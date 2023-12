Auf Gold und Silber ist Verlass

Auch wenn Gold etwas von seinen Gewinnen wieder abgegeben hat, Gold und Silber gehören zu den Vermögensanlagen mit sehr guter Rendite.

Vermögen kann auch in Sammlerstücken angelegt werden, etwa in Uhren, Kunst, Wein oder Whiskey. Für eine Flasche Macallan-Whiskey, der Single Malt gilt gerade als der teuerste der Welt, müssen wenn er aus einem bestimmten Fass ist und 1926 abgefüllt, mehr als 1,7 Millionen Euro gezahlt werden. Für derartige Anlageobjekte braucht es sehr viel Fachwissen. Neben der Rendite zählen auch Spaß und Leidenschaft. Dies gilt aber auch für Gold und Silber. In den letzten 100 Jahren haben Aktien im Schnitt eine deutlich bessere Rendite eingefahren als Sammlerstücke, so eine Auswertung der Credit Suisse. Und nicht zu vergessen, Sammlerstücke verlangen eine korrekte Lagerung und eventuell auch einen Tresor oder Alarmanlagen. Da hat es der Anleger mit Aktienwerten aus dem Gold- und Silberbereich einfacher.

Dass es preislich beim Gold wieder etwas nach unten gehen kann, damit haben viele Analysten gerechnet. Laut einer Umfrage von Kitco News rechnen Privatanleger gerade eher mit weiteren Preissteigerungen. Die meisten Marktanalysten jedoch sind auf kurzfristige Sicht eher neutral oder pessimistisch. Gerade nach einem starken Aufwärtstrend kann es eben auch mal wieder nach unten gehen. Den langfristigen Aussichten tut dies jedoch keinen Abbruch. Das Wirtschaftsgeschehen verschlechtert sich und die Schuldenlasten vieler Staaten sind unkontrollierbar. Gold und Silber sollten also auch in Zukunft glänzen, ebenso wie gut aufgestellte Unternehmen wie Sierra Madre Gold and Silver oder Discovery Silver.

Auf Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekten in Nordamerika liegt der Fokus von Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ . Besonders das Codero-Projekt in Chihuahua punktet mit immens großen Silberressourcen.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – arbeitet an der Wiederbelebung der Mine La Giutarra in Mexiko. Im Portfolio gibt es noch die Liegenschaften Tepic und La Tigra, ebenfalls in Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

