im Januar 2024 ist er in Magdeburg (20. Januar), Berlin (21. Januar) und Leipzig (22. Januar) zu sehen. Karten gibt es hier.

Marcell Engel: „Ich freue mich schon auf mitreißende und abwechslungsreiche Stunden sowie die anregenden Gespräche mit dem Publikum nach der Vorstellung.“

Marcell Engel – der Tatortreiniger

Marcell Engel ist seit 30 Jahren Tatortreiniger. 30 Jahre Erfahrung und über 15.000 Einsätze haben ihn und sein Leben geprägt. Zahlreiche TV-Sender, Rundfunkstationen, Fotografen und Zeitungsjournalisten begleiten ihn seit Jahren bei Tatortreinigungen und Spezialdesinfektionen und berichten darüber. Das Interesse an seinem Tätigkeitsfeld inspirierte ihn dazu, 2021 sein erstes Buch „Die 7 Prinzipien des Tatortreinigers“ zu veröffentlichen. Zudem ist er als Mindset-Coach und Speaker bekannt.

Außerdem ist er live auf der Bühne mit seinem Programm „Tatort Leben – Was wir von den Toten lernen können“ zu sehen. Fans kennen ihn überdies aus den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“.

Marcell Engel ist Unternehmer, beispielsweise ist er Inhaber und Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmen Akut SOS Clean GmbH, dessen Gründung auf das Jahr 1994 zurückgeht. Als Desinfektor und Tatortreiniger verantwortet über Tatortreinigungen hinaus ein breitgefächertes Angebot von über 50 Dienstleistungen.



