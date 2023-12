Elektro-Lufttaxis werden Wirklichkeit – dank Lithium

In München hat die Produktion von Lufttaxis begonnen. Auch die Lufthansa ist beim Start-Up dabei.

Der Produktionsstart ist ein Wendepunkt, denn nun befindet sich das von einem Münchener Start-Up designte Fluggerät in der Phase der Industrialisierung. Die ersten produzierten sieben Flugtaxis sollen für Tests eingesetzt werden, um eine Musterzulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit zu erlangen. Nun scheint die Lufthansa bei den senkrecht startenden E-Lufttaxis mitzumischen, eine strategische Partnerschaft wurde eingegangen. Dies sorgt für Aufsehen. Die Münchener wollen auch E-Regionalflugzeuge mit Platz für 50 oder sogar 100 Passagiere konstruieren. Eine nachhaltige und sogar regionale Luftfahrt rückt also näher. Jedenfalls wird auf einer Fläche von mehr als 16.000 Quadratmeter mit Hochdruck gearbeitet. Interesse an den Flugtaxis sollen bereits Stimmen aus den USA, China, Brasilien, Großbritannien und Saudi-Arabien bekundet haben.

Nicht nur in Deutschland, auch etwa in China wird eifrig an E-Flugtaxis gearbeitet. Eine chinesische Firma hat nach eigenen Angaben mehr als 1.200 Vorbestellungen für ihr Flugtaxi. Eine Genehmigung für einen Testbetrieb soll vorliegen. Der kommerzielle Lufttaxibetrieb dürfte jedenfalls nur noch eine Frage der Zeit sein. In den Flugtaxis werden nicht nur Leichtmetalle verbaut. Ein Hauptpunkt sind die Akkus. Hier kommen die Rohstoffe wie Lithium ins Spiel, denn ohne Lithium gibt es keine Lithium-Ionen-Batterien. Diese werden nicht nur in Elektroautos verbaut, sondern in vielen tragbaren Geräten. Und sie sind auch ein bedeutender Bestandteil der erneuerbaren Energien, denn Stromspeicher sind wichtig. Nur so kann die vertikale Mobilität gelingen und aus dem Reich der Utopie treten und Wirklichkeit werden. Die notwendigen Rohstoffe haben Gesellschaften wie etwa Gama Explorations oder Green Shift Commodities in ihren Bergbauprojekten.

Gama Explorations – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gama-explorations-inc/ – besitzt Projekte in Quebec und in den Nordwest-Territorien. Sie enthalten Lithium sowie Nickel und Kupfer.

Green Shift Commodities – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift-commodities-ltd/ – erkundet und entwickelt Projekte mit Lithium. In Argentinien wurde kürzlich das Rio Negro-Lithiumprojekt hinzugekauft. Darüber hinaus verfügt Green Shift Commodities noch über das Armstrong-Lithiumprojekt in Nord-Ontario.

