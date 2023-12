Das Marktvorhaben der „Yiwu China Commodities City“

Chinas Stadt Yiwu beherbergt den weltweit größten Warengroßmarkt, die 1982 gegründete „Yiwu China Commodities City“ mit einer Geschäftsfläche von mehr als 6,4 Millionen m².

Hier handeln 75.000 Geschäfte über 2,1 Millionen Waren mit über 230 Ländern und Regionen weltweit.

Die Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC) ist der Hauptbetreiber der Yiwu China Commodities City. Um den Verbrauchern auf der ganzen Welt preiswerte und kosteneffiziente Yiwu-Produkte anbieten zu können, hat die CCC ihre internationalen Lieferketten und ihr zugrundeliegendes Geschäftsmodell optimiert. Dabei wurden die Chinagoods-Platform, der Yiwu-Market, die Yiwu-Fair, die Yiwu-Selection und das FBC-Warehouse weltweit etabliert, um den Käufern global umfassendere Möglichkeiten zur Präsentation und Auswahl von Waren bieten zu können. Hierdurch werden die Kosten und Risiken des internationalen Handels sukzessive gesenkt und der Warenhandel erleichtert.

Der tschechische Standort im Rahmen der „Belt and Road“-Initiative, in der die CCC investiert ist, wurde nun in Betrieb genommen. Das Projekt umfasst verschiedene Unternehmen wie den Logistikpark und den kommerziellen Dienstleistungspark. Der Logistikpark befindet sich ganz in der Nähe des internationalen Prager Flughafens und verfügt über ein standardisiertes Lager mit einer Fläche von etwa 25.000 m², das umfassende Dienstleistungen für Überseelager anbieten kann. Der kommerzielle Servicepark befindet sich im achten Bezirk Prags und verfügt über eine Gesamtfläche von etwa 3.500 m². Hier können Warenausstellungen, Handelsabgleiche, PR & Werbung und kultureller Austausch (samt damit verbundenen Geschäfts- und Investitionsdienstleistungen) stattfinden.

Falls Sie Lager-, Ausstellungs- und Unternehmensberatungs-Dienste benötigen sollten, möchten wir Sie herzlich dazu einladen, mit uns in Kontakt zu treten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Europe Huajie Development s.r.o.

Frau Yingmin Wei

5F, Rohanské nábr. 69310

186 00 Prague

Tschechische Republik

fon ..: +420 778 784 797

web ..: http://www.eucccgroup.com

email : huajieadmin@eucccgroup.com

The press release can be used- even in an amended or shortened form Use the source link to our homepage on your website free of charge.

Pressekontakt:

The China Box

Herr Kino Gao

Jingyuan Art Center Chaoyang District 15D-5

100000 Beijing

fon ..: +86186 0119 5933

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.