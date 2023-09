Smart City Expo World Congress 2023 und bee smart city erneuern Kooperation

bee smart city und der Smart City Expo World Congress erneuern Ihre Kooperation. In Barcelona stellt bee smart city am Stand C111 in Halle 2 eine neue Software-as-a-Service Lösung für Kommunen vor.

Mülheim/Ruhr, 20. September 2023._ bee smart city freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Smart City Expo World Congress 2023. Der Smart City Expo World Congress (#SCEWC23), das führende internationale Event für Städte und Smart-City-Lösungen, organisiert von der Fira de Barcelona, wird 2023 wieder einen neuen Rekord aufstellen. Vom 7. bis 9. November werden die Messe und der Kongress unter dem Motto „Welcome to the New Urban Era“ stattfinden, die Ausstellungsfläche wird um 55 % vergrößert und die Teilnehmerzahl werden um 20 % steigen. Mit mehr als 1.000 Ausstellern, 25.000 Fachbesuchern und Vertretern aus mehr als 800 Städten und 140 Ländern wird die kommende Ausgabe die bisher größte sein.Der #SCEWC23 bestätigt seine Rolle als weltweit größtes Schaufenster für innovative urbane Lösungen und Projekte. Im Mittelpunkt stehen dabei Strategien zur Umwandlung der heutigen Metropolen in nachhaltigere, effizientere und lebenswertere Räume.

Um dieses Ziel zu erreichen, gliedert sich das Programm des SCEWC23-Kongresses in acht Hauptthemen:

* Enabling Technologies

* Energy & Environment

* Mobility

* Governance & Economy

* Living & Inclusion

* Infrastructure & Buildings

* Safety & Security

* Blue Economy

Der Direktor der Veranstaltung, Ugo Valenti, sagt: _Die Smart City Expo 2023 wird die bisher größte sein. Wir werden die Rückkehr des urbanen Innovationsökosystems in voller Stärke erleben. Es ist an der Zeit, über Träume und Inspirationen hinauszugehen. In der Mitte des sogenannten Aktionsjahrzehnts müssen wir den Worten Taten folgen lassen und unsere Städte zukunftsfähig machen, damit sie tatsächlich nachhaltiger, effizienter und lebenswerter werden. Viele sind bereits auf dem richtigen Weg, und der Smart City Expo World Congress ist eine Gelegenheit, einen Beitrag zu diesem Ziel zu leisten“._

Vier Monate vor der Messe waren bereits 95% der Ausstellungsfläche ausgebucht und mehr als 1.000 Aussteller werden auf der Gran Via vertreten sein, unter anderem Aramco, Axis, Cisco, Dell, Deloitte, Mercedes-Benz, Microsoft, Smart Ports: Piers of the Future und Sorigué, sowie nationale und städtische Pavillons aus Brasilien, China, Estland, Frankreich, Deutschland, Indien, Israel, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Skandinavien, Polen und den USA, um nur einige zu nennen.

WER STEHT AUF DER BÜHNE? WER SIND DIE REDNER IN BARCELONA?

Lernen Sie die Meinungsführer, Visionäre und globale City Changers kennen, die auf dem Kongress ihre Ideen und ihr Fachwissen mit Ihnen teilen werden. Finden Sie heraus, welche Experten von Weltrang auf der Bühne des #SCEWC23 stehen werden.

GLOBALE DREHSCHEIBE FÜR INNOVATION

Darüber hinaus finden parallel zum SCEWC die Kongresse Tomorrow.Building, Tomorrow.Mobility und Tomorrow.BlueEconomy statt, die sich mit den Möglichkeiten der blauen Wirtschaft befassen, um die Rolle der Veranstaltung und Barcelonas als globale Drehscheibe für intelligente Lösungen und Antworten auf die Herausforderungen der Städte von heute zu stärken.

Im Jahr 2022 fand der SCEWC bereits gemeinsam mit der Tomorrow.Mobility statt, die von der Fira de Barcelona und dem EIT Urban Mobility organisiert wurde und mehr als 700 Städte aus fünf Kontinenten, 853 Aussteller und mehr als 400 Redner zusammenbrachte, von denen mehr als die Hälfte Frauen waren. Die Veranstaltung verzeichnete mit mehr als 20.000 Teilnehmern aus 134 Ländern ein deutliches Wachstum – fast 50 % mehr als im Jahr 2021 – und brachte die Plattform auf das Niveau vor der Pandemie.

TREFFEN SIE DAS BEE SMART CITY TEAM IN BARCELONA

_“Einmal mehr sind wir stolz darauf, unsere langjährige Beziehung mit dem Smart City Expo World Congress fortzusetzen und mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die unsere Vision einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft teilen. Der kommende Smart City Expo World Congress ist auch für uns von bee smart city von großer Bedeutung, um unser neues Produkt für Kommunen – unsere __Smart City Toolbox __- in Barcelona zu präsentieren“,_ sagt Thomas Müller, geschäftsführender Gesellschafter von bee smart city.

Entdecken Sie unsere neuen Dienstleistungen und treffen Sie unser Team in Barcelona vom 7. bis 9. November in Halle 2, Stand C111 auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!

Vereinbaren Sie über unseren Online-Kalender einen Gesprächstermin mit unserem Team in Barcelona:

TERMIN BUCHEN @ SCEWC23

Als Medienpartner des SCEWC23 bieten wir den Mitgliedern unseres Netzwerks einen exklusiven Rabatt von 25% auf die Kongresstickets. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket – und nehmen Sie an der weltweit führenden Veranstaltung für Städte teil.

JETZT TICKET SICHERN

Über bee smart city:

bee smart city ist ein spezialisiertes digitales Software- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kommunen zu befähigen, die Transformation zu intelligenten und nachhaltigen Städten und Regionen erfolgreich zu bewältigen. Mit der Smart City Toolbox – einer einzigartigen Software-as-a-Service-Lösung für Städte und Regionen – ermöglichen wir das effektive Management von Smart City-Strategien und entsprechenden Projekten digital und kollaborativ an einem Ort. Mit mehr als 14.000 Mitgliedern aus 170 Ländern betreibt bee smart city das größte kostenlose Smart City Online Netzwerk und die größte Smart City Community, in der Smart City Fachleute Wissen austauschen, lernen und Markteinblicke gewinnen können. Die Plattform ist auch als White-Label-Lösung für Organisationen verfügbar, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen fördern wollen. Darüber hinaus bieten wir einen einzigartigen globalen Smart City Ausschreibungsdienst an, der Lösungsanbietenden Zugang zu neu veröffentlichten Smart City Ausschreibungen weltweit bietet. Und nicht zuletzt beraten wir Städte bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Smart City Strategien und -Lösungen.

Weitere Informationen:

Nicole Becker

Marketing Communication Manager

bee smart city GmbH

Wiesenstr. 35

45473 Mülheim/Ruhr

Tel. +49 (0) 208 62801331

E-Mail: press@beesmart.city

Über den Smart City Expo World Congress

Der Smart City Expo World Congress findet seit 2011 in Barcelona statt und ist die weltweit größte und einflussreichste Veranstaltung für Städte und urbane Innovationen. Jedes Jahr bringen wir führende Vertreter der innovativsten Unternehmen, Regierungen und Organisationen zusammen, um Städte in eine bessere Zukunft zu führen. Unser Ziel ist es, urbane Innovationen weltweit zu bündeln und Städte zu befähigen, die kritischen Herausforderungen der heutigen Welt zu bewältigen. Unsere Mission ist es, ein besseres urbanes Paradigma hin zu grünen, effizienten und blühenden Städten zu beschleunigen, die niemanden zurücklassen.

Die Smart City Expo 2023 (7.-9. November, Fira Barcelona) wird der Welt die intelligenten Lösungen zeigen, die diese neue Ära prägen – diejenigen, die Städten heute helfen, zu florieren und sicherere, grünere und effizientere urbane Räume zu schaffen. Es wird die größte Veranstaltung aller Zeiten sein und das urbane Innovations-Ökosystem wird mit voller Kraft zurückkehren.



Contact:

Fira Barcelona

Communications Team

Email: smartcityexpo.visitors@firabarcelona.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bee smart city GmbH

Frau Nicole Becker

Wiesenstraße 35

45473 Essen

Deutschland

fon ..: +49 208 62801331

web ..: https://www.beesmart.city/

email : nicole.becker@beesmart.city

Über bee smart city

bee smart city ist ein spezialisiertes digitales Software- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kommunen zu befähigen, die Transformation zu intelligenten und nachhaltigen Städten und Regionen erfolgreich zu bewältigen. Mit der Smart City Toolbox – einer einzigartigen Software-as-a-Service-Lösung für Städte und Regionen – ermöglichen wir das effektive Management von Smart City-Strategien und entsprechenden Projekten digital und kollaborativ an einem Ort. Mit mehr als 14.000 Mitgliedern aus 170 Ländern betreibt bee smart city das größte kostenlose Smart City Online Netzwerk und die größte Smart City Community, in der Smart City Fachleute Wissen austauschen, lernen und Markteinblicke gewinnen können. Die Plattform ist auch als White-Label-Lösung für Organisationen verfügbar, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen fördern wollen. Darüber hinaus bieten wir einen einzigartigen globalen Smart City Ausschreibungsdienst an, der Lösungsanbietenden Zugang zu neu veröffentlichten Smart City Ausschreibungen weltweit bietet. Und nicht zuletzt beraten wir Städte bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Smart City Strategien und -Lösungen.



Pressekontakt:

bee smart city GmbH

Frau Nicole Becker

Wiesenstraße 35

45473 Essen

fon ..: +49 208 62801331

email : nicole.becker@beesmart.city

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.