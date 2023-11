42 Schritte in ein erfülltes Leben ohne Stress

In ihrem neuen Buch veröffentlicht Diplom-Psychologin Manuela Kracheletz aus der täglichen Arbeit in ihrer Burnout-Ambulanz 42 wichtige Strategien für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben.

Zwölf Jahre nach der Eröffnung der ersten süddeutschen Burnout-Ambulanz (www.burnoutambulanz.de) in Ditzingen bei Stuttgart legt die Diplom-Psychologin Manuela Kracheletz ihr Buch „Erfüllt und selbstbestimmt leben ohne Stress und Burnout“ vor. Darin fasst sie viele wichtige Strategien und Erkenntnisse aus ihrer täglichen Arbeit zusammen, die jedem Menschen helfen, ein Leben mit mehr Lebensqualität zu führen. Der Schlüssel dazu sind 42 einfache Schritte zur persönlichen Weiterentwicklung.

Das Buch ist als Arbeitsbuch konzipiert und enthält viele Anregungen für den Alltag, die den Umgang mit stressigen und belastenden Situationen erleichtern. Es ist in folgende Themenbereiche gegliedert:

– Kraftquellen erschließen

– Auftanken

– Stress- und Erschöpfungsfallen vermeiden

– Selbstliebe lernen

– Gedanken managen

– Jeden Tag angenehm gestalten.

Alle Strategien sind leicht verständlich beschrieben und im Alltag einfach umsetzbar. Durch die ansprechende Gestaltung und das großzügige Schriftbild ist das Buch gut lesbar und macht nicht zuletzt durch seine Illustrationen Spaß beim Lesen.

Manuela Kracheletz hat viele Jahre Führungskräfte gecoacht, bevor sie 2010 selbst an Burnout erkrankte. Damals vermisste sie effektive Unterstützung, um schnell wieder Lebensfreude zu empfinden und ihren beruflichen und privaten Alltag meistern zu können. Um anderen Menschen eine solche Unterstützung zu geben, gründete sie 2011 die erste Burnout-Ambulanz in Süddeutschland. Seither hat sie über 800 Menschen geholfen, wieder ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Im Laufe der Jahre reifte in ihr der Entschluss, wichtige Techniken und Erkenntnisse aus ihrer täglichen Arbeit in diesem Buch zusammenzufassen.

Damit eignet sich das Buch nicht nur als Kompass für die eigene persönliche Entwicklung hin zu mehr Lebensqualität. Es kann auch als umfassender Beratungskoffer für Psychotherapeuten und Coaches dienen, die Menschen durch schwierige Zeiten begleiten.

„Erfüllt und selbstbestimmt Leben ohne Stress und Burnout“, Manuela Kracheletz, ISBN 979-8860687264, 198 Seiten, erhältlich als Taschenbuch, Hardcover oder eBook.



/“>Erfüllt und selbstbestimmt leben ohne Stress und Burnout

