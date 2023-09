Zentrale Veranstaltung und feierliche Verleihung der Ehrenpreise am 26. September 2023 in Berlin

Deutscher Weiterbildungstag 2023 unter dem Motto: „Lösungen schaffen. Zukunft sichern. Weiterbildung für die ökologisch-ökonomische Transformation.“

Berlin, 22.09.2023. Die zentrale Veranstaltung zum 9. Deutschen Weiterbildungstag (DWT) unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) findet am 26. September 2023 im Allianz Forum in Berlin statt. Im Auftrag ihrer Häuser stellen sich die Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme MdB aus dem BMAS sowie Dr. Jens Brandenburg MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, den Fragen der Veranstalter.

Nach der Keynote der wissenschaftlichen Direktorin des WSI der Hans-Böckler-Stiftung, Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, erwartet die Gäste eine provokante Diskussionsrunde mit dem Titel: „In der Theorie alles bestens, aber was brauchen wir in der Praxis?“. Sie beschäftigt sich mit dem Motto des diesjährigen Aktionstages: „Lösungen schaffen. Zukunft sichern. Weiterbildung für die ökologisch-ökonomische Transformation“.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends wird die Auszeichnung der diesjährigen „Vorbilder der Weiterbildung“ sein, die von prominenten Persönlichkeiten geehrt werden.

Termin: 26. September 2023 um 18:00 Uhr im Allianz Forum, Berlin oder im Live-Stream

Die Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme MdB beim Bundesminister für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie Dr. Jens Brandenburg MdB, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung (BMBF) stellen sich den Fragen der Veranstalter zu den aktuellen Herausforderungen der Weiterbildung. Beide Ministerien waren federführend bei der Entwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) und haben sich die berufliche Weiterbildung sowie die Förderung des lebenslangen Lernens in besonderer Weise auf die Fahnen geschrieben.

Die Keynote spricht die Bildungssoziologin Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, die auch in der anschließenden Podiumsdiskussion mitwirken wird. Neben Prof. Dr. Bettina Kohlrausch diskutieren auf dem Podium die Unternehmerin Jasmin Biermann-Gässler, der Parlamentarische Staatssekretär des BMBF Dr. Jens Brandenburg MdB, der Abteilungsleiter für Bildungspolitik und Bildungsarbeit Jan Krüger vom DGB sowie für die Arbeitgeberseite Dr. Barbara Dorn, Abteilungsleiterin Bildung beim BDA, außerdem Ulrike Zeiler, Personalvorständin der Allianz Versicherungs-AG. Im Mittelpunkt der Diskussion unter dem Titel „In der Theorie alles bestens, aber was brauchen wir in der Praxis?“ stehen Aspekte und Themen rund um das Kampagnenthema des Deutschen Weiterbildungsstages 2023: „Lösungen schaffen. Zukunft sichern. Weiterbildung für die ökologisch-ökonomische Transformation.“

Höhepunkt des Deutschen Weiterbildungstages 2023 ist die Ehrung der „Vorbilder der Weiterbildung“. Ausgezeichnet werden besondere Menschen und Initiativen, die dem abstrakten Begriff der Weiterbildung ein konkretes Gesicht verleihen und eine besondere Geschichte der Weiterbildung erzählen. Preisträger:innen 2023 sind Rola Khochaiche (40), Prof. Dr. Andrea Kleiner (55) und Stefan Kreutzberger (62) in den Kategorien „Lernende“, „Lehrende“ und „Sonderpreis“.

Prominente Persönlichkeiten übernehmen die Laudationen, darunter die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor MdB, innenpolitische Sprecherin für Bündnis 90/Die Grünen sowie Tina Schüssler, Sängerin, dreifache Box-Weltmeisterin, Schauspielerin, TV-Moderatorin und Ringsprecherin.

Die Abendmoderation hat Jan-Martin Wiarda, Journalist für Bildung und Wissenschaft übernommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutscher Weiterbildungstag e.V.

Frau Ursula Taege

Hannoversche Str. 19A

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: +491743224840

web ..: https://deutscher-weiterbildungstag.de

email : service@deutscher-weiterbildungstag.de

Über den Deutscher Weiterbildungstag

Der Deutscher Weiterbildungstag ist gemeinnütziger Verein und seit 2007 bundesweiter Aktionstag für Bildung und Weiterbildung in Deutschland. Der Verein ist Bindeglied in der sehr heterogenen Verbände- und Trägerlandschaft der beruflichen, politischen, kulturellen und allgemeinen Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung. Er trägt dazu bei, den Stellenwert von Bildung und Weiterbildung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erhöhen. Der seit 2007 alle zwei Jahre stattfindende Aktionstag ist eine viel beachtete Kampagne sowie politisch-fachliche Plattform. Die Aktionstage greifen gesellschaftspolitische Herausforderungen auf und stellen Lösungsbeiträge durch Bildung und Weiterbildung in den Mittelpunkt. Vielfältige Veranstaltungs- und Beteiligungsformate stärken die Netzwerkarbeit. https://deutscher-weiterbildungstag.de

