Wenn Unternehmen auf ein über 90jähriges Bestehen verweisen können, kann man davon ausgehen, dass hier Fachkompetenz und Erfahrung geballt vorzufinden sind. Ein Beispiel mit Vorzeigecharakter.

Die Erste Österreichisches Fahnenfabrik Paul Löb GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Scharnstein gibt es tatsächlich bereits weit über 90 Jahre, genau genommen 97 Jahre. Das Unternehmen entstand im Jahre 1924 aus einem Handwerksbetrieb und widmet sich seit dieser Zeit voll und ganz den Fahnen und Flaggen, die in Unternehmen, Vereinen und Institutionen zum Einsatz kommen. Egal, ob eine Hissflagge zum Firmenjubiläum benötigt wird, der örtliche Brauchtumsverein neue Fahnen benötigt oder der schickste Club vor Ort mit Beachflags werben möchte: Kunden und Kundinnen aus ganz Europa verlassen sich auf den fast einhundertjährigen Erfahrungsschatz der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik.

Dass Traditions- und Qualitätsbewusstsein nicht bedeutet, sich offen für Neues zu zeigen, wird hier ebenfalls bewiesen. Ganz im Trend der Zeit werden laufend neue Produkte rund um das Thema Fahnen und Flaggen ins Sortiment aufgenommen und in bester Qualität erzeugt. So werden auch Werbeaufsteller und Messesysteme angeboten, genauso wie Rollup Systeme und bedruckte Baustellennetze. Im Unternehmen bietet man auch kompakte Beratung zu Komplettlösungen an, was die Möglichkeit eröffnet, das eigene Projekt in einem Guss und bester Qualität nach außen zu tragen. Wer fast 100 Jahre im Geschäft ist, weiß, was er tut – kein Wunder, dass die Erste Österreichisches Fahnenfabrik in ganz Europa bekannt und beliebt ist.

Wer mehr zum Unternehmen erfahren möchte, kann dies auf der Website unter www.fahnenfabrik.at tun.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik wurde als Handwerksbetrieb gegründet und kann auf über 90 Jahre Erfahrung in Sachen Fahnen- und Flaggenherstellung verweisen.

Das Unternehmen wurde bis Dezember 2013 in der zweiten Generation von Herr Mag. René Ender, dem Schwiegersohn des Firmengründers Paul Löb, geführt und mit 1. Jänner 2014 von Herrn Christoph Eder übernommen, der den Traditionsbetrieb im Sinne seiner Gründer weiterführt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet alles, was auf dem Sektor Fahnen gewünscht wird, von der klassischen Fahne über Werbebanner bis hin zu Beachflags für jeden Anlass. Lassen Sie sich vom modernen, umfangreichen Sortiment überzeugen!

